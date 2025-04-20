Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Рубин» 20 апреля 2025 года: команды обменяются голами

«Рубин» и «Динамо» — те команды, что вылетели из Кубка России, а в чемпионате уже не решают никаких задач. В их противостоянии может произойти все, что угодно, но скучного футбола ждать не стоит.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Рубин»
Букмекеры почти уверены в успехе хозяев: коэффициент на победу «Динамо» составляет 1,55, на «Рубин» — 5,70. Ничья оценивается в 4,20. Голов ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,70.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Рубин»
«Динамо» Москва в прошлом матче сыграло вничью с ЦСКА и осложнило себе задачу в Кубке России, вылетев в Путь регионов. В РПЛ надежд на медали почти нет, команда Лички отстает от «Зенита» и «Спартака» на 7 очков.
Бело-голубые играют в атакующий футбол, многое позволяют сопернику и сами создают не меньше. Правда, результат это приносит не всегда. Особенно плохо команда начинает играть при потере лидеров. Одним из ударов по клубу стала травма Тюкавина, а на матч в Кубке остались без нападающего Маухуба и не смогли выиграть из-за ужасной реализации. Вообще, завершение моментов — самая слабая сторона «Динамо» прямо сейчас.
«Рубин» же играет в режиме, когда результат не стоит во главе угла, довольно давно. Игроки в отличие от столичной команды чувствуют себя уверенно, поэтому могут забивать шедевры подобно голу Шабанхаджая в прошлой встрече с «Локомотивом».
На игру с «Динамо» они приедут в хорошем настроении — проиграли из четырех последних матчей лишь один. Против бело-голубых шансы в атаке точно будут появляться стабильно. Однако и у своих ворот опасности избежать будет сложно.
Ждем результативный матч и ставим на обе забьют — за 1,80. Если хочется рискнуть сильнее, стоит поставить на тотал больше 2 во втором тайме — за 2,80.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Рубина»
|«Динамо»
|«Рубин»
|Выиграло только 1 матч из 5 последних.
|Проиграл только 1 из 4 последних матчей.
|В 5 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|В 4 из 5 последних матчей прошел тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ждет большого количества голов: «Я вижу наиболее вероятным исходом ничью. И причина в тренерах. Да, у “Динамо” сильнее состав, но у Рахимова все выстроено — игроки знают свои роли, схема стабильна. А у Лички — каждый раз как будто карты бросает, чтобы определить состав. Первый прогноз — обе забьют. Второй прогноз — ТБ 2,5».
Ставки на матч «Динамо» Москва — «Рубин» 20 апреля 2025 года
Обе забьют — 1,80.
Тотал больше 2 во втором тайме — 2,80.