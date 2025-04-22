Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года: Гвардиола не переиграет Эмери

Матч 34-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» будет иметь важнейшее значение в борьбе за места в Лиге чемпионов. С этого сезона туда попадают пять команд из премьер-лиги, но желающих сейчас явно больше. «Астон Вилла» идет на седьмом месте — в случае победы команда выбьет «горожан» из топ-5.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи: коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,82, на «Астон Виллу» — 4,05. Ничья оценивается в 4,15. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,55.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
«Астон Вилла» отлично выглядит во второй половине сезона. Тренер Эмери, наконец, настроил все необходимые механизмы в команде и сделал конкурентноспособный коллектив. Зимние трансферы помогли добавить составу вариативности. Итогом стали 10 побед в 11 последних встречах. При этом обыграть «львов» за два месяца смог только «ПСЖ».
Испанец, как всегда, создал очень гибкую структуру, которую можно подстраивать под соперника. Эмери отлично готовился к матчам, а наличие исполнителей помогло добиваться результата. В игре с «Манчестер Сити» нас, скорее всего, ждет сценарий, похожий на последнюю игру в Лиге Чемпионов против парижан. «Астон Вилла» будет находить контратаки и разбивать прессинг соперника.
Эмери готов побеждать, но против его клуба говорит статистика — у «львов» девять подряд поражений в гостевых матчах с «горожанами». Расстановка сил не изменилась и сейчас, так что клубу из Бирмингема будет сложно.
К тому же «Манчестер Сити» сейчас тоже пришел в себя и начал побеждать — лишь раз проиграл в девяти последних встречах. Травмы мешают команде выглядеть однозначными фаворитами в матче: чтобы вскрывать низкий блок соперника нужно быть идеально готовыми. Гвардиола — удобный соперник для Эмери, так как не изменяет себе и использует привычный рисунок игры во всех матчах. Просто «горожанам» точно не будет.
Наш прогноз: «Астон Вилла» не проиграет — за 1,98. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на «обе забьют» во втором тайме — за 2,60.
Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Астон Виллы»
|«Манчестер Сити»
|«Астон Вилла»
|Выиграл у «Астон Виллы» 9 последних матчей дома.
|10 побед в 11 последних встречах.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|В 8 последних матчах сыграл тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на ничью: «Я жду тут интересной игры, фаворита не вижу. Можно бы было сослаться тут на более плотный график игр “Виллы”, но такая логика не сработала на выходных, когда клуб уверенно одолел “Ньюкасл”. Так что тут поставлю на ничью — котировка 4,10».
Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года
«Астон Вилла» не проиграет — 1,98.
«Обе забьют» во втором тайме — 2,60.