Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА 12 апреля 2025 года: обмен голами на синтетике

ЦСКА — однозначный фаворит, но ставить на чистую победу всего за 1,78 не очень хочется. Есть уверенность в том, что армейцы забьют. Игра в атаке подопечным Николича дается все лучше и лучше, но даже в комфортных по сценарию матчах Акинфеев постоянно в игре. Недаром его признали лучшим игроком РПЛ в марте. В мотивации хозяева точно маститым соперникам не уступят. Борьба за выживание подстегивает не меньше задачи попасть в призеры. Класса хватает не всегда, и получаются истории вроде 1:5 от «Динамо» (впрочем, это в гостях), но красно-синих ждет более сложный выезд, чем многие думают. Наш прогноз на игру: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,25.