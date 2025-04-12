Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» 12 апреля 2025 года: дуэль русских форвардов

«Вашингтону» предстоит матч против «Коламбуса» — наверное, самой русской команды НХЛ. Овечкин в прошлом матче прервал свою голевую серию, хотя у него был реальный шанс отличиться броском в пустые ворота. Тем не менее «столичные» победили и закрепились на первой строчке Востока. А «жакеты» хоть и имеют теоретические шансы на попадание в плей-офф, но сделать это будет почти невозможно.