Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон» 12 апреля 2025 года: дуэль русских форвардов

«Вашингтону» предстоит матч против «Коламбуса» — наверное, самой русской команды НХЛ. Овечкин в прошлом матче прервал свою голевую серию, хотя у него был реальный шанс отличиться броском в пустые ворота. Тем не менее «столичные» победили и закрепились на первой строчке Востока. А «жакеты» хоть и имеют теоретические шансы на попадание в плей-офф, но сделать это будет почти невозможно.
Коэффициенты букмекеров на матч «Коламбус» — «Вашингтон»
Букмекеры верят в успех гостевой команды: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,47, на «Коламбус» — 2,65. Голов ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон»
«Вашингтон» красиво заканчивает сезон. Капитан Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, а команда заранее обеспечила себе первое место на Востоке. Можно спокойно готовиться к Кубку Стэнли и периодически включаться на важные матчи, чтобы проверить свою форму. Так, например, произошло в прошлой игре против «Каролины» — «Вашингтону» было важно выиграть встречу после разгромного поражения в начале месяца, игроки собрались и добыли два очка.
Матч с «Коламбусом» не выглядит принципиальным для команд. «Голубые жакеты» сохранили только математические шансы на попадание в плей-офф, но на деле шансов почти нет. При этом клуб показывает в этом сезоне достаточно яркий хоккей — под конец сезона это качество пропало на фоне кризиса и отсутствия мотивации, но сыграть результативную встречу эта команда все еще может.
В контексте «Коламбуса» болельщики в этом сезоне вновь заговорили о «русской пятерке». Тут выступают вратарь Тарасов, защитник Проворов и нападающие Воронков, Марченко, Чинахов. Тренер Эвасон даже пробовал ставить всех россиян в одно звено, но от задумки быстро отказался. Больше пользы от них удается получить в других сочетаниях.
24-летний нападающий Марченко проводит суперсезон. Форвард уже пробил отметку в 30 заброшенных шайб и достиг 71 очка за 75 матчей. Его противостояние с Овечкиным будет особенно ярким, так как в открытом хоккее, в который часто играет «Коламбус», будет возможность отличиться у обоих.
Надеемся, что в предстоящей встрече мы сможем увидеть на льду всех россиян, а также много шайб. Ставим на тотал больше 6 — за 1,87. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Вашингтон» забьет в каждом периоде — за 2,90.
Статистические тренды в играх «Коламбуса» и «Вашингтона»
|«Коламбус»
|«Вашингтон»
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|5 поражений в 8 последних встречах.
|Тотал больше 1,5 в первом периоде сыграл в 9 из 10 последних матчей.
|В 5 из 7 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Герман Титов ждет равного хоккея: «Коламбус» сыграет дома, и поддержка трибун может стать дополнительным преимуществом. У «Вашингтона» перед выездом в Огайо был тяжелый отрезок, в том числе эмоционально после рекорда Овечкина. Поэтому ожидаем равный хоккей и поставим на ничью в основное время.
Ставки на матч «Коламбус» — «Вашингтон» 12 апреля 2025 года
Тотал больше 6 — 1,87.
«Вашингтон» забьет в каждом периоде — 2,90.