Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА 12 апреля 2025 года: обмен голами на синтетике

ЦСКА в последний раз терял очки еще 1 марта, а проигрывал — в ноябре, поэтому только и разговоров о том, что хотя армейцы в таблице лишь четвертые (пока), именно они сейчас по игре лучшие в чемпионате. Но это требует дальнейших доказательств: может, просто в нынешнем сезоне в бесконечных матчах с «Динамо» армейцам суждены только победы. Это шутка, ведь ЦСКА заодно обыграл «Химки», «Акрон» и Махачкалу — команды ближе по статусу к «Оренбургу».
Оренбуржцев уже проводили в Первую лигу — возможно, преждевременно. В последних трех турах команда Слишковича победила дважды. Если так пойдет дальше — еще не все потеряно. На самом деле, несмотря на скромные 14 очков за 23 тура «Оренбург» в домашних матчах давал бой абсолютно всем соперникам. Поражения были с минимальной разницей, а единственный проигрыш в два мяча тоже вовсе не явный: в игре с «Локомотивом» (2:4) до 85-й минуты счет был 2:2. В то же время это удобный соперник для ЦСКА: в 13 официальных матчах 9 побед ЦСКА и одна — «Оренбурга».
Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — ЦСКА
В матче 4-й команды с 16-й самый низкий коэффициент, разумеется, на победу более классной команды: 1,75 на П2 и 4,60 на сражающийся за выживание «Оренбург». Ничья оценивается в 3,80. Голы, скорее ждут, чем наоборот. Тотал больше 2,5 установлен на отметке 1,81, а меньше 2,5 — 1,99. Интересно, что ставка на «обе забьют — да» считается более реальной, чем «обе забьют — нет»: 1,79 против 2,01.
Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА
Чемпионат России можно критиковать, но в одном нынешний сезон просто отличный: конкурировать готовы все команды в матчах со всеми. Так было не всегда. Любой из лидеров может потерять очки в любой момент (спросите у «Спартака»), а любой из аутсайдеров дать бой. В ноябре-декабре «Оренбург» уступал всем и пропускал легкие голы, но прогресс за зимнюю паузу невозможно не отметить. Команда Слишковича сражается, к тому же для нее, как ни для какого другого клуба РПЛ, важен фактор домашнего поля. Скорее всего, в прямом смысле — искусственного газона, к которому хозяева адаптированы лучше любых соперников.
ЦСКА — однозначный фаворит, но ставить на чистую победу всего за 1,78 не очень хочется. Есть уверенность в том, что армейцы забьют. Игра в атаке подопечным Николича дается все лучше и лучше, но даже в комфортных по сценарию матчах Акинфеев постоянно в игре. Недаром его признали лучшим игроком РПЛ в марте. В мотивации хозяева точно маститым соперникам не уступят. Борьба за выживание подстегивает не меньше задачи попасть в призеры. Класса хватает не всегда, и получаются истории вроде 1:5 от «Динамо» (впрочем, это в гостях), но красно-синих ждет более сложный выезд, чем многие думают. Наш прогноз на игру: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,25.
Предлагаем занятный, даже забавный вариант ставки без учета исхода и голов. Несмотря на 16-е место в таблице, «Оренбург» — лидер РПЛ по числу поданных угловых. А ЦСКА — лидер по числу реализованных. У обеих команд нет необходимости отходить от обычной манеры игры, а значит, корнеры в этот день на «Газовике» будут регулярно. Берем тотал угловых больше 10,5 за 2,15. Это много для футбольных матчей в среднем, но не для этих команд.
Статистические тренды в играх «Оренбурга» и ЦСКА
|«Оренбург»
|ЦСКА
|Забивал ЦСКА в 6 из 7 последних личных встреч.
|Забил больше 1,5 гола в 5 матчах подряд.
|Провел 8 из 10 последних игр на ТБ 10,5 угловых.
|Не проигрывает «Оренбургу» 11 матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал следующий прогноз на эту встречу: «У ЦСКА 4 победы подряд и неплохие шансы залезть в призовую тройку. ЦСКА много и разнообразно атакует, всегда у армейцев есть моменты. Против одной из самых пропускающих команд чемпионата ЦСКА точно будет свои шансы иметь. Если реализация не подведет, то минимум два ЦСКА в ворота “Оренбурга” отправить должен. Мой прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 за 1,8».
Ставки на матч «Оренбург» — ЦСКА 12 апреля 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,25.
Тотал угловых больше 10,5 за 2,15.