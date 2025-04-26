Прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон» 27 апреля 2025 года: Карри дома возьмет реванш

После двух матчей в Хьюстоне счет в серии 1−1. Для обеих команд эта встреча имеет важное значение в борьбе за контроль над серией. «Голден Стэйт» стремится не только вернуть себе преимущество, но и взять реванш за недавнее болезненное поражение во второй игре.
Коэффициенты букмекеров на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
Букмекеры считают «Голден Стэйт» фаворитом в третьем матче, победа хозяев оценивается коэффициентом 1,63, а победа гостей — 2,33. На тотал очков больше 203,5 дают 1,77.
Прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
«Голден Стэйт» выиграл первый матч, но во втором все пошло не по плану. В начале игры досрочно покинул площадку Батлер, получив травму после падения. Затем возникли проблемы у Подземски — из-за плохого самочувствия ему понадобилась капельница в перерыве. Оставшиеся силы во главе с Карри не справились: частые потери и слабая организация атак не позволили «Уорриорс» навязать борьбу.
В атаке был достойный процент дальних бросков (39,5), но защита явно подвела. Под давлением «Хьюстона» команда не устояла и уступила. Теперь серия переезжает в Сан-Франциско, где «воины» одержали победу в 11 из 15 последних матчей. К тому же обследование Батлера не выявило серьезных проблем — его участие в следующей встрече вполне возможно.
«Хьюстон» же сумел воспользоваться ситуацией. Грин выдал отличную игру, набрав 38 очков, а Шенгюн оформил внушительный дабл-дабл (17 очков и 16 подборов). В то же время Томпсон и Ванвлит пока далеки от оптимальной формы. Итоги домашних матчей для «Рокетс» получились сдержанно положительными — без ярких впечатлений.
А вот в гостевых играх команда Удоки испытывает серьезные трудности: весной удавалось побеждать только слабых соперников, а с сильными клубами были зафиксированы тяжелые поражения. Одна из главных проблем — слабое командное взаимодействие (всего 23,3 передачи в среднем за матч) и давление чужих трибун.
Несмотря на осечки, в целом «Голден Стэйт» выглядел предпочтительнее. Карри стабильно создавал угрозу из-за дуги, а партнеры активно помогали. Учитывая высокую вероятность возвращения Батлера, хозяева получают серьезное преимущество. У неопытного «Хьюстона» мало шансов против организованной обороны «Уорриорс». Плюс «Голден Стэйт» традиционно силен дома. Наш прогноз: победа «Голден Стэйт» с форой −2,5 — 1,84, тотал меньше 205,5 — 1,86.
Статистические тренды в играх «Голден Стэйт» и «Хьюстона»
|«Голден Стэйт»
|«Хьюстон»
|Выиграл дома 8 из последних 12 матчей.
|Выиграл 1 из 5 последних матчей.
|Средняя результативность в последних 5 матчах — 106,4.
|В 3 из 5 последних матчах на выезде проходил тотал больше 230,5.
Ставки на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон» 27 апреля 2025 года
Победа «Голден Стэйт» с форой −2,5 — 1,84.
Тотал меньше 205,5 — 1,86.