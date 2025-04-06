Прогноз на Гран-При Японии 6 апреля 2025 года: нас ждет дуэль Ферстаппена и Норриса

В пятницу на практиках самыми быстрыми были пилоты «Макларена» Норрис и Пиастри. Казалось, что машина не даст Ферстаппену побороться за лучшее время в квалификации, но Макс удивил всех, даже свою команду. Голландец на 0,012 секунды обогнал Норриса и впервые за 9 месяцев стартует с поул-позишн. Гонщики «Макларена» расположились за Ферстаппеном, 4-м в квалификации был Леклер из «Феррари», его напарник Хэмилтон — только 8-й. Интересно, что оба пилота «Рейсинг Буллз» Аджар и Лоусон опередили Цуноду, которого недавно повысили до старшей команды «Ред Булл».