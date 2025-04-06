Прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» 6 апреля 2025 года: исторический вечер для Овечкина и хоккея

Капитан «Вашингтона» Овечкин дважды отличился с «Чикаго» и догнал Гретцки по голам в НХЛ. До абсолютного рекорда лиги — одна шайба. Столичной команде предстоит матч с «Айлендерс», которые пытаются попасть в плей-офф. Сразу два приятных фактора для российских болельщиков: основной вратарь Нью-Йорка — бывший армеец Илья Сорокин, а встреча начнется в удобные 19:30 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч «Айлендерс» — «Вашингтон»
Небольшое предпочтение в предстоящей игре букмекеры отдают гостям: коэффициент на итоговую победу «Айлендерс» составляет 2,10, на «Вашингтон» — 1,75. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,80, меньше — 2,00.
Прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон»
Капитан «Вашингтона» Овечкин давно стал великим игроком, но в прошлом матче закрепился в истории НХЛ, догнав Гретцки по голам. У двух легенд хоккея по 894 шайбы, но российский форвард потратил на достижение рекорда на матч меньше — 1 486 против 1 487 встреч.
При этом шайбы Овечкина невероятно полезны для команды. Второй гол в матче с «Чикаго» стал победным и также переписал рекорд лиги — 136 шайб «великой восьмерки» принесли победу «Вашингтону». В этом сезоне команда идет на первом месте Востока с отрывом в 11 очков. До конца регулярного чемпионата осталось шесть матчей. До абсолютного рекорда по голам — одна шайба.
В пяти предстоящих матчах у соперников «Кэпс» место в воротах могут занимать российские вратари, но затягивать с рекордом и Овечкин, и «столичные» вряд ли захотят. Игра с «Айлендерс» может стать исторической, поэтому вратарь Сорокин будет делать все, чтобы гол в его ворота не обсуждали потом десятилетиями.
«Нью-Йорк» тренирует бывший легендарный вратарь Руа. Специалист пытается ставить оборонительный хоккей, но в последних матчах у клуба совсем не получается добиваться результата — только одна победа в семи последних играх. При этом до последней игры у «Айлендерс» была серия из шести матчей подряд с минимум тремя пропущенными шайбами.
Кажется, это прекрасная возможность попасть в историю. У Овечкина продолжается серия из четырех матчей с голами, а остановить лучшего российского снайпера, который находится «в огне», вряд ли под силу нынешним «островитянам».
Наш прогноз: Овечкин побьет рекорд Гретцки в этой встрече — за 1,60. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем поставить на гол Овечкина в первом периоде — за 4,00. Вся команда будет играть на своего лидера, а с нервами у «великой восьмерки» все в порядке.
Статистические тренды в играх «Айлендерс» и «Вашингтона»
|«Айлендерс»
|«Вашингтон»
|7 поражений в 8 последних матчах.
|Овечкин забивает 4 игры подряд.
|В 7 из 8 последних встреч пропускали минимум три шайбы.
|Овечкин забивал хотя бы раз 182 вратарям, но Сорокина так и не смог пробить.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков ждет победы «Вашингтона» в рекордном для Овечкина матче: «Овечкин забьет — это главная причина, по которой стоит включить игру. Вторая ставка — “Вашингтон” победит. Гости явно сильнее, чем “Айлендерс”, у которых есть проблемы».
Ставки на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» 6 апреля 2025 года
Гол Овечкина — 1,60.
Овечкин забьет в первом периоде — 4,00.