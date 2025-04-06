Матч «Рома» — «Ювентус» 6 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Раньери вдохнул новую жизнь в «Рому». Под его руководством команда одержала семь побед подряд в чемпионате, поднялась в топ-6. Римляне теперь всего в 4 очках от зоны Лиги чемпионов. С 12-го места римляне вернулись в борьбу за еврокубки — впечатляющий результат.