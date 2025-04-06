Матч «Рома» — «Ювентус» 6 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Раньери вдохнул новую жизнь в «Рому». Под его руководством команда одержала семь побед подряд в чемпионате, поднялась в топ-6. Римляне теперь всего в 4 очках от зоны Лиги чемпионов. С 12-го места римляне вернулись в борьбу за еврокубки — впечатляющий результат.
«Ювентус», напротив, пережил спад: после серии без поражений в январе, в марте туринцы потерпели два разгрома подряд от «Аталанты» (0:4) и «Фиорентины» (0:3), что стоило Мотте должности. Новый тренер Тудор начал с победы над «Дженоа» (1:0), но матч против набравшей ход «Ромы» станет для него настоящей проверкой.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Ювентус» покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 6 апреля 2025 года. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Рома»
Вратарь: Свилар.
Защитники: Ндика, Хуммельс, Манчини.
Полузащитники: Челик, Коне, Паредес, Анхелиньо, Соуле, Пеллегрини.
Нападающие: Довбик.
Матч пропускают из-за травм: Абдулхамид, Ренсх и Дибала. Салемакерс дисквалификацирован.
«Ювентус»
Вратарь: Ди Грегорио.
Защитники: Калюлю, Вейга, Келли.
Полузащитники: Гонсалес, Локателли, Тюрам, Маккенни, Консейсау, Йылдыз.
Нападающие: Влахович.
В лазарете у команды: Милик, Бремер, Кабаль и Гатти.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Стадио Олимпико». Главным арбитром встречи назначен Андреа Коломбо.