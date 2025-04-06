​​Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Лейкерс» 6 апреля 2025 года: Леброн и Дончич не помеха для новой суперзвезды НБА

«Тандер» и «Лейкерс» проведут сразу два матча подряд. Для Гилджеса-Александера это идеальная сцена: в битве против самой медийной команды НБА у него есть шанс поставить подпись под заявкой на звание лучшего игрока сезона.
Коэффициенты букмекеров на матч «Оклахома-Сити» — «Лейкерс»
Букмекеры считают «Оклахома-Сити» явным фаворитом в предстоящем матче: на победу хозяев установлен коэффициент 1,28, на успех гостей из Лос-Анджелеса — 3,70. Тотал больше 231,5 очков стоит 1,86.
Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Лейкерс»
«Оклахома» уже практически гарантировала себе первое место на Западе (64−13), выиграв 11 из последних 12 матчей. Единственной осечкой стал выезд в Хьюстон, где «Рокетс» прервали победную поступь «Тандер» (125:111).
Впрочем, говорить о спаде в игре команды пока не приходится. На своей площадке «Тандер» беспощадны. У «Оклахомы» 35 побед в 40 домашних встречах, она входит в топ-2 по атакующим показателям (123,1 очка в среднем) и в топ-3 по защите (106,8 очка). В центре внимания снова Гилджес-Александер, который близок к титулу MVP. В активе Шэя 32,6 очка за матч и стабильность, которой могут позавидовать даже Йокич и Дончич.
Команда Реддика находится в куда более шатком положении. С балансом 47−30 «Лейкерс» висят на волоске от зоны плей-ин. В гостях они выглядят уязвимо (17−20), а 6 поражений в последних 9 выездных матчах только подтверждают тенденцию. Дончич и Джеймс — по-прежнему главная сила команды, но в игре с «Уорриорс» ни один из них не показал класса (у Луки — 6 из 17 с игры, всего 19 очков).
Зато против «Пеликанс» (124:108) получилось реабилитироваться. Команда нестабильна в защите (111,9 пропущенных очков в среднем) и проседает на щите — лишь 26-е место в НБА по подборам (42,5). Против гигантов Холмгрена и Хартенштайна у «Лейкерс» могут возникнуть серьезные трудности.
Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −7.5 — 1,76 и тотал больше 232,5 — 1,90.
Статистические тренды в играх «Оклахома-Сити» и «Лейкерс»
|«Оклахома-Сити»
|«Лейкерс»
|Выиграл 11 из 12 последних матчей.
|Выиграли 3 из 4 последних матчей.
|Средняя результативность в 5 последних матчах — 126,4 очка.
|В 5 из 7 последних игр проходила ставка «тотал больше 236».
Ставки на матч «Оклахома-Сити» — «Лейкерс» 6 апреля 2025 года
Победа «Оклахома-Сити» с форой −7.5 — 1,76.
Тотал больше 232,5 — 1,90.