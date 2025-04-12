Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года: казанцы поделят очки с москвичами

«Локомотив» не может прийти в себя после зимнего перерыва — у клуба регулярно возникают проблемы в атаке. Слишком многое зависит от формы игроков. Тренерский штаб делает ставку на креатив Пиняева и сильное выступление Батракова. Однако этого мало — в 4 из 6 матчей забили только один мяч. Провальным такое решение тоже не назвать, все же шесть игр подряд столичная команда не уходит без забитых мячей.