Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года: казанцы поделят очки с москвичами

«Локомотив» приехал в гости к «Рубину» в Казань в 24-м туре чемпионата России.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Локомотив» окончательно выпал из борьбы за чемпионство РПЛ. Клуб потерял слишком много очков после зимней паузы и отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. «Рубин» тоже застрял в середине таблицы — вылет из РПЛ команде не грозит, но и приблизиться к лидерам уже не получится. Ждем от игроков красивого футбола, а также надеемся, что казанцы захотят порадовать своих болельщиков на домашней арене.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Локомотив»

Букмекеры отдают небольшое предпочтение москвичам: коэффициент на победу «Локомотива» составляет 2,20, на «Рубин» — 3,40. Ничья оценивается в 3,45. Насколько результативным получится матч, неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,93, меньше — 1,90.

Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив»

«Локомотив» не может прийти в себя после зимнего перерыва — у клуба регулярно возникают проблемы в атаке. Слишком многое зависит от формы игроков. Тренерский штаб делает ставку на креатив Пиняева и сильное выступление Батракова. Однако этого мало — в 4 из 6 матчей забили только один мяч. Провальным такое решение тоже не назвать, все же шесть игр подряд столичная команда не уходит без забитых мячей.

К тому же периодически у «железнодорожников» сыпется оборона — получили пять мячей от «Крыльев Советов», провалили игру с «Динамо». Возвращение Баринова должно поправить ситуацию, но футболист признается, что еще далек от идеальной физической формы.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 24, 12.04.2025, 17:00
Рубин
-
Локомотив
-

«Рубин» доигрывает сезон по принципу: сам пирог не съем, но покусаю. Казанцы не готовы к большим достижениям и не показывают стабильной игры, но могут отобрать очки у кого угодно в РПЛ. Были ничьи с ЦСКА и «Краснодаром», недавно команда Рахимова одолела «Спартак».

Футболисты не чувствуют давление, так как уже не опустятся слишком низко, а резерв клуба не позволяет широкую ротацию состава. Поэтому игроки могут выступать в свое удовольствие и не беспокоится о попадании в заявку. Домашние трибуны в такой ситуации особенно помогают — пять матчей подряд без поражений в Казани.

В предстоящей игре нас ждет противостояние примерно равных команд, поэтому ждем ничью — за 3,45. Если хочется быть более уверенными в ставке, предлагаем прогноз на «обе забьют» — за 1,75.

Статистические тренды в играх «Рубина» и «Локомотива»

«Рубин»
«Локомотив»
Не проигрывает на домашней арене 5 матчей подряд.
В 6 матчах подряд проходит ставка «обе забьют».
В 3 из 4 последних встреч проходит тотал меньше 2,5.
Проиграл только 1 из 6 последних игр.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ожидает, что второй тайм станет результативнее первого. Поставить на это можно за 2,12: «Матч очень сложный для меня в плане прогноза. Поэтому возьму один из любимых своих вариантов на эту встречу — “2-й тайм результативнее 1-го”. Я думаю, что основные голевые события в этом матче должны быть именно во втором тайме».

Ставки на матч «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года

Ничья — 3,45.

Обе забьют — 1,75.