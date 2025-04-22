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Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля 2025 года: казанцы продлят серию домашней победой

В противостоянии «Ак Барса» и московского «Динамо» со счетом 3−2 лидирует столичный клуб. Как пройдет шестой матч в Казани, расскажем в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Динамо» перевернуло серию, выиграв три матча подряд. «Ак Барс» же уступает впервые в противостоянии после двух стартовых побед. Шестой матч может стать последним для казанцев, а Кудашов в качестве тренера бело-голубых может впервые пройти в полуфинал.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

Букмекеры с трудом отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Ак Барса» составляет 1,87, на «Динамо» — 1,93. Голов от матча особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,59.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва

У «Ак Барса» и московского «Динамо» в этой серии получаются достаточно равные матчи, в которых решают нюансы. Сначала детали были на стороне казанцев, теперь инициативу перехватил столичный клуб. Ключевым фактором последней победы стал вратарь бело-голубых Подъяпольский — он удержал команду при стартовом давлении и финальном навале соперника.

Москвичи в очередной раз показали, насколько важны в матчах с казанцами дебютные голы — во всех победных матчах «Динамо» отличалось первым. Во многом бело-голубые скопировали модель игры «Ак Барса» из первых матчей и теперь делают ставку на оборону и контратаки. При лучшем наборе исполнителей столичная команда начала добиваться результата.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/4 финала, 22.04.2025, 19:00
Ак Барс
-
Динамо М
-

Однако выиграть четыре раза подряд при равных шансах будет трудно, тем более казанцы получат преимущество домашней площадки, которая до этого раунда была сильной стороной «Ак Барса». Как показывает этот плей-офф, приближение вылета, скорее, работает в плюс команде — игроки выступают более смело и дисциплинированно. К тому же у казанцев похожая ситуация была в первом раунде, когда клуб выиграл серию у «Автомобилиста» после счета 3−2 в пользу соперника.

Наш прогноз: итоговая победа «Ак Барса» — за 1,87. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 4,5 голов — за 2,40. В кризисные моменты «Ак Барс» полностью закрывается и делает хоккей максимально стерильным. Кажется, тренерский штаб не станет это менять и сейчас.

Статистические тренды в играх «Ак Барса» и «Динамо» Москвы

«Ак Барс»
«Динамо»
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
3 победы над «Ак Барсом» подряд.
В 3 последних матчах во втором периоде проходил тотал больше 1,5.
Реализовало большинство в 4 из 5 последних матчей с «Ак Барсом».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт Sport24 Дмитрий Ерыкалов ставит на итоговую победу «Динамо»: «Успешная игра голкипера, убойное большинство и более глубокий состав сыграют на руку “Динамо”. Кудашов даже защитника Менелла может посадить в запас, тогда как Гатиятулин такой роскошью похвастаться не может. Казанцы проиграют третий домашний матч во втором раунде и уйдут в отпуск».

Ставки на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля 2025 года

Итоговая победа «Ак Барса» — 1,87.

Тотал меньше 4,5 голов — 2,40.