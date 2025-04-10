Прогноз на матч Медведев — Де Минаур 10 апреля 2025 года: россиянин и австралиец устроят битву

Это тот случай, когда исход предсказать практически невозможно. А вот борьбу — напротив. Не верим в уверенную победу что Медведева, что Де Минаура. Плюс Даниил в Монте-Карло кошмарно играет на своей подаче, а у австралийца ее никогда и не было. Хорошей, по крайней мере. Прибавьте сюда крайне медленное покрытие и прохладную погоду. Получим исключительно непредсказуемый матч с множеством брейков.