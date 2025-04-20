Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Рубин» 20 апреля 2025 года: команды обменяются голами

«Рубин» приедет в гости к московскому «Динамо» в 25-м туре РПЛ.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» и «Динамо» — те команды, что вылетели из Кубка России, а в чемпионате уже не решают никаких задач. В их противостоянии может произойти все, что угодно, но скучного футбола ждать не стоит.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Рубин»

Букмекеры почти уверены в успехе хозяев: коэффициент на победу «Динамо» составляет 1,55, на «Рубин» — 5,70. Ничья оценивается в 4,20. Голов ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,70.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Рубин»

«Динамо» Москва в прошлом матче сыграло вничью с ЦСКА и осложнило себе задачу в Кубке России, вылетев в Путь регионов. В РПЛ надежд на медали почти нет, команда Лички отстает от «Зенита» и «Спартака» на 7 очков.

Бело-голубые играют в атакующий футбол, многое позволяют сопернику и сами создают не меньше. Правда, результат это приносит не всегда. Особенно плохо команда начинает играть при потере лидеров. Одним из ударов по клубу стала травма Тюкавина, а на матч в Кубке остались без нападающего Маухуба и не смогли выиграть из-за ужасной реализации. Вообще, завершение моментов — самая слабая сторона «Динамо» прямо сейчас.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 25, 20.04.2025, 14:00
Динамо
-
Рубин
-

«Рубин» же играет в режиме, когда результат не стоит во главе угла, довольно давно. Игроки в отличие от столичной команды чувствуют себя уверенно, поэтому могут забивать шедевры подобно голу Шабанхаджая в прошлой встрече с «Локомотивом».

На игру с «Динамо» они приедут в хорошем настроении — проиграли из четырех последних матчей лишь один. Против бело-голубых шансы в атаке точно будут появляться стабильно. Однако и у своих ворот опасности избежать будет сложно.

Ждем результативный матч и ставим на обе забьют — за 1,80. Если хочется рискнуть сильнее, стоит поставить на тотал больше 2 во втором тайме — за 2,80.

Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Рубина»

«Динамо»
«Рубин»
Выиграло только 1 матч из 5 последних.
Проиграл только 1 из 4 последних матчей.
В 5 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
В 4 из 5 последних матчей прошел тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ждет большого количества голов: «Я вижу наиболее вероятным исходом ничью. И причина в тренерах. Да, у “Динамо” сильнее состав, но у Рахимова все выстроено — игроки знают свои роли, схема стабильна. А у Лички — каждый раз как будто карты бросает, чтобы определить состав. Первый прогноз — обе забьют. Второй прогноз — ТБ 2,5».

Ставки на матч «Динамо» Москва — «Рубин» 20 апреля 2025 года

Обе забьют — 1,80.

Тотал больше 2 во втором тайме — 2,80.