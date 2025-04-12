Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года: казанцы поделят очки с москвичами

«Локомотив» окончательно выпал из борьбы за чемпионство РПЛ. Клуб потерял слишком много очков после зимней паузы и отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. «Рубин» тоже застрял в середине таблицы — вылет из РПЛ команде не грозит, но и приблизиться к лидерам уже не получится. Ждем от игроков красивого футбола, а также надеемся, что казанцы захотят порадовать своих болельщиков на домашней арене.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Локомотив»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение москвичам: коэффициент на победу «Локомотива» составляет 2,20, на «Рубин» — 3,40. Ничья оценивается в 3,45. Насколько результативным получится матч, неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,93, меньше — 1,90.
Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив»
«Локомотив» не может прийти в себя после зимнего перерыва — у клуба регулярно возникают проблемы в атаке. Слишком многое зависит от формы игроков. Тренерский штаб делает ставку на креатив Пиняева и сильное выступление Батракова. Однако этого мало — в 4 из 6 матчей забили только один мяч. Провальным такое решение тоже не назвать, все же шесть игр подряд столичная команда не уходит без забитых мячей.
К тому же периодически у «железнодорожников» сыпется оборона — получили пять мячей от «Крыльев Советов», провалили игру с «Динамо». Возвращение Баринова должно поправить ситуацию, но футболист признается, что еще далек от идеальной физической формы.
«Рубин» доигрывает сезон по принципу: сам пирог не съем, но покусаю. Казанцы не готовы к большим достижениям и не показывают стабильной игры, но могут отобрать очки у кого угодно в РПЛ. Были ничьи с ЦСКА и «Краснодаром», недавно команда Рахимова одолела «Спартак».
Футболисты не чувствуют давление, так как уже не опустятся слишком низко, а резерв клуба не позволяет широкую ротацию состава. Поэтому игроки могут выступать в свое удовольствие и не беспокоится о попадании в заявку. Домашние трибуны в такой ситуации особенно помогают — пять матчей подряд без поражений в Казани.
В предстоящей игре нас ждет противостояние примерно равных команд, поэтому ждем ничью — за 3,45. Если хочется быть более уверенными в ставке, предлагаем прогноз на «обе забьют» — за 1,75.
Статистические тренды в играх «Рубина» и «Локомотива»
|«Рубин»
|«Локомотив»
|Не проигрывает на домашней арене 5 матчей подряд.
|В 6 матчах подряд проходит ставка «обе забьют».
|В 3 из 4 последних встреч проходит тотал меньше 2,5.
|Проиграл только 1 из 6 последних игр.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ожидает, что второй тайм станет результативнее первого. Поставить на это можно за 2,12: «Матч очень сложный для меня в плане прогноза. Поэтому возьму один из любимых своих вариантов на эту встречу — “2-й тайм результативнее 1-го”. Я думаю, что основные голевые события в этом матче должны быть именно во втором тайме».
Ставки на матч «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года
Ничья — 3,45.
Обе забьют — 1,75.