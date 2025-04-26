Прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон» 27 апреля 2025 года: Карри дома возьмет реванш

После двух матчей в Хьюстоне счет в серии 1−1. Для обеих команд эта встреча имеет важное значение в борьбе за контроль над серией. «Голден Стэйт» стремится не только вернуть себе преимущество, но и взять реванш за недавнее болезненное поражение во второй игре.