Прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля 2025 года: казанцы продлят серию домашней победой

Однако выиграть четыре раза подряд при равных шансах будет трудно, тем более казанцы получат преимущество домашней площадки, которая до этого раунда была сильной стороной «Ак Барса». Как показывает этот плей-офф, приближение вылета, скорее, работает в плюс команде — игроки выступают более смело и дисциплинированно. К тому же у казанцев похожая ситуация была в первом раунде, когда клуб выиграл серию у «Автомобилиста» после счета 3−2 в пользу соперника.