Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Москва 12 апреля 2025 года: бело-голубые едут за победой

Наш прогноз на игру: победа «Динамо» и тотал больше 1,5 за 1,93. У «Динамо» есть все возможности, чтобы доминировать в этой встрече. Соперник уязвим, без основного вратаря, не может забить и очень много пропускает. Кажется, в этом матче все ясно. «Динамо» нужны очки, чтобы бороться за высокие места с «Локомотивом» и ЦСКА для начала, а более подходящего выезда для их набора в календаре уже не будет.