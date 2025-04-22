Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 23 апреля 2025 года: много голов не будет

За коллектив Никитина говорит статистика — «Локомотив» ни разу в этом сезоне не проигрывал три матча подряд. К тому же опытный тренер ни разу не проходил соперников в плей-офф со счетом 4−2: противостояния либо заканчивались раньше, либо доходили до седьмого матча. «Железнодорожники» выглядят более опытными перед предстоящей игрой — их состав с прошлого сезона, когда они проходили омичей в седьмой игре, поменялся несильно. Хоккеисты знают, как готовится к таким встречам и что делать, чтобы их выигрывать.