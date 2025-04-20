Прогноз на матч «Реал» — «Атлетик» 20 апреля 2025 года: королевский клуб упрется в стену

У болельщиков «Реала» эмоции в этом сезоне уже несколько раз быстро менялись на противоположные. Сейчас «сливочные» в подавленном настроении. Прежде всего, из-за вылета из Лиги чемпионов, а также того, как это произошло. Никто не считал лондонский «Арсенал» простым соперником, но трудно было предположить, что «канониры» выиграют оба матча с «Реалом», причем за явным преимуществом.
На внутренней арене дела у команды Анчелотти тоже идут не очень хорошо. Клуб с амбициями «Реала» не устроит никакое место кроме первого, а оно в Ла Лиге стремительно уплывает вдаль. «Барселона» так безжалостно берет максимум очков, что сопротивляться морально трудно. «Реал» в это время с огромным трудом вымучивает победы над «Райо», «Вильярреалом», «Леганесом» и «Алавесом», а из-за поражений от «Эспаньола», «Бетиса» и «Валенсии» отстает в таблице уже на 7 очков, а ведь недавно лидировал. Впереди еще финал Кубка против «Барселоны», и форма клубов заставляет бояться за «Реал» в этом Класико.
В предыдущем туре вдруг психанул только разыгравшийся Мбаппе, получивший первое в Испании удаление. Причем фол против игрока «Алавеса» был настолько грубым, что французу очень повезло отделаться лишь дисквалификацией на 1 матч. Как раз против «Атлетика».
Команда из Бильбао уверенно занимает четвертое место в чемпионате и, скорее всего, так на нем и останется. Догнать первую тройку сложно, а других клубов, которые могли бы тягаться с «Атлетиком», в Испании просто нет. В отличие от «Реала» «Атлетик» продолжает свой путь в еврокубках и в полуфинале Лиги Европы встретится с «Манчестер Юнайтед». Который в нынешнем состоянии баскам вполне по зубам.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Атлетик»
«Реал» считается явным фаворитом игры, коэффициент на его победу составляет 1,61. На выигрыш команды из Страны басков можно поставить с коэффициентом 5,40, а на ничью — 4,10. Игра, скорее всего, будет результативной. Тотал больше 2,5 установлен на отметке 1,69, а меньше 2,5 — 2,11. Команды, вероятно, обменяются забитыми мячами. Ставка «обе забьют — да» в этом случае умножится на 1,77. Коэффициент на событие «обе забьют — нет» составит 2,04.
Прогноз на матч «Реал» — «Атлетик»
Уже в день матча появилась дополнительная интрига. Испанская пресса утверждает, что Анчелотти несмотря на свой огромный авторитет может быть уволен в случае потери очков в этой игре, которая будет означать, что догнать «Барсу» вряд ли реально. Либо итальянский гуру тренерского цеха уйдет сам: ему давно предлагает работу Федерация футбола Бразилии. Папа Карло неоднократно отрицал эти слухи, но в нынешней непростой для «Реала» ситуации шансы на его скорый уход явно растут.
Наш прогноз на игру: тотал голов «Реала» меньше 1,5 за 2,20. «Реал» неоднократно с честью выходил из разнообразных сложных ситуаций, и сейчас с учетом состава, амбиций и самолюбия королевского клуба можно было бы поставить на его победу. Винисиус и Родриго могут все решить и без Мбаппе. Подносчиков снарядов у них тоже хоть отбавляй. Но коэффициент 1,61 на П1 обескураживает. Букмекеры вообще видели, что за соперник у Мадрида сегодня? Это не «Вальядолид» и не «Леганес», а безоговорочно лучший клуб Ла Лиги за пределами большой тройки.
Подопечные Вальверде не проигрывают почти два месяца и за 6 последних матчей пропустили 1 гол. Правда, у «Атлетика» есть явная проблема с тем, чтобы забивать самим, особенно в гостях. Этой весной кроме домашних побед над «Ромой» и «Райо» с одинаковым счетом 3:1 все матчи с их участием откровенно «низовые». С учетом кризиса «Реала» и потери Мбаппе логично ожидать, что «сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» упрутся в оборонительную стену «Атлетика». «Атлетику» вполне реально зацепить здесь очки, но на всякий случай можно взять осторожную фору (+1) на гостей.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Атлетика»
|«Реал»
|«Атлетик»
|Проиграл 3 из 4 последних матчей.
|Пропустил 1 гол в 6 последних матчах.
|В 10 из последних 11 матчей пропускал.
|В 8 из 12 последних матчей прошел ТМ 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Звезда российского и испанского футбола Александр Мостовой все же ставит на «Реал» в прогнозе для «Всепроспорт»: «Этот сезон “сливочные” не запишут себе в актив, сейчас они рискуют вообще ничего не выиграть. У “Атлетика” все довольно удачно. У басков идет серия без проигрышей, пусть и в последнее время они начали чередовать ничьи и победы. Правда, “Реал” на злости может и обыграть противника. “Атлетик” точно окажет сопротивление мадридцам, но я все-таки отдам тут предпочтение “Реалу” — он победит со счетом 2:1 за 7,40».
Ставки на матч «Реал» — «Атлетик» 20 апреля 2025 года
Индивидуальный тотал «Реала» меньше 1,5 за 2,20.
Победа «Атлетика» с форой +1 за 1,80.