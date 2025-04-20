Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Рубин» 20 апреля 2025 года: команды обменяются голами

Бело-голубые играют в атакующий футбол, многое позволяют сопернику и сами создают не меньше. Правда, результат это приносит не всегда. Особенно плохо команда начинает играть при потере лидеров. Одним из ударов по клубу стала травма Тюкавина, а на матч в Кубке остались без нападающего Маухуба и не смогли выиграть из-за ужасной реализации. Вообще, завершение моментов — самая слабая сторона «Динамо» прямо сейчас.