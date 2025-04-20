Прогноз на матч «Реал» — «Атлетик» 20 апреля 2025 года: королевский клуб упрется в стену

Наш прогноз на игру: тотал голов «Реала» меньше 1,5 за 2,20. «Реал» неоднократно с честью выходил из разнообразных сложных ситуаций, и сейчас с учетом состава, амбиций и самолюбия королевского клуба можно было бы поставить на его победу. Винисиус и Родриго могут все решить и без Мбаппе. Подносчиков снарядов у них тоже хоть отбавляй. Но коэффициент 1,61 на П1 обескураживает. Букмекеры вообще видели, что за соперник у Мадрида сегодня? Это не «Вальядолид» и не «Леганес», а безоговорочно лучший клуб Ла Лиги за пределами большой тройки.