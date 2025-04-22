Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля 2025 года: казанцы продлят серию домашней победой

«Динамо» перевернуло серию, выиграв три матча подряд. «Ак Барс» же уступает впервые в противостоянии после двух стартовых побед. Шестой матч может стать последним для казанцев, а Кудашов в качестве тренера бело-голубых может впервые пройти в полуфинал.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва
Букмекеры с трудом отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Ак Барса» составляет 1,87, на «Динамо» — 1,93. Голов от матча особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,59.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва
У «Ак Барса» и московского «Динамо» в этой серии получаются достаточно равные матчи, в которых решают нюансы. Сначала детали были на стороне казанцев, теперь инициативу перехватил столичный клуб. Ключевым фактором последней победы стал вратарь бело-голубых Подъяпольский — он удержал команду при стартовом давлении и финальном навале соперника.
Москвичи в очередной раз показали, насколько важны в матчах с казанцами дебютные голы — во всех победных матчах «Динамо» отличалось первым. Во многом бело-голубые скопировали модель игры «Ак Барса» из первых матчей и теперь делают ставку на оборону и контратаки. При лучшем наборе исполнителей столичная команда начала добиваться результата.
Однако выиграть четыре раза подряд при равных шансах будет трудно, тем более казанцы получат преимущество домашней площадки, которая до этого раунда была сильной стороной «Ак Барса». Как показывает этот плей-офф, приближение вылета, скорее, работает в плюс команде — игроки выступают более смело и дисциплинированно. К тому же у казанцев похожая ситуация была в первом раунде, когда клуб выиграл серию у «Автомобилиста» после счета 3−2 в пользу соперника.
Наш прогноз: итоговая победа «Ак Барса» — за 1,87. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 4,5 голов — за 2,40. В кризисные моменты «Ак Барс» полностью закрывается и делает хоккей максимально стерильным. Кажется, тренерский штаб не станет это менять и сейчас.
Статистические тренды в играх «Ак Барса» и «Динамо» Москвы
|«Ак Барс»
|«Динамо»
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|3 победы над «Ак Барсом» подряд.
|В 3 последних матчах во втором периоде проходил тотал больше 1,5.
|Реализовало большинство в 4 из 5 последних матчей с «Ак Барсом».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт Sport24 Дмитрий Ерыкалов ставит на итоговую победу «Динамо»: «Успешная игра голкипера, убойное большинство и более глубокий состав сыграют на руку “Динамо”. Кудашов даже защитника Менелла может посадить в запас, тогда как Гатиятулин такой роскошью похвастаться не может. Казанцы проиграют третий домашний матч во втором раунде и уйдут в отпуск».
Ставки на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля 2025 года
Итоговая победа «Ак Барса» — 1,87.
Тотал меньше 4,5 голов — 2,40.