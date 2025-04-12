Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 12 апреля 2025 года: ставка на фаворита опасна

«Манчестер Сити» остро нуждается в победе, ведь борьба за Лигу чемпионов выходит на финишную прямую, а «горожане» пока остаются шестыми, уступая «Челси» и «Ньюкаслу» одно очко. Однако «Кристал Пэлас» сейчас на ходу — восемь матчей без поражений. Чтобы взять верх над таким соперником, команде Гвардиолы придется серьезно постараться.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в домашнем матче: На победу команды Гвардиолы установлен коэффициент 1,55, ничейный результат оценивается в 4,70, а победа «орлов» из Лондона идет за 5,50. На тотал меньше 2,5 дают 2,37.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
«Сити» не проигрывает 4 матча подряд, но игра команды далека от эталона прошлых лет. Победа над «Лестером» соседствует с блеклыми ничьими с «Брайтоном» и «МЮ». Дерби Манчестера вообще получилось незрелищным, с минимумом моментов и без голов. Матч еще раз показал, что время возрастных Ковачича, Силвы, Гюндогана и де Брейне пришло. Об уходе Кевина уже объявлено официально, так этот этап в истории «Сити» подходит к концу.
Без Холанда «Ман Сити» не так опасен в атаке. Мармуш старается, но этого мало. От Фодена и Грилиша сейчас пользы мало. Многие защитники плюс опорник Родри по-прежнему травмированы, отсюда нестабильность в обороне. 40 пропущенных мячей за 31 тур говорят сами за себя.
«Кристал Пэлас» резко прибавил в 2025 году, и 11-е место «орлов» не должно вводить в заблуждение. Прямо сейчас — это одна из самых «горячих» команд Англии. За последние 10 туров «Пэлас» набрал 22 очка, больше только у «Ливерпуля» (23). Группа атаки Сарр, Эзе и Матета очень эффективна. Эзе отдал уже 8 передач, побив тем самым личный рекорд. А Матета забил 9 голов в АПЛ в 2025-м, больше только у Салаха (10).
В прошлом туре «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» 2:1, несмотря на два удаления. Сегодня игру пропустят защитник Гехи и форвард Нкетиа. «Орлам» обычно хорошо удаются матчи, где они могут играть вторым номером. Форварды «Пэлас» опасны на пространстве, и сегодня оно у них будет. В первом круге «Сити» сыграл с командой Гласнера 2:2. Не очень понятно, ждать ли голов сегодня, ведь «горожане» превратились из верховой команды в низовую: в последних 6 турах в матчах «Сити» забито всего 10 голов.
Наш прогноз: победа «Кристал Пэлас» с форой +1 за 1,94 и обе забьют + тотал больше 2,5 с таким же коэффициентом.
Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас»
|«Манчестер Сити»
|«Кристал Пэлас»
|В 8 из 10 последних домашних матчей прошел тотал больше 2,5.
|Выиграл 6 последних матчей из 7.
|Выиграл лишь 3 матча в последних 8 турах АПЛ.
|Пропустил всего 4 мяча в 8 последних играх.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко верит в команду Гвардиолы: «Легко тут “Ман Сити” точно не будет. Жду, что игра будет примерно равной, “Пэлас” точно будет давить. Но все же поверю в победу “горожан”, которые получили дополнительную мотивацию, благодаря пятому месту в зоне ЛЧ. Мой выбор тут — победа “Манчестер Сити” и тотал меньше 2,5 за 2,70».
Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 12 апреля 2025 года
Победа «Кристал Пэлас» с форой +1 за 1,94.
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,94.