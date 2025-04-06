Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва 6 апреля 2025 года: дерби пойдет по сценарию армейцев

Тренерский штаб ЦСКА поставил команде скучный, но эффективный футбол. На нападение армейцев надеяться можно с трудом: после зимней паузы все голы москвичей забили разные игроки — отличились семь футболистов. С одной стороны, можно назвать это преимуществом, так как опасность исходит от любого игрока на поле. С другой стороны, это говорит о хаотичности атак ЦСКА — четких схем, приносящих голы команде, нет.