Прогноз на матч «Лейкерс» — «Миннесота» 23 апреля 2025 года: Леброну и Дончичу нужен реванш

«Лейкерс» оказались в трудном положении после разгрома от «Миннесоты» в стартовом матче серии — 95:117. Команда выглядела растерянной и не справилась с темпом соперника. Единственным светлым пятном стал Дончич, набравший 37 очков в своем первом плей-офф за «Лос-Анджелес». Теперь главный вопрос — удастся ли «Лейкерс» навести порядок в защите перед второй игрой?
Коэффициенты букмекеров на матч «Лейкерс» — «Миннесота»
Букмекеры считают «Лейкерс» фаворитами второго матча, предлагая на их победу коэффициент 1,45, тогда как на победу «Тимбервулвс» — 2,95. Тотал меньше 210,5 идет за 1,92.
Прогноз на матч «Лейкерс» — «Миннесота»
Первый матч серии плей-офф стал для «Лейкерс» болезненным ударом. Команда Редика уступила «Миннесоте» не только по счету, но и практически по всем игровым аспектам. Подборы, передачи, точность трехочковых — «волки» доминировали, начиная со второй четверти. Даже наличие Дончича и Леброна не спасло нападение — 15 передач против 29 говорят сами за себя.
Скамейка также не помогла, перестроиться по ходу встречи не удалось. Проблема в «краске» стоит особенно остро: Хэйс провалил матч, отыграв всего 8 минут, а достойной замены на позиции «пятого номера» попросту нет. Ни Лень, ни Хатимура не выглядят убедительно в роли противовеса Гоберу. Отсутствие габаритного и надежного центрового — ахиллесова пята «Лейкерс».
«Миннесота», напротив, показала командную зрелость. 21 трехочковый из 42 — рекорд плей-офф для клуба. Отличились почти все игроки основы, а движения мяча и агрессивный прессинг стали основой успеха. Это не вспышка, а закономерность: команда — в топ-5 лиги по реализации и числу дальних бросков, а Эдвардс лидирует по забитым трешкам в сезоне. С учетом того, как «Лейкерс» защищаются на дуге, предпосылки для повторения успеха явно имеются.
Мы уже видели, как Дончич способен затащить матч в одиночку. Сейчас команде нужен баланс: агрессия в трехсекундной зоне, концентрация в обороне и максимальная самоотдача. Без борьбы за каждый мяч эта серия рискует завершиться раньше срока. Однако «Лейкерс» загнаны в угол, и мотивации у них предостаточно. Наш прогноз: победа «Лейкерс» с форой −4,5 — 1,75, тотал больше 210,5 — 1,87.
Статистические тренды в играх «Лейкерс» и «Миннесоты»
|«Лейкерс»
|«Миннесота»
|В 4 из 6 последних матчей проходил тотал больше 210,5.
|Выиграла 9 из 10 последних матчей.
|В 5 последних домашних матчах пропускают в среднем 111 очков.
|Средняя результативность в последних 5 играх — 118,8 очков.
Ставки на матч «Лейкерс» — «Миннесота» 23 апреля 2025 года
Победа «Лейкерс» с форой −4,5 — 1,75.
Тотал больше 210,5 — 1,87.