Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 12 апреля 2025 года: ставка на фаворита опасна

В прошлом туре «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» 2:1, несмотря на два удаления. Сегодня игру пропустят защитник Гехи и форвард Нкетиа. «Орлам» обычно хорошо удаются матчи, где они могут играть вторым номером. Форварды «Пэлас» опасны на пространстве, и сегодня оно у них будет. В первом круге «Сити» сыграл с командой Гласнера 2:2. Не очень понятно, ждать ли голов сегодня, ведь «горожане» превратились из верховой команды в низовую: в последних 6 турах в матчах «Сити» забито всего 10 голов.