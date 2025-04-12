Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Москва 12 апреля 2025 года: бело-голубые едут за победой

«Динамо» проводит противоречивую весну. В команде много хороших исполнителей, даже с учетом тяжелой травмы Тюкавина, в успешных матчах бело-голубые мощно выглядят в атаке, забивают много голов, но подопечные Лички почему-то никак не могут победить во встречах с близкими себе по классу соперниками: ничья в Ростове при большом игровом преимуществе хозяев, два поражения от ЦСКА, в Кубке и чемпионате, неудача в игре с «Локомотивом», хотя теперь уже «Динамо» создало достаточно моментов для победы. Перед визитом в Нижний Новгород динамовских болельщиков должен обнадеживать тот факт, что следующий соперник — совсем не такой.
«Пари НН» — самый проблемный клуб РПЛ по результатам и игре этой весной. От команды Гончаренко после рестарта ждали совсем не четырех поражений в пяти матчах. Особенно разочаровывает беззубое нападение, которое зимой вроде бы серьезно усилили Кокшаров из «Краснодара» и Грулев, как раз из «Динамо».
Новички сразу забили по голу «Акрону», но на этом как отрезало. Нижегородцам еще повезло, что «Факел» и «Оренбург» отстали, и пока речь идет только о том, чтобы попасть в стыковые матчи по итогам чемпионата или благополучно избежать их. Судя по результатам и выступлениям конкурентов — первое более вероятно. Ну, а Гончаренко на сегодня — главный кандидат на увольнение из числа тренеров РПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Динамо» Москва
Букмекеры не слишком верят в «Пари НН». Коэффициент на победу хозяев составляет 4,30. Добиться ничьей, судя по раскладам, нижегородцам тоже будет непросто (4,00). Выигрыш «Динамо» оценивается в рабочие 1,76. Эксперты ждут результативной игры. Тотал больше 2,5 предлагается за 1,66, вероятность низового матча заметно ниже: коэффициент на ТМ 2,5 — 2,14. Скорее всего, произойдет обмен голами: ставка «обе забьют — да» оценивается в 1,66. «Обе забьют — нет» — 2,14.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Москва
История встреч этих соперников не очень велика, и пока московское «Динамо» ни разу не проиграло своему нынешнему сопернику в гостях: две победы, две ничьи в основное время с учетом Кубка. Матч первого круга в столице завершился уверенной победой динамовцев — 3:1. Прекрасный современный домашний стадион почему-то совсем не помогает нижегородскому клубу. На своем поле «Пари НН» набрал меньше очков, чем в гостях: 8 против 11.
У НиНо 33 несчастья. Четыре проигрыша подряд с общим счетом 1:8, а после вполне заслуженного поражения дома от последней команды лиги «Оренбурга» еще и схлопотал дисквалификацию основной вратарь Медведев, который отыграл во всех 23 турах. С «Динамо» место в воротах займет Лукьянов или Кукушкин, но оба 22-летних голкипера опыта игры на таком уровне почти не имеют. У «Динамо» роль лидера в атаке после травмы Тюкавина взял на себя Карраскаль, результативно действует Фомин, а еще есть Гладышев, Маухуб, Бителло, Чавес — за переживающих кризис нижегородцев в этой игре страшновато. С аутсайдерами «Динамо» обычно беспощадно.
Наш прогноз на игру: победа «Динамо» и тотал больше 1,5 за 1,93. У «Динамо» есть все возможности, чтобы доминировать в этой встрече. Соперник уязвим, без основного вратаря, не может забить и очень много пропускает. Кажется, в этом матче все ясно. «Динамо» нужны очки, чтобы бороться за высокие места с «Локомотивом» и ЦСКА для начала, а более подходящего выезда для их набора в календаре уже не будет.
Статистические тренды в играх «Пари НН» и «Динамо» Москва
|«Пари НН»
|«Динамо»
|Никогда не побеждал «Динамо» дома.
|В 6 последних выездных матчах проходила ставка «обе забьют».
|Пропустил не менее 2 голов в 6 из 8 последних матчей.
|Не уходит с поля без забитых голов в 24 официальных матчах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Экс-нападающий «Динамо» Кирилл Панченко сделал прогноз на этот матч для LiveSport.Ru: «Пари НН» игру с «Оренбургом» провалил. Настраивались на победу в домашнем матче с аутсайдером, но неудачная серия затянулась. Что касается «Динамо», то Личка готовит команду к каждому матчу с настроем исключительно на победу. Я бы не сказал, что с ЦСКА неудачный поединок был — здорово играли, имели моменты. Буду болеть, понятно, за «Динамо». Поставлю на 0:2.
Ставки на матч «Пари НН» — «Динамо» Москва 12 апреля 2025 года
Победа «Динамо» и тотал больше 1,5 за 1,93.
Точный счет 0:2 за 8,20.