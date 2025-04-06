Прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон» 6 апреля 2025 года: исторический вечер для Овечкина и хоккея

При этом шайбы Овечкина невероятно полезны для команды. Второй гол в матче с «Чикаго» стал победным и также переписал рекорд лиги — 136 шайб «великой восьмерки» принесли победу «Вашингтону». В этом сезоне команда идет на первом месте Востока с отрывом в 11 очков. До конца регулярного чемпионата осталось шесть матчей. До абсолютного рекорда по голам — одна шайба.