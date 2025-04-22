Прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка» 22 апреля 2025 года: у фаворита проблемы

«Барселоне» приходится тяжело в последнее время, ресурсы команды небезграничны. И все же каталонцы по-прежнему идут к чемпионству в Испании и претендуют еще на два трофея. «Мальорка» не очень хороша в 2025-м, но борется за выход в Лигу конференций. В первом круге очное противостояние завершилось разгромом — «Барселона» на выезде не оставила шансов сопернику (5:1).
Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Мальорка»
Букмекеры считают «Барселону» явным фаворитом в домашнем матче: победа каталонцев оценивается коэффициентом 1,22, ничейный результат — в 6,60, а победа гостей — в 12,00. На тотал больше 2,5 дают всего 1,45.
Прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка»
Каталонцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате Испании, но на фоне напряженного графика команда Флика испытывает трудности. В апреле «сине-гранатовые» провели шесть матчей в трех турнирах. На прошлой неделе «Барселоне» пришлось отбиваться от дортмундской «Боруссии» (1:3), помог запас в 4 мяча в первой встрече. А вот в Ла Лиге каталонцы «горели» дома «Сельте» 1:3 и вырвали победу уже в добавленное время — Рафинья забил с пенальти.
Дальше будет еще тяжелее. Впереди матчи с «Реалом» в финале Кубка и «Интером» в ЛЧ. Отрыв от «Мадрида» небольшой — всего 4 очка. Из-за травмы выбыл лучший бомбардир Левандовски и важный защитник Бальде. Флик продолжает играть с высокой линией обороны, а защитникам уже не хватает сил и концентрации ловить соперников в офсайд. «Сельта» так и забивала свои голы.
Команда с Балеарских островов проводит один из лучших сезонов. После 32 туров «Мальорка» занимает седьмое место в таблице, имея 44 очка. Правда, в этом году у «островитян» всего три победы в чемпионате, ничьих и поражений было больше.
В апреле балеарцы уступили «Сельте» (1:2), победили «Реал Сосьедад» (2:1) и сыграли вничью с «Леганесом» (0:0), У «Мальорки» тоже не все гладко с составом. Не сыграют дисквалифицированные Маффео и Родригес, травмирован лучший нападающий Мурики. А балеарцы и так забивают мало. Но и пропускают немного.
На фоне травм и усталости «Барселона» может не выдать такую же яркую игру, как в первом круге, но все же остается фаворитом. Если «Барса» победит, то в более сдержанном стиле. Наш прогноз: Победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 за 1,71. С более высоким коэффициентом можно взять победу «Барселоны» и тотал меньше 3,5 за 2,27.
Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Мальорки»
|«Барселона»
|«Мальорка»
|Выиграла дома 8 матчей из последних 10.
|Выиграла 1 из 8 последних матчей на выезде.
|В 7 из 8 последних домашних матчей проходил тотал больше 2,5.
|Не пропускает больше 2 мячей в 12 матчах кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой спрогнозировал исход матча: «Сейчас у каталонцев тяжелый график, только что был ответный матч ЛЧ с “Боруссией” Дортмунд, в котором “сине-гранатовые” еще и уступили. Но все равно я тут верю в успех подопечных Флика, у которых игрового ресурса намного больше, класс выше. Моя ставка — победа “Барселоны” со счетом 2:0 за 6,00».
Ставки на матч «Барселона» — «Мальорка» 22 апреля 2025 года
Победа «Барселоны» и тотал меньше 4,5 за 1,71.
Победа «Барселоны» и тотал меньше 3,5 за 2,27.