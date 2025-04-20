Прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» 20 апреля 2025 года: Салах отправит «лис» в Чемпионшип

Стадион «Кинг Пауэр» уже давно забыл золотые времена, сейчас «Лестер» не представляет угрозы не просто для топов АПЛ, но и для более скромных клубов. Команда ван Нистелроя в этом сезоне проигрывает так часто, что уже за шесть туров до финиша потеряла реальные шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Теоретические же варианты, скорее всего, исчезнут уже после игры с «Ливерпулем».