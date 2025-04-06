Прогноз на бой Цзю — Спенсер 6 апреля 2025 года: сын легендарного боксера реабилитируется

Для российско-австралийского боксера этот бой станет очень ответственным этапом в его карьере. Несмотря на то, что Спенсер не самый именитый соперник, над Цзю довлеет груз двух поражений подряд, которые он потерпел в поединках против Фундоры и Муртазалиева.
Коэффициенты на бой Цзю — Спенсер
Явный фаворит у букмекеров — Тимофей Цзю: коэффициент на его победу составляет 1,14, а на победу Спенсера — 6,10. Тотал раундов меньше 8,5 стоит 1,65.
Прогноз на бой Цзю — Спенсер
Если отбросить психологическую подоплеку, то шансы у Тимофея действительно высокие: сын легендарного боксера превосходит по технике своего американского соперника, имеет более серьезный опыт выступлений как в любителях, так и в профессионалах, а также обладает отличной функциональной подготовкой.
Спенсер — крепкий середняк, который заработал свою статистику, побеждая менее известных боксеров. Он не блещет изящностью тактических и технических решений, чаще всего используя двойку «хук-оверхенд». Об этом прекрасно знает и сам Цзю, и его тренерский штаб.
Поэтому специалисты и болельщики сходятся во мнении, что первоочередная задача Тимофея — обрести эмоциональное равновесие: избегать недооценки соперника, в то же время не позволяя психологическому грузу двух предыдущих поражений поколебать уверенность в собственных силах. В этом случае он должен уверенно победить Спенсера. Не будем забывать, что Цзю будет выступать в Австралии, где ему обеспечена поддержка зрителей.
Наш прогноз: победа Тимофея Цзю по очкам за 2,80.
Мнение эксперта: шансы на победу.
Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд считает, что Цзю сможет победить Спенсера: «Спенсер — неплохой вариант для возвращения Тима Цзю. Я считаю, что он является быстрым и крепким середняком, у которого есть свои слабости. Спенсер любит идти вперед, он активен в атаке. Тимофею это нравится».
Антропометрия боксеров
Спортсмены близки по своим антропометрическим данным, хотя у Спенсера есть небольшое преимущество в росте, а у Цзю — в размахе рук.
|Тимофей Цзю
|Джозеф Спенсер
|Рост и вес: 174 см, 70 кг
|Рост и вес: 178 см, 72 кг
|Размах рук: 179 см
|Размах рук: 178 см
Ставки на бой Цзю — Спенсер 6 апреля 2025 года
Победа Тимофея Цзю по очкам за 2,80.