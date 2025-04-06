Прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» 6 апреля 2025 года: а будут ли голы

По одному матчу с «Дженоа» сложно делать выводы, что успел изменить в игре команды Тудор, но даже долгожданная победа не убеждает, что «Юве» готов к серьезным испытаниям. А матч в гостях с «Ромой» именно такой. Осторожность Раньери идет римлянам на пользу. Даже странно, что при нынешней форме «волков» команду не считают явным фаворитом. Есть и другой тренд в противостояниях «Ромы» и «Ювентуса»: они в последние годы не балуют зрителей россыпью забитых мячей. Вот пять последних результатов за три года: 1:1, 1:0, 0:1, 1:1, 0:0. Последние нули — игра первого круга в Турине.