Прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» 20 апреля 2025 года: Салах отправит «лис» в Чемпионшип

Стадион «Кинг Пауэр» уже давно забыл золотые времена, сейчас «Лестер» не представляет угрозы не просто для топов АПЛ, но и для более скромных клубов. Команда ван Нистелроя в этом сезоне проигрывает так часто, что уже за шесть туров до финиша потеряла реальные шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Теоретические же варианты, скорее всего, исчезнут уже после игры с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» же в этом сезоне просто неудержим. Клуб обгоняет «Арсенал», идущий на втором месте, на 13 очков. Несмотря на то, что чувствовать себя мерсисайдцы могут вполне спокойно, их результаты не падают и в последних матчах. На выезде и дома они выступают одинаково уверенно: четыре победы в последних пяти матчах. В матче с «Лестером» выступят сильнейшие игроки «Ливерпуля», ожидать поблажек хозяева точно не могут.
Коэффициенты букмекеров на матч «Лестер» — «Ливерпуль»
В этой паре все достаточно очевидно. На победу гостей можно поставить всего за 1,25. А вот победа хозяев маловероятна — минимальный коэффициент от букмекеров 11,00. На ничью можно поставить с коэффициентом от 6,20 до 7,16. В то, что «Ливерпуль» не забьет, не верит, наверное, никто (такой вариант оценивается в 12 и выше). Тотал больше 2,5 имеет коэффициент 1,44, больше 3 — 1,67.
Прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль»
«Лестер» очень много пропускает — 72 гола в 32 турах, больше только у «Саутгемптона». Что касается атаки, то тут все еще востребован суперветеран Варди. Англичанин является лучшим бомбардиром клуба с 7 голами, но в последних играх его навыки не особенно помогают. Отличиться «лисы» смогли только в последнем туре против «Брайтона» (2:2). Предыдущие 8 матчей «Лестер» отдал под ноль, не забив ни разу.
Атака же «Ливерпуля» в АПЛ находится вне конкуренции — 74 гола. «Красные» забивали недавно «Вест Хэму», «Фулхэму», «Эвертону» и «Ньюкаслу». Два мяча на счету Салаха, в хорошей форме находятся Нуньес, Жота и Диас. «Ливерпуль» часто забивает минимум дважды, в случае с «Лестером» дело и вовсе может завершится разгромом. Даже отсутствие одного из лидеров Александра-Арнольда не станет проблемой для гостей. Еще одна хорошая новость — новый контракт ван Дейка. Голландец ошибся с «Вест Хэмом», но сам же исправился, забив победный гол.
При Слоте «Ливерпуль» выиграл 36 матчей из 50. Сегодня побед станет на одну больше. Наш прогноз — уверенная победа гостей с форой −2 за 2,17 и тотал больше 3,5 за 2,10.
Статистические тренды в играх «Лестера» и «Ливерпуля»
|«Лестер»
|«Ливерпуль»
|Проиграл 4 раза в последних 5 матчах.
|Выиграл 2 матча из 3 в апреле.
|Получает больше желтых карточек, чем соперник в последних 5 играх.
|Забил 20 голов в последних 10 играх.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий не верит в «Лестер»: «У хозяев по-прежнему все плохо в атаке, и тот матч с “Брайтоном”, скорее, исключение. Поэтому мне нравится ставка “мультисчет” 0:1, 0:2 или 0:3 в пользу “Ливерпуля”. Думаю, разгрома не будет — нет смысла перегружать состав. Это на подумать. А себе я заберу в статистику победу “Ливерпуля” и тотал меньше 4,5 за 1,77».
Ставки на матч «Лестер» — «Ливерпуль» 20 апреля 2025 года
Победа «Ливерпуля» с форой −2 за 2,17.
Тотал больше 3,5 за 2,10.