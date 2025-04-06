​​Прогноз на матч «Оклахома-Сити» — «Лейкерс» 6 апреля 2025 года: Леброн и Дончич не помеха для новой суперзвезды НБА

Впрочем, говорить о спаде в игре команды пока не приходится. На своей площадке «Тандер» беспощадны. У «Оклахомы» 35 побед в 40 домашних встречах, она входит в топ-2 по атакующим показателям (123,1 очка в среднем) и в топ-3 по защите (106,8 очка). В центре внимания снова Гилджес-Александер, который близок к титулу MVP. В активе Шэя 32,6 очка за матч и стабильность, которой могут позавидовать даже Йокич и Дончич.