Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва 6 апреля 2025 года: дерби пойдет по сценарию армейцев

ЦСКА и «Динамо» находятся близко к лидирующей тройке, но в борьбу за чемпионство не вступают. Победа в предстоящей встрече даст возможность одному из московских клубов втиснуться в топ-3 РПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Динамо» Москва
В предстоящей игре букмекеры отдают преимущество армейцам: коэффициент на победу ЦСКА составляет 2,25, на «Динамо» — 3,20. Ничью оценивают в 3,45. Насколько результативной будет встреча, непонятно: тотал больше 2,5 стоит 1,88, меньше 2,5 — 1,93.
Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Москва
Тренерский штаб ЦСКА поставил команде скучный, но эффективный футбол. На нападение армейцев надеяться можно с трудом: после зимней паузы все голы москвичей забили разные игроки — отличились семь футболистов. С одной стороны, можно назвать это преимуществом, так как опасность исходит от любого игрока на поле. С другой стороны, это говорит о хаотичности атак ЦСКА — четких схем, приносящих голы команде, нет.
С учетом такой ситуации Николич сделал акцент на оборону. Команда подолгу контролирует мяч и хорошо защищается — 3 из 4 последних матчей в чемпионате заканчивали без пропущенных мячей. Такой стиль многие назовут скучным, но результат клубу он приносит — четыре победы и одна ничья после рестарта сезона. Армейцы сейчас занимают пятое место в таблице и стремятся подняться выше. Победа в московском дерби гарантирует им движение вверх.
«Динамо» — более веселая команда. Бело-голубые стараются много атаковать и играть в активный футбол, но реализация часто подводит коллектив Лички. Проблемы с нападением во многом появились после травмы лидера Тюкавина. Без него москвичи проиграли два из четырех матчей. Против одной из лучших оборонительных линий РПЛ его может сильно не хватать.
Тем более обе очные встречи в этом сезоне завершались победой армейцев. Последняя игра прошла меньше месяца назад: тогда все шло к ничьей, но за 15 минут команды забили три мяча, а игрок «Динамо» получил красную карточку. У бело-голубых получалось давить и в меньшинстве, но забить еще не удалось.
Скорее всего, очередная встреча клубов пройдет по сценарию армейцев: ЦСКА заберет мяч и будет сушить игру. Шанс «Динамо» на успех — в кураже нападения после разгромной победы над «Оренбургом». Кто-то из тройки Бителло — Карраскаль — Фомин может взломать оборону соперников индивидуальным мастерством, но удерживать преимущество будет сложно из-за превосходства соперника на стандартах.
Наш прогноз: тотал голов в первом тайме меньше 1 — за 1,95. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на обе забьют и «Динамо» не проиграет — за 2,55. Команды аккуратно начнут, но первый гол раскроет игру. У «Динамо» в таком футболе шансов немного больше.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Динамо»
|ЦСКА
|«Динамо»
|В 4 последних матчах чемпионата пропустил только однажды.
|В 4 последних встречах прошел тотал больше 2,5.
|В 4 последних встречах с «Динамо» проходил тотал больше 2,5.
|Забило 10 мячей в трех последних играх чемпионата.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ждет результативный матч и поздний гол: «Думаю, в матче будет забито достаточно голов. Мне нравится ставка на ТБ 2,5. Оба коллектива в концовках матчей добавляют и даже если не забивают, то создают очень много моментов. Поэтому вторая ставка, которая мне нравится, — гол с 76-й минуты».
Ставки на матч ЦСКА — «Динамо» Москва 6 апреля 2025 года
Тотал голов в первом тайме меньше 1 — 1,95.
Обе забьют и «Динамо» не проиграет — 2,55.