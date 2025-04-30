Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 1 мая 2025 года: Овечкин закроет серию

Канадцам же легких голов в этой серии явно не хватает. Нападающие транжирят слишком много опасных моментов, а в последней игре и вовсе не смогли забить ни разу в равных составах. Тренер Сен-Луи может пытаться менять тактику и находить лазейки в обороне соперника, но на данный момент стоит признать, что его команда просто еще слишком сырая для больших достижений.