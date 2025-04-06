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Прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» 6 апреля 2025 года: а будут ли голы

В воскресенье, 6 апреля, в 31-м туре чемпионата Италии «Рома» у себя дома играет с «Ювентусом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Рома» при новом старом тренере Раньери ощутимо прибавила. В чемпионате Италии римляне не проигрывают уже 14 туров подряд, еще с середины декабря, а прямо сейчас у «джалоросси» 7 побед подряд. Больше очков в Италии за последние 4 месяца набрал только лидирующий «Интер». Единственный минус — вылет из Лиги Европы по итогам противостояния с крепким «Атлетиком» из Бильбао. «Рома» уже вернулась в зону еврокубков, точнее на шестое место, и продолжает движение вверх. Пятый как раз «Ювентус», который опережает римлян на 3 очка, но впереди у Раньери очень тяжелый календарь.

У «Ювентуса» все неопределенно. К работе Мотты в Турине было много претензий. «Старая синьора» бесславно вылетела из Лиги чемпионов, проиграв ПСВ, сенсационно не попала в полуфинал Кубка Италии, уступив скромному «Эмполи» в серии пенальти, и наконец дважды подряд крупно проиграла в Серии А — «Аталанте» (0:4) и «Фиорентине» (0:3). И тем не менее, отставка главного тренера в такой важный момент сезона стала внезапной и у многих вызвала непонимание. Команду возглавил бывший футболист «Юве» хорват Тудор, и первый матч при новом тренере «бьянконери» выиграли у «Дженоа» (1:0). Дальше визит в Рим.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Ювентус»

Букмекеры считают шансы соперников на победу практически равными с небольшим предпочтением в пользу хозяев «Стадио Олимпико». Ставки на победу «Ромы» принимаются с коэффициентом 2,55, а «Ювентуса» — 2,95. Ничья оценивается в 3,15. Специалисты ждут осторожный футбол с небольшим количеством голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,64, а больше 2,5 — 2,16. Самый вероятный точный счет — 1:1 (коэффициент 5,20).

Прогноз на матч «Рома» — «Ювентус»

По одному матчу с «Дженоа» сложно делать выводы, что успел изменить в игре команды Тудор, но даже долгожданная победа не убеждает, что «Юве» готов к серьезным испытаниям. А матч в гостях с «Ромой» именно такой. Осторожность Раньери идет римлянам на пользу. Даже странно, что при нынешней форме «волков» команду не считают явным фаворитом. Есть и другой тренд в противостояниях «Ромы» и «Ювентуса»: они в последние годы не балуют зрителей россыпью забитых мячей. Вот пять последних результатов за три года: 1:1, 1:0, 0:1, 1:1, 0:0. Последние нули — игра первого круга в Турине.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 31, 6.04.2025, 21:45
Рома
-
Ювентус
-

Наш прогноз на игру: двойной шанс «Ромы» 1Х (победа или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2,10. Можно не рисковать и не ставить на чистую победу хозяев: такое комбо тоже очень привлекательно. «Рома» хотя и эффективно собирает очки, не забивала более двух голов в семи матчах подряд, правда, и пропускала больше одного лишь от сильного «Атлетика». А тут еще и «хрустальный» Дибала опять травмировался. Надежды на голы в основном связаны с Довбиком.

«Ювентус» тоже пока не готов к подвигам и в гостях забил больше одного мяча в этом календарном году лишь скромному «Комо», а тут соперник посерьезнее. Сырому «Ювентусу» Тудора трудно рассчитывать на победу на «Стадио Олимпико», где «Рома» не проигрывала 13 матчей подряд. Самый осторожный вариант ставки: победа «Ромы» с форой 0 за 1,76. В случае ничьей будет возврат.

Статистические тренды в играх «Ромы» и «Ювентуса»

«Рома»«Ювентус»
Выиграла 9 из 10 последних матчей.13 из 30 матчей чемпионата сыграл вничью.
В 11 из 13 последних матчей дома «Рома» забивала минимум два мяча.В 5 последних очных встречах было забито не более 2 голов.

Мнение эксперта: шансы на победу

Легендарный нападающий «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свой прогноз для ВсеПроСпорт.ру: «Не уверен в том, кто выиграет. Вероятно, они поделят очки. “Ювентус” не выдержал и отправил в отставку тренера Тиаго Мотту. Говорили, что это лучший тренер, а сейчас — выгнали. Уровень “Ювентуса” чуть выше, но “Рома” компенсирует свои недостатки результатами. Справедливый вариант ставки — ничья. Мой выбор — точный счет 1:1 за 5,20».

Ставки на матч «Рома» — «Ювентус» 6 апреля 2025 года

Двойной шанс «Ромы» 1Х (победа или ничья) и тотал меньше 2,5 за 2,10.

Победа «Ромы» с форой 0 за 1,76.