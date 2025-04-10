Прогноз на матч Медведев — Де Минаур 10 апреля 2025 года: россиянин и австралиец устроят битву

В Монте-Карло начался третий круг на турнире ATP 1000. Вторая ракетка России Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. По личным встречам российский теннисист впереди — 7:3.
Коэффициенты букмекеров на матч Медведев — Де Минаур
Медведев своими нестабильными результатами дошел до того, что он теперь аутсайдер встречи с Де Минауром. Коэффициент на победу россиянина — 2,20, а на успех австралийца — 1,67. Тотал больше 22,5 геймов предлагается за 2,00.
Прогноз на матч Медведев — Де Минаур
Даниил крайне противоречиво выступает в Монте-Карло. С одной стороны, россиянин прошел два круга. Но прошел в мучениях. Невероятное количество невынужденных ошибок, потерь своей подачи, физических судорог и других проблем — так сложились 6 сетов с Хачановым и Мюллером. Пусть Медведев и побеждает, но качество тенниса, скорее, огорчает.
Де Минаур тоже не убедителен в Монако. Крепкого середняка Томаша Махача австралиец обыграл, но опять же в трех сетах — 3:6, 6:0, 6:3. В личных встречах Даниил с отрывом ведет у Алекса, но единственный матч на грунте выиграл именно Де Минаур — притом на «Ролан Гаррос».
Это тот случай, когда исход предсказать практически невозможно. А вот борьбу — напротив. Не верим в уверенную победу что Медведева, что Де Минаура. Плюс Даниил в Монте-Карло кошмарно играет на своей подаче, а у австралийца ее никогда и не было. Хорошей, по крайней мере. Прибавьте сюда крайне медленное покрытие и прохладную погоду. Получим исключительно непредсказуемый матч с множеством брейков.
Наш прогноз: тотал больше брейков 6,5 за 2,12 и тотал больше 22,5 геймов за 2,00.
Статистические тренды в играх Медведева и Де Минаура
|Медведев
|Де Минаур
|12 раз отдавал свою подачу в Монте-Карло Даниил. И это всего за два матча.
|В игре с Махачем было всего 53% на первой подаче.
|Тотал больше 22,5 геймов прошел в 3 из последних 5 матчей.
|Выиграл 7 геймов подряд у Махача, в том числе сделал 4 брейка.
Ставки на матч Медведев — Де Минаур 10 апреля 2025 года
Тотал больше брейков 6,5 за 2,12.
Тотал больше 22,5 геймов за 2,00.