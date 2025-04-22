Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 24 апреля 2025 года: голевой перестрелки ждать не стоит

«Вашингтон» с трудом выиграл первый матч в серии. Победную шайбу в овертайме забросил капитан Овечкин. Всего на его счету два гола и голевая передача. «Монреалю» предстоит тяжелый второй матч, в котором надо включаться с первых минут.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Монреаль»
Букмекеры ждут успеха хозяев во втором матче подряд: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,53, на «Монреаль» — 2,50. По голам ясности нет — тотал больше 5,5 стоит 1,80.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль»
«Вашингтон» активно начал первый матч, долгое время владел инициативой и повел в счете. Однако к третьему периоду «Монреаль» пришел в себя, стал чаще атаковать и вернулся в игру после отставания в две шайбы. «Канадиенс» показали, что легко против них в этой серии не будет.
Скорее всего, второй матч пройдет по другому сценарию. Канадцы должны начать активнее, игра вторым номером против «Вашингтона» результат не приносит — оппоненты вскрывают оборону хорошими дальними бросками и легко справляются с контратаками. Тем более игроки «Монреаля» должны были поверить в себя после концовки прошлой встречи — команда могла выигрывать матч еще в основное время, но не хватило реализации.
«Вашингтон» же в первой игре выглядел достаточно прямолинейно, хоть это и создавало опасность. Виной всему смазанная концовка чемпионата, после которой приходится заново набирать форму и возвращаться к оптимальным игровым кондициям.
У «столичных» есть сильнейший аргумент в лице Овечкина. Капитан показал, что готов тащить команду и в плей-офф. В первой игре все голы случились при его участии. «Великая восьмерка» может решать исход встречи, так как действовать против него сложно: когда «Монреаль» старается внимательнее играть на пятаке, Овечкин опасно бросает издали. Если соперники пытаются накрывать российского бомбардира выше, то моменты появляются уже под воротами.
Следующая игра будет намного тяжелее для обеих команд — хоккеисты полностью включатся в кубковый хоккей, а тренеры сделают выводы из первого матча. «Вашингтон» проигрывать дома не должен, главные игры для «Канадиенс» будут при своих болельщиках.
Наш прогноз: тотал меньше 6 — за 1,65. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Вашингтон» будет проигрывать по ходу матча и не проиграет — за 2,80. Гости должны начать агрессивнее и, возможно, сделают ставку на стартовый штурм, но «Кэпиталс» не должны проиграть.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Монреаля»
|«Вашингтон»
|«Монреаль»
|8 побед в 10 последних домашних матчах.
|3 поражения в гостях подряд.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|Забивает в третьем периоде в 3 матчах подряд.
Ставки на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 24 апреля 2025 года
Тотал меньше 6 — 1,65.
«Вашингтон» будет проигрывать по ходу матча и не проиграет — 2,80.