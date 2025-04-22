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Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 24 апреля 2025 года: голевой перестрелки ждать не стоит

Первый матч в серии «Вашингтона» и «Монреаля» остался за хозяевами. Как сложится вторая встреча в столице — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Вашингтон» с трудом выиграл первый матч в серии. Победную шайбу в овертайме забросил капитан Овечкин. Всего на его счету два гола и голевая передача. «Монреалю» предстоит тяжелый второй матч, в котором надо включаться с первых минут.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Монреаль»

Букмекеры ждут успеха хозяев во втором матче подряд: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,53, на «Монреаль» — 2,50. По голам ясности нет — тотал больше 5,5 стоит 1,80.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль»

«Вашингтон» активно начал первый матч, долгое время владел инициативой и повел в счете. Однако к третьему периоду «Монреаль» пришел в себя, стал чаще атаковать и вернулся в игру после отставания в две шайбы. «Канадиенс» показали, что легко против них в этой серии не будет.

Скорее всего, второй матч пройдет по другому сценарию. Канадцы должны начать активнее, игра вторым номером против «Вашингтона» результат не приносит — оппоненты вскрывают оборону хорошими дальними бросками и легко справляются с контратаками. Тем более игроки «Монреаля» должны были поверить в себя после концовки прошлой встречи — команда могла выигрывать матч еще в основное время, но не хватило реализации.

«Вашингтон» же в первой игре выглядел достаточно прямолинейно, хоть это и создавало опасность. Виной всему смазанная концовка чемпионата, после которой приходится заново набирать форму и возвращаться к оптимальным игровым кондициям.

У «столичных» есть сильнейший аргумент в лице Овечкина. Капитан показал, что готов тащить команду и в плей-офф. В первой игре все голы случились при его участии. «Великая восьмерка» может решать исход встречи, так как действовать против него сложно: когда «Монреаль» старается внимательнее играть на пятаке, Овечкин опасно бросает издали. Если соперники пытаются накрывать российского бомбардира выше, то моменты появляются уже под воротами.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
1/4 финала конференции, 24.04.2025, 2:00
Вашингтон
-
Монреаль
-

Следующая игра будет намного тяжелее для обеих команд — хоккеисты полностью включатся в кубковый хоккей, а тренеры сделают выводы из первого матча. «Вашингтон» проигрывать дома не должен, главные игры для «Канадиенс» будут при своих болельщиках.

Наш прогноз: тотал меньше 6 — за 1,65. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Вашингтон» будет проигрывать по ходу матча и не проиграет — за 2,80. Гости должны начать агрессивнее и, возможно, сделают ставку на стартовый штурм, но «Кэпиталс» не должны проиграть.

Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Монреаля»

«Вашингтон»
«Монреаль»
8 побед в 10 последних домашних матчах.
3 поражения в гостях подряд.
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Забивает в третьем периоде в 3 матчах подряд.

Ставки на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 24 апреля 2025 года

Тотал меньше 6 — 1,65.

«Вашингтон» будет проигрывать по ходу матча и не проиграет — 2,80.