Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 30 апреля 2025 года: оборона решит судьбу встречи

Очные встречи между «Зенитом» и ЦСКА редко бывают результативными. Восьмиматчевая статистика, охватывающая игры в чемпионате и Кубке, говорит о том, что в них стабильно забивается не больше двух голов. В текущем сезоне команды встречались дважды и забили всего один гол. Вряд ли нас ждет открытая игра с большим количеством моментов. Наш прогноз: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1,86, а также более рискованный вариант — ничья за 3,50.