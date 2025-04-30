Прогноз на матч Андреева — Гауфф 30 апреля 2025 года: Мирра против 4-й ракетки мира

Турнир WTA 1000 в Мадриде в самом разгаре. И в четвертьфинале у нас сумасшедшая вывеска. 7-я ракетка мира, 18-летняя россиянка Мирра Андреева, сыграет с 4-й ракеткой мира, 21-летней американкой Коко Гауфф. Вот так сюжет.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Гауфф
Букмекеры считают, что матч получится максимально плотным и равным. Почти одинаковые коэффициенты на победу. 1,80 — на Андрееву, 2,00 — на Гауфф. Соответственно, все ждут немало геймов. Тотал больше 21,5 стоит 1,85.
Прогноз на матч Андреева — Гауфф
Мирра, выиграв два «тысячника» подряд на харде, на грунте до Мадрида лишь набирала форму. Но в столице Испании Андреева разогналась по полной. Все три победы на пути к Гауфф россиянка одержала исключительно уверенно. Впрочем, американке россиянка проиграла обе личные встречи. Это важнее, чем нынешняя форма Андреевой.
Гауфф в Мадриде тоже не испытывает серьезных проблем. Ну, почти. В первом круге с Ястремской Кори необъяснимо провалила первый сет (0:6), но дальше по делу взяла два следующих. Зато потом Гауфф ни одного сета не отдала соотечественнице Ли и швейцарке Бенчич. И даже ни разу не доходила до семерок.
Наш прогноз: тот случай, когда на исход не советуем ставить никому. Слишком обе теннисистки хороши, но и нестабильны. Зубодробительный удар справа Гауфф или разнообразная и умная игра Андреевой? Адски тяжело сказать, что будет эффективнее, еще и в крайне эмоциональном матче. Потому предлагаем поставить на довольно затяжной первый сет (тем более может сыграть всего при одном брейке) и индивидуальный тотал Гауфф по геймам.
Статистические тренды в играх Андреевой и Гауфф
|Андреева
|Гауфф
|6 из 6 сетов взяла Мирра в Мадриде.
|У было 14 брейкпойнтов Гауфф против одного у Бенчич.
|Со Стародубцевой было 0 эйсов, 5 двойных ошибок, при этом Мирра ни разу не отдала свою подачу.
|80% очков на первой подаче выигрывает Гауфф в Мадриде.
Ставки на матч Андреева — Гауфф 30 апреля 2025 года
Тотал больше 9,5 геймов в первом сете за 2,05.
Индивидуальный тотал Гауфф по геймам больше 12,5 за 2,15.