Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 6 апреля 2025 года: шоу должно продолжаться

«Динамо» и СКА выдают самую яркую серию первого раунда Кубка Гагарина. Команды показывают равный хоккей и держат интригу до последней секунды игры — три из пяти встреч заканчивались в овертаймах. Армейцы не готовы заканчивать противостояние и дома сделают все, чтобы серия ушла в решающий седьмой матч.
Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Динамо» Москва
Букмекеры ждут победы хозяев в следующей встрече: коэффициент на итоговую победу СКА 1,75, на «Динамо» — 2,10. Насколько результативным будет матч неясно: тотал больше 5,5 стоит 2,00, меньше — 1,80.
Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва
После поражения СКА во втором домашнем матче казалось, что серия для него окончена. «Динамо» приезжает на родную арену при счете 3−1, где будет играть без давления, а питерцы готовы опустить руки после отмененной шайбы в овертайме и уйти с головой в скандалы и эмоции, забыв об игре. Однако армейцы удивили и вышли на матч абсолютно готовыми.
Хоккеисты СКА играли с позиции силы и демонстрировали абсолютную уверенность в своих силах. Отмененная шайба в третьем периоде не смутила гостей — через две минуты они забросили уже по правилам. Овертайм питерцы провели с явным преимуществом. Весь вопрос был в том, насколько хватит вратаря «Динамо» Моторыгина — выдержал он только семь бросков.
Удивительно, но в контексте этой серии армейцы выглядят темными лошадками, на которых изначально мало кто ставил. У команды были проблемы с вратарями, которые нестабильно выступали весь сезон, коллектив казался сборищем разрозненных звезд, а лидеры в решающий момент пропадали.
Игрой в обороне тренерский штаб стал заниматься только в последний месяц регулярного чемпионата, а ключевые игроки не успевали восстановиться к старту плей-офф. При этом СКА боролся с мощным «Динамо» на равных — были готовы терпеть, а после возвращения лидеров еще и переигрывать москвичей в доминирующей манере.
С позицией голкипера тоже оказалось все в порядке — сразу два вратаря показывают хороший хоккей. А главное матчи на вылет показали наличие коллектива в СКА — хоккеисты мыслят одинаково и горят идеей обыграть соперника. Видео из победных раздевалок питерцев выглядят забавно, но демонстрируют единение тренерского штаба с подопечными. В домашнем матче к этому добавятся 20 тысяч болельщиков, которые заставят шоу продолжаться.
«Динамо» же потихоньку отпускает серию — игрового преимущества у столичной команды уже нет, а внутренних ресурсов для усиления не найти. При дисциплинированной игре СКА москвичи остаются без большинства. Бело-голубые, кажется, снова подошли к плей-офф не на пике готовности и отрезками выключаются, проигрывая питерцам в скорости. Чем дольше длится серия, тем сложнее становится «Динамо».
Наш прогноз: индивидуальный тотал СКА больше 2,5 — за 1,72. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем поставить на то, что СКА не проиграет в основное время и тотал будет больше 4,5 — за 2,25.
Статистические тренды в играх СКА и «Динамо»
|СКА
|«Динамо»
|В 3 матчах с «Динамо» подряд проходит тотал больше 5,5.
|Забрасывает СКА минимум три шайбы в 3 из 4 последних встреч.
|Не проигрывает «Динамо» в основное время 4 матча подряд.
|В 3 из 4 последних матчей со СКА в третьем периоде проходит тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Владимир Плющев верит в победу СКА: «Всем хочется, чтобы шикарная серия дотянула до встречи номер семь. Скорее всего, так и случится. Фаворитом сегодня выглядит СКА. Ну и тотал больше пяти шайб будет гарантированно выигрышным — посмотрите, как много соперники забили друг другу на этой неделе».
Ставки на матч СКА — «Динамо» Москва 6 апреля 2025 года
Индивидуальный тотал СКА больше 2,5 — 1,72.
СКА не проиграет в основное время и тотал больше 4,5 — 2,25.