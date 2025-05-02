Матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 мая 2025 года: какие составы и во сколько начало

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии и наверняка хорошо отметил это достижение. При этом для Слота важна дисциплина, так что он не даст слишком расслабиться своим игрокам. «Челси» перед этим матчем съездил в Швецию на полуфинал Лиги конференций и разобрался там с «Юргорденом» (4:1). Но еще важнее для команды Марески не выпасть из топ-5 в АПЛ и не лишиться путевки в Лигу чемпионов. У «Челси» сложный календарь в оставшихся турах, так что это будет непросто. Тем более что по игре в последних матчах лондонцы выглядят не очень убедительно. В первом круге победа осталась за «Ливерпулем» — 2:1.