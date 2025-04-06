В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» держится в середине таблицы. Это 6-я команда лиги по забитым голам и 7-я — по пропущенным. У «Спартака» турниная мотивация выше. Красно-белые участвуют в чемпионской гонки и хотят подобраться поближе к «Краснодару» и «Зениту». Команда Станковича отстает на 8 очков от первого места и на три от второго, но у нее матч в запасе. Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак» покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Когда и во сколько начало матча Матч состоится 6 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Известен ли состав команд Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так. «Ростов» Вратарь: Ятимов. Защитники: Сутормин, Мелехин, Осипенко, Вахания. Полузащитники: Комаров, Шанталий, Кучаев. Нападающие: Роналдо, Комличенко, Мохеби. Из-за травм матч пропускают Миронов и Эль-Аскалани. Участие в матче Ланговича пока под вопросом. «Спартак» Вратарь: Максименко. Защитники: Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук. Полузащитники: Мартинс, Умяров, Солари, Барко, Маркиньос. Нападающие: Угальде. Матч пропустят: Бабич (перебор желтых карточек). Участие Медины и Бонгонды — под вопросом. Где проходит футбольный матч Матч пройдет на стадионе «Ростов-Арена». Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев.