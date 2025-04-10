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Прогноз на матч Медведев — Де Минаур 10 апреля 2025 года: россиянин и австралиец устроят битву

Даниил Медведев и Алекс де Минаур проведут на корте много времени.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В Монте-Карло начался третий круг на турнире ATP 1000. Вторая ракетка России Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. По личным встречам российский теннисист впереди — 7:3.

Коэффициенты букмекеров на матч Медведев — Де Минаур

Медведев своими нестабильными результатами дошел до того, что он теперь аутсайдер встречи с Де Минауром. Коэффициент на победу россиянина — 2,20, а на успех австралийца — 1,67. Тотал больше 22,5 геймов предлагается за 2,00.

Прогноз на матч Медведев — Де Минаур

Даниил крайне противоречиво выступает в Монте-Карло. С одной стороны, россиянин прошел два круга. Но прошел в мучениях. Невероятное количество невынужденных ошибок, потерь своей подачи, физических судорог и других проблем — так сложились 6 сетов с Хачановым и Мюллером. Пусть Медведев и побеждает, но качество тенниса, скорее, огорчает.

Де Минаур тоже не убедителен в Монако. Крепкого середняка Томаша Махача австралиец обыграл, но опять же в трех сетах — 3:6, 6:0, 6:3. В личных встречах Даниил с отрывом ведет у Алекса, но единственный матч на грунте выиграл именно Де Минаур — притом на «Ролан Гаррос».

Это тот случай, когда исход предсказать практически невозможно. А вот борьбу — напротив. Не верим в уверенную победу что Медведева, что Де Минаура. Плюс Даниил в Монте-Карло кошмарно играет на своей подаче, а у австралийца ее никогда и не было. Хорошей, по крайней мере. Прибавьте сюда крайне медленное покрытие и прохладную погоду. Получим исключительно непредсказуемый матч с множеством брейков.

Наш прогноз: тотал больше брейков 6,5 за 2,12 и тотал больше 22,5 геймов за 2,00.

Статистические тренды в играх Медведева и Де Минаура

МедведевДе Минаур
12 раз отдавал свою подачу в Монте-Карло Даниил. И это всего за два матча.
В игре с Махачем было всего 53% на первой подаче.
Тотал больше 22,5 геймов прошел в 3 из последних 5 матчей.
Выиграл 7 геймов подряд у Махача, в том числе сделал 4 брейка.

Ставки на матч Медведев — Де Минаур 10 апреля 2025 года

Тотал больше брейков 6,5 за 2,12.

Тотал больше 22,5 геймов за 2,00.