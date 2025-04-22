Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года: Гвардиола не переиграет Эмери

К тому же «Манчестер Сити» сейчас тоже пришел в себя и начал побеждать — лишь раз проиграл в девяти последних встречах. Травмы мешают команде выглядеть однозначными фаворитами в матче: чтобы вскрывать низкий блок соперника нужно быть идеально готовыми. Гвардиола — удобный соперник для Эмери, так как не изменяет себе и использует привычный рисунок игры во всех матчах. Просто «горожанам» точно не будет.