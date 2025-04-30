Прогноз на матч Андреева — Гауфф 30 апреля 2025 года: Мирра против 4-й ракетки мира

Наш прогноз: тот случай, когда на исход не советуем ставить никому. Слишком обе теннисистки хороши, но и нестабильны. Зубодробительный удар справа Гауфф или разнообразная и умная игра Андреевой? Адски тяжело сказать, что будет эффективнее, еще и в крайне эмоциональном матче. Потому предлагаем поставить на довольно затяжной первый сет (тем более может сыграть всего при одном брейке) и индивидуальный тотал Гауфф по геймам.