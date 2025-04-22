Прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка» 22 апреля 2025 года: у фаворита проблемы

На фоне травм и усталости «Барселона» может не выдать такую же яркую игру, как в первом круге, но все же остается фаворитом. Если «Барса» победит, то в более сдержанном стиле. Наш прогноз: Победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 за 1,71. С более высоким коэффициентом можно взять победу «Барселоны» и тотал меньше 3,5 за 2,27.