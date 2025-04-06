Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на Гран-При Японии 6 апреля 2025 года: нас ждет дуэль Ферстаппена и Норриса

Гран-при Японии всегда привлекало к себе внимание интересной трассой и переменчивыми погодными условиями.

Кирилл Русинович
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Перед Гран-при Японии многие ожидали, что доминация «Макларена» продолжится. У Ферстаппена были проблемы с болидом «Ред Булл», тем не менее, голландский гонщик сенсационно выиграл квалификацию. Главная интрига теперь — сможет ли Макс удержать преимущество.

Коэффициенты букмекеров на Гран-при Японии

Букмекеры считают, что победу в гонке одержит пилот «Макларена» Норрис, коэффициент на его победу — 2,10. Мощная квалификация повысила шансы Ферстаппена, котировки на его победу упали с 6,50 до 3,00. Следом идет еще один гонщик «Макларена» Пиастри с коэффициентом 4,00.

Прогноз на Гран-при Японии

В пятницу на практиках самыми быстрыми были пилоты «Макларена» Норрис и Пиастри. Казалось, что машина не даст Ферстаппену побороться за лучшее время в квалификации, но Макс удивил всех, даже свою команду. Голландец на 0,012 секунды обогнал Норриса и впервые за 9 месяцев стартует с поул-позишн. Гонщики «Макларена» расположились за Ферстаппеном, 4-м в квалификации был Леклер из «Феррари», его напарник Хэмилтон — только 8-й. Интересно, что оба пилота «Рейсинг Буллз» Аджар и Лоусон опередили Цуноду, которого недавно повысили до старшей команды «Ред Булл».

Сам Ферстаппен публично признавал, что считает свой болид недостаточно хорошим. Такого же мнения придерживаются и многие эксперты. Машины «Макларена» MCL39 явно будут побыстрее. В квалификации Ферстаппен выдал один из лучших кругов в своей карьере. Но сможет ли он проехать на таком же уровню всю гонку? В этом есть сомнения.

В этом сезоне голландец был вторым в Австралии и 4-м в Китае. У Норриса и Пиастри уже есть по одной победе. Пилоты «Макларена» довольны своими болидами, они чувствуют себя уверенно, это важный фактор. Лучший результат Норриса на «Сузуке» — второе место в 2023 году, теперь ему вполне по силам здесь выиграть. Наш прогноз: победа Норриса за 2,10. Вариант с коэффициентом повыше — Норрис выиграет гонку и покажет быстрейший круг за 4,70.

Статистические тренды Гран-при Японии

Чаще всех из действующих гонщиков в Японии побеждал Хэмилтон — 5.Три последних Гран-при Японии выиграл Ферстаппен.
В 2024-м лучший круг в Японии показал Ферстаппен — 1:28,197.В двух гонках этого сезона победитель квалификации финишировал первым. 
Первые два места на Гран-при Японии в 2024 году заняли гонщики «Ред Булла».  Норрис показал самый быстрый круг в Австралии и Китае. 

Ставки на Гран-при Японии 6 апреля 2025 года

Победа Норриса за 2,10.

Норрис выиграет гонку и покажет быстрейший круг за 4,70.