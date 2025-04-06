Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Рома» — «Ювентус» 6 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В 31-м туре итальянской Серии А «Рома» примет «Ювентус».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Раньери вдохнул новую жизнь в «Рому». Под его руководством команда одержала семь побед подряд в чемпионате, поднялась в топ-6. Римляне теперь всего в 4 очках от зоны Лиги чемпионов. С 12-го места римляне вернулись в борьбу за еврокубки — впечатляющий результат.

«Ювентус», напротив, пережил спад: после серии без поражений в январе, в марте туринцы потерпели два разгрома подряд от «Аталанты» (0:4) и «Фиорентины» (0:3), что стоило Мотте должности. Новый тренер Тудор начал с победы над «Дженоа» (1:0), но матч против набравшей ход «Ромы» станет для него настоящей проверкой.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Ювентус» покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 6 апреля 2025 года. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Рома»

Вратарь: Свилар.

Защитники: Ндика, Хуммельс, Манчини.

Полузащитники: Челик, Коне, Паредес, Анхелиньо, Соуле, Пеллегрини.

Нападающие: Довбик.

Матч пропускают из-за травм: Абдулхамид, Ренсх и Дибала. Салемакерс дисквалификацирован.

«Ювентус»

Вратарь: Ди Грегорио.

Защитники: Калюлю, Вейга, Келли.

Полузащитники: Гонсалес, Локателли, Тюрам, Маккенни, Консейсау, Йылдыз.

Нападающие: Влахович.

В лазарете у команды: Милик, Бремер, Кабаль и Гатти.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Стадио Олимпико». Главным арбитром встречи назначен Андреа Коломбо.