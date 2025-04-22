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Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 23 апреля 2025 года: много голов не будет

Серия «Локомотива» и «Авангарда» дошла до решающего седьмого матча. Почему не стоит ждать результативного хоккея — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Сайт ХК "Авангард"

Сценарий прошлого сезона в противостоянии «Локомотива» и «Авангарда» повторяется. Тогда команды так же встретились во втором раунде, а потом омичи довели дело до седьмого матча после отставания 1−3 в серии. Ярославцы в прошлый раз смогли справиться с давлением гостевых трибун и выиграли решающую встречу. Теперь клубам предстоит игра на арене «железнодорожников».

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Авангард»

Букмекеры больше уверены в проходе хозяев: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,65, на «Авангард» — 2,20. Голов от игры почти не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,40.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»

После четырех матчей этой серии «Локомотив» вел со счетом 3−1. Ярославцам необходимо было выиграть еще раз и оставалось на это три попытки. Первые две команда провалила. Теперь ей предстоит решающий матч, в котором шансы будут уже равны.

За коллектив Никитина говорит статистика — «Локомотив» ни разу в этом сезоне не проигрывал три матча подряд. К тому же опытный тренер ни разу не проходил соперников в плей-офф со счетом 4−2: противостояния либо заканчивались раньше, либо доходили до седьмого матча. «Железнодорожники» выглядят более опытными перед предстоящей игрой — их состав с прошлого сезона, когда они проходили омичей в седьмой игре, поменялся несильно. Хоккеисты знают, как готовится к таким встречам и что делать, чтобы их выигрывать.

У «Авангарда» же костяк игроков поменялся прилично, а тренерский штаб сменился полностью. Станет ли это плюсом для омичей — загадка. Сейчас их главная надежда — вратарь Серебряков, который уверенно играет в последних матчах с «Локомотивом». Ярославцы при нехватке голов начинают бросать со всех позиций, а голкипер «ястребов» с этим спокойно справляется.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/4 финала, 23.04.2025, 19:30
Локомотив
-
Авангард
-

В атаке «Авангарду» удается находить голы при минимальном количестве моментов. Хорошим помощником в матчах с ярославцами становится первый гол. Если коллектив Буше открывает счет в игре, то дальше закрывается и может фокусироваться только на обороне, этого хватало для победы в двух последних встречах.

В решающем матче множества голов точно ждать не стоит. Оба тренера делают ставку на надежную оборону и сыграют от нее в важнейший момент. Многое решит первая заброшенная шайба. Если первый гол случится во второй половине встречи, то он вообще может стать единственным в матче.

Наш прогноз: тотал меньше 3,5 — за 2,85. Как более надежный вариант с коэффициент поменьше, можно выбрать тотал во всех периодах меньше 2,5 — за 1,80.

Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Авангарда»

«Локомотив»
«Авангард»
В 12 последних домашних матчах проходит тотал меньше 5,5.
Выиграл 6 из 8 последних гостевых встреч.
Тотал меньше 1,5 в первом периоде проходит в 7 последних матчах.
В 6 из 7 последних матчей проходит тотал меньше 5,5.

Ставки на матч «Локомотив» — «Авангард» 23 апреля 2025 года

Тотал меньше 3,5 — 2,85.

Тотал во всех периодах меньше 2,5 — 1,80.