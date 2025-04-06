Прогноз на Гран-При Японии 6 апреля 2025 года: нас ждет дуэль Ферстаппена и Норриса

Перед Гран-при Японии многие ожидали, что доминация «Макларена» продолжится. У Ферстаппена были проблемы с болидом «Ред Булл», тем не менее, голландский гонщик сенсационно выиграл квалификацию. Главная интрига теперь — сможет ли Макс удержать преимущество.
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Японии
Букмекеры считают, что победу в гонке одержит пилот «Макларена» Норрис, коэффициент на его победу — 2,10. Мощная квалификация повысила шансы Ферстаппена, котировки на его победу упали с 6,50 до 3,00. Следом идет еще один гонщик «Макларена» Пиастри с коэффициентом 4,00.
Прогноз на Гран-при Японии
В пятницу на практиках самыми быстрыми были пилоты «Макларена» Норрис и Пиастри. Казалось, что машина не даст Ферстаппену побороться за лучшее время в квалификации, но Макс удивил всех, даже свою команду. Голландец на 0,012 секунды обогнал Норриса и впервые за 9 месяцев стартует с поул-позишн. Гонщики «Макларена» расположились за Ферстаппеном, 4-м в квалификации был Леклер из «Феррари», его напарник Хэмилтон — только 8-й. Интересно, что оба пилота «Рейсинг Буллз» Аджар и Лоусон опередили Цуноду, которого недавно повысили до старшей команды «Ред Булл».
Сам Ферстаппен публично признавал, что считает свой болид недостаточно хорошим. Такого же мнения придерживаются и многие эксперты. Машины «Макларена» MCL39 явно будут побыстрее. В квалификации Ферстаппен выдал один из лучших кругов в своей карьере. Но сможет ли он проехать на таком же уровню всю гонку? В этом есть сомнения.
В этом сезоне голландец был вторым в Австралии и 4-м в Китае. У Норриса и Пиастри уже есть по одной победе. Пилоты «Макларена» довольны своими болидами, они чувствуют себя уверенно, это важный фактор. Лучший результат Норриса на «Сузуке» — второе место в 2023 году, теперь ему вполне по силам здесь выиграть. Наш прогноз: победа Норриса за 2,10. Вариант с коэффициентом повыше — Норрис выиграет гонку и покажет быстрейший круг за 4,70.
Статистические тренды Гран-при Японии
|Чаще всех из действующих гонщиков в Японии побеждал Хэмилтон — 5.
|Три последних Гран-при Японии выиграл Ферстаппен.
|В 2024-м лучший круг в Японии показал Ферстаппен — 1:28,197.
|В двух гонках этого сезона победитель квалификации финишировал первым.
|Первые два места на Гран-при Японии в 2024 году заняли гонщики «Ред Булла».
|Норрис показал самый быстрый круг в Австралии и Китае.
Ставки на Гран-при Японии 6 апреля 2025 года
Победа Норриса за 2,10.
Норрис выиграет гонку и покажет быстрейший круг за 4,70.