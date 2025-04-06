Прогноз на бой Цзю — Спенсер 6 апреля 2025 года: сын легендарного боксера реабилитируется

Поэтому специалисты и болельщики сходятся во мнении, что первоочередная задача Тимофея — обрести эмоциональное равновесие: избегать недооценки соперника, в то же время не позволяя психологическому грузу двух предыдущих поражений поколебать уверенность в собственных силах. В этом случае он должен уверенно победить Спенсера. Не будем забывать, что Цзю будет выступать в Австралии, где ему обеспечена поддержка зрителей.