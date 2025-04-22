Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 23 апреля 2025 года: Василевский и Бобровский засушат игру

«Флорида» же — действующий чемпион. Команда лучше всех в лиге организует прессинг на соперника и играет в кубковый хоккей с большим количеством борьбы во всех матчах. По ходу сезона к ним перешел один из самых неприятных игроков лиги Маршанд. Теперь у «Пантерс» есть связка канадца с Ткачуком, которые могут вывести из себя любого соперника.