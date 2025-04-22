Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 23 апреля 2025 года: Василевский и Бобровский засушат игру

«Тампа-Бэй» встречается с «Флоридой» третий раз за четыре последних года. В прошлые сезоны победитель этой пары брал Кубок Стэнли. На этот раз соперничество вновь предстоит жесткое — действующий чемпион приезжает на первый матч в Тампу, где встретится с лучшим бомбардиром НХЛ Кучеровым и набравшим форму вратарем Василевским.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида»
Букмекеры не смогли выделить фаворита первого матча, но небольшое предпочтение отдали хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Тампа-Бэй» составляет 1,87, на «Флориду» — 1,93. Насколько результативной будет встреча, также неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,90, меньше — 1,90.
Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида»
«Тампа-Бэй» плохо начал сезон и долго боролся за попадание в плей-офф. Однако после паузы на Турнир четырех наций команду было не остановить — длинная серия побед гарантировала участие в Кубке Стэнли, а игроки показали, за счет чего будут бороться за успех в этом плей-офф.
Ключевые персоны в нынешней «Тампе» те же, что были во времена двух подряд чемпионств. Вратарь Василевский во второй половине чемпионата вышел на высокий уровень и снова стал одним из лучших голкиперов мира. Его игра привела в порядок оборону, которая теперь отлично готова к любому уровню давления.
В атаке продолжает зажигать главный бомбардир НХЛ Кучеров. Именно россиянин последние два сезона забирает награду игрока, который набрал больше всех очков. Сейчас креативный нападающий отлично готов к плей-офф: обогнал в бомбардирской гонке Маккиннона и подошел к первому раунду без травм. Никита — гарант результативности «Лайтнинг» в атаке.
Ну и не менее значимая персона — тренер Купер. Специалист после завоевания двух Кубков Стэнли подряд не успокоился и все время напоминал, что хочет выиграть трофей еще раз. На Турнире четырех наций Купер возглавил сборную Канады и выиграл в финале у США. Купер отлично готовит свои команды тактически и может переиграть любого соперника.
«Флорида» же — действующий чемпион. Команда лучше всех в лиге организует прессинг на соперника и играет в кубковый хоккей с большим количеством борьбы во всех матчах. По ходу сезона к ним перешел один из самых неприятных игроков лиги Маршанд. Теперь у «Пантерс» есть связка канадца с Ткачуком, которые могут вывести из себя любого соперника.
Стиль «Флориды» построен на агрессии и борьбе, поэтому для них ключевое значение имеет физическая готовность хоккеистов. В первом раунде с этим компонентом не должно быть проблем, тем более в начале серии. В прошлом сезоне команда делала ставку на первые матчи противостояния, есть ощущение, что сделает это и сейчас.
В воротах у «Пантерс» играет вратарь Бобровский, который умеет настраиваться на кубковые матчи и готов их в одиночку выигрывать. Его противостояние с Василевским станет одной из самых интересных линий первого раунда.
Наш прогноз: в первом матче итоговая победа останется за «Флоридой» — 1,93. Если есть желание рискнуть, предлагаем ставку на небольшой тотал меньше 5 — за 2,30.
Статистические тренды в играх «Тампа-Бэй» и «Флориды»
|«Тампа-Бэй»
|«Флорида»
|6 побед в 8 последних домашних матчах.
|8 поражений в 9 последних гостевых матчах.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
|В 7 из 9 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Габдрафиков в первом матче больше верит в команду Кучерова: «Обе команды без каких-то явных слабых мест, поэтому все будет зависеть от каких-то маленьких деталей. Я склоняюсь к тому, что “Тампа” сейчас предпочтительнее. На первый матч поставлю победу “Тампы” и тотал больше 4,5».
Ставки на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 23 апреля 2025 года
Итоговая победа «Флориды» — 1,93.
Тотал меньше 5 — 2,30.