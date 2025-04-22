Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 24 апреля 2025 года: голевой перестрелки ждать не стоит

«Вашингтон» активно начал первый матч, долгое время владел инициативой и повел в счете. Однако к третьему периоду «Монреаль» пришел в себя, стал чаще атаковать и вернулся в игру после отставания в две шайбы. «Канадиенс» показали, что легко против них в этой серии не будет.