Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 1 мая 2025 года: Овечкин закроет серию

«Вашингтон» возвращается на домашний матч с комфортным преимуществом в серии. «Монреалю» удалось выиграть лишь одну встречу на домашней арене. Теперь каждый матч может стать для него последним в этом сезоне. «Канадиенс» сделают все, чтобы противостояние продолжалось.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Монреаль»
Букмекеры ждут завершения серии в ближайшей встрече: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,55, на «Монреаль» — 2,40. Голов, видимо, будет много — тотал больше 5,5 стоит 1,65.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль»
«Монреаль» достойно сражается с «Вашингтоном», но для побед не хватает нюансов. Все-таки у игроков «Канадиенс» намного меньше опыта в кубковых сражениях, что и сказывается в важный момент. В последнем матче команде не хватило вратаря — молодому сменщику Добешу пришлось играть из-за травмы основного голкипера. В целом, чех выступал неплохо, но неуверенная игра в нескольких эпизодах позволила соперникам забросить простые шайбы. Монтембо не сыграет и сегодня.
Канадцам же легких голов в этой серии явно не хватает. Нападающие транжирят слишком много опасных моментов, а в последней игре и вовсе не смогли забить ни разу в равных составах. Тренер Сен-Луи может пытаться менять тактику и находить лазейки в обороне соперника, но на данный момент стоит признать, что его команда просто еще слишком сырая для больших достижений.
«Вашингтон» же выжимает максимум из своих атак — шайбу постоянно доставляют на пятак соперника, где ее уже ждут нападающие. У «столичных» нет преимущества в скорости, поэтому они больше стараются владеть шайбой и использовать позиционное нападение. Уровень исполнителей позволяет делать это уверенно.
При этом безупречной игру «столичных» назвать нельзя. Ошибки допускают и молодые игроки, и опытные защитники. В состав в скором времени должен вернуться белорусский нападающий Протас, который добавит команде скорости и реализации в атаке. Слухи о его готовности были еще перед третьей игрой — сейчас шансы на это стали выше.
Наш прогноз: победа «Вашингтона» в основное время — за 1,95. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал больше 2,5 в третьем периоде — за 2,45. «Монреаль» часто прибавляет к концу матча, а «Вашингтон» отлично поражает пустые ворота, что обеспечит результативный отрезок.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Монреаля»
|«Вашингтон»
|«Монреаль»
|8 побед в 10 последних домашних матчах.
|4 поражения в гостевых встречах подряд.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|В 4 из 5 последних матчей на выезде проходил тотал меньше 4,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт Sport24 Дмитрий Ерыкалов ставит на победу «Вашингтона»: «Гости рискуют недосчитаться основного вратаря. “Кэпиталс”, в свою очередь, могут получить серьезное усиление в лице Протаса. В совокупности все это приблизит серию к окончанию. Демидов отправится в отпуск готовиться к первому полноценному сезону в НХЛ, а Овечкин — во второй раунд».
Ставки на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 1 мая 2025 года
Победа «Вашингтона» в основное время — 1,95.
Тотал больше 2,5 в третьем периоде — 2,45.