Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 13 апреля 2025 года: москвичи полетят вперед с первых минут

«Салават Юлаев» выиграл первый домашний матч со счетом 4:1. «Спартак» первым забил, но после ничего не показал. Жамнов сделает все, чтобы увезти с выезда хотя бы одну победу, но сделать это будет не так просто.
Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»
Букмекеры ждут второго успеха хозяев в Уфе: коэффициент на итоговую победу «Салавата Юлаева» составляет 1,65, на «Спартак» — 2,25. На голы в матче, скорее, не рассчитывают — тотал меньше 5,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»
«Салават Юлаев» подошел к серии со «Спартаком» более готовым. Уфимцы прошли семь матчей в противостоянии с «Сибирью» и не потеряли игровой ритм. К тому же проблемы в первом раунде заставили команду меняться — внимательнее относиться к обороне и своим моментам. Это стало ключевым в первом матче, где «Салават» без видимых проблем переиграл оппонентов со счетом 4:1.
Героями встречи стало второе звено «зеленых»: Ян забил два гола, Пименов набрал три очка (1 гол + 2 передачи) и Ремпал трижды отдал голевой пас. А вот первое звено, состоящее полностью из легионеров, потерялось. Казалось, что плохая встреча будет и у вратаря Самонова, но он смог собраться после легкой пропущенной шайбы и больше не ошибался. «Салават Юлаев» показал уверенный хоккей и полностью контролировал ход матча.
«Спартак» же в очередной раз не смог ничего придумать против «юлаевцев» — в этом сезоне команда проиграла им три матча из трех. Снова оголились проблемы красно-белых при игре в обороне, если бы не сильное выступление вратаря Загидулина, москвичи могли пропустить от «Салавата» привычные пять, а то и больше, шайб.
Жамнов не стал разбивать тройку Голдобин — Морозов — Порядин, но те снова подвели — схватили минусы и нанесли на троих только три броска. Пока неясно, за счет чего столичный клуб будет выигрывать в этой серии. Однако на провал в первом матче могло повлиять несколько факторов — гостевой матч и довольно длинный перерыв после прошлой серии.
Кажется, москвичи не должны позволить соперникам провести еще одну комфортную встречу. Ждем на второй гостевой матч другой «Спартак»: с давлением на ворота «Салавата» и более уверенным сопротивлением в силовой борьбе. Все-таки «Северсталь» расслабила москвичей своим стилем игры.
Наш прогноз: тотал больше 5 — за 1,73. Рискнуть можно сильнее, поставив на тотал больше 2,5 в первом периоде — за 3,10. «Спартак» должен начать активнее и раскрыть игру, а в таком хоккее мастеровитые команды легко найдут голы.
Статистические тренды в играх «Салават Юлаев» и «Спартак»
|«Салават Юлаев»
|«Спартак»
|Выиграл у «Спартака» 3 из 3 матчей в этом сезоне с преимуществом минимум в три шайбы.
|Тотал больше 4,5 проходил в 5 из 6 последних матчей.
|Выиграл 5 из 5 домашних матчей в плей-офф.
|Забивал в первом периоде в 5 из 6 последних матчей.
Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 13 апреля 2025 года
Тотал больше 5 — 1,73.
Тотал больше 2,5 в первом периоде — 3,10.