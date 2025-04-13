Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 13 апреля 2025 года: москвичи полетят вперед с первых минут

«Спартак» же в очередной раз не смог ничего придумать против «юлаевцев» — в этом сезоне команда проиграла им три матча из трех. Снова оголились проблемы красно-белых при игре в обороне, если бы не сильное выступление вратаря Загидулина, москвичи могли пропустить от «Салавата» привычные пять, а то и больше, шайб.