Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 6 апреля 2025 года: шоу должно продолжаться

После поражения СКА во втором домашнем матче казалось, что серия для него окончена. «Динамо» приезжает на родную арену при счете 3−1, где будет играть без давления, а питерцы готовы опустить руки после отмененной шайбы в овертайме и уйти с головой в скандалы и эмоции, забыв об игре. Однако армейцы удивили и вышли на матч абсолютно готовыми.