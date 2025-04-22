Прогноз на матч «Лейкерс» — «Миннесота» 23 апреля 2025 года: Леброну и Дончичу нужен реванш

Мы уже видели, как Дончич способен затащить матч в одиночку. Сейчас команде нужен баланс: агрессия в трехсекундной зоне, концентрация в обороне и максимальная самоотдача. Без борьбы за каждый мяч эта серия рискует завершиться раньше срока. Однако «Лейкерс» загнаны в угол, и мотивации у них предостаточно. Наш прогноз: победа «Лейкерс» с форой −4,5 — 1,75, тотал больше 210,5 — 1,87.