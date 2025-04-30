Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 30 апреля 2025 года: оборона решит судьбу встречи

Старое доброе противостояние в Кубке России. Оба клуба постепенно теряют шансы на чемпионство в Премьер-лиге, поэтому борьба за Кубок приобретает для них особую важность. Первая встреча пройдет в Санкт-Петербурге. ЦСКА продолжает удивлять этой весной: команда пока ни разу не уступила в официальных матчах. В последнем туре армейцы громко заявили о себе, обыграв в дерби «Спартак» со счетом 2:1. Сумеет ли ЦСКА продолжить серию ярких выступлений и преподнести еще одну сенсацию?
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом в домашнем матче: победа петербургского клуба оценивается коэффициентом 1,80, ничейный результат — 3,50, а победа гостей — 6,00. На тотал больше 2,5 дают 2,29.
Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА
Весенний этап в исполнении «Зенита» оставляет противоречивые эмоции. Команда из Петербурга провела десять матчей после зимней паузы и потерпела лишь одно поражение. Тем не менее, в ключевых встречах команда выглядит блекло: проигрыш «Спартаку» (1:2), ничьи с «Локомотивом» (1:1), «Динамо» (1:1) и ЦСКА (0:0) это подтверждают.
Тренерская осторожность Семака сковывает действия его команды. Единственным ярким эпизодом стал разгром «Краснодара» (4:1), где соперник сам раскрылся, позволив «Зениту» сыграть активнее. В Кубке петербуржцы спокойно прошли «Ростов», обыграв его дважды — 1:0 и 2:0. Семак применял обширную ротацию, учитывая борьбу в РПЛ. Учитывая текущую турнирную ситуацию, можно предположить, что в Кубке главный тренер вновь даст отдых некоторым лидерам.
ЦСКА же этой весной буквально преобразился. Николич провел серьезную работу: команда не проигрывает на протяжении 10 встреч. За этот период армейцы лишь однажды пропустили с игры. Были победы со «Спартаком» и «Динамо» (2:1 и 3:1), а также нцулевые ничьи против тех же динамовцев и «Зенита». Москвичи набрали отличную форму.
Но у ЦСКА есть потери: у Дивеева травма, из-за перебора карточек выбыл Роша. У Лукина еще недавно было повреждение, поэтому со «Спартаком» в центре обороны играл молодой Абдулкадыров. Интересно, что придумает Николич сегодня.
Очные встречи между «Зенитом» и ЦСКА редко бывают результативными. Восьмиматчевая статистика, охватывающая игры в чемпионате и Кубке, говорит о том, что в них стабильно забивается не больше двух голов. В текущем сезоне команды встречались дважды и забили всего один гол. Вряд ли нас ждет открытая игра с большим количеством моментов. Наш прогноз: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1,86, а также более рискованный вариант — ничья за 3,50.
Статистические тренды в играх «Зенита» и ЦСКА
|«Зенит»
|ЦСКА
|В 4 из 5 последних матчах проходил тотал меньше 2.5.
|Не проигрывает 10 матчей подряд.
|Выиграл дома 6 матчей кряду.
|Пропустил 3 мяча за 6 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на «Зенит»: «Не жду тут активной игры от соперников. Это только первый финальный матч, они могут копить силы на ответную игру и на другие встречи в РПЛ, где очки нужны обоим коллективом. Но встреча пройдет в Санкт-Петербурге, дополнительный плюс для “сине-бело-голубых”. Ставлю на точный счет 2:1 за 7,60».
Ставки на матч «Зенит» — ЦСКА 30 апреля 2025 года
«Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1,86.
Ничья за 3,50.