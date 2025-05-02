Матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 мая 2025 года: какие составы и во сколько начало

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии и наверняка хорошо отметил это достижение. При этом для Слота важна дисциплина, так что он не даст слишком расслабиться своим игрокам. «Челси» перед этим матчем съездил в Швецию на полуфинал Лиги конференций и разобрался там с «Юргорденом» (4:1). Но еще важнее для команды Марески не выпасть из топ-5 в АПЛ и не лишиться путевки в Лигу чемпионов. У «Челси» сложный календарь в оставшихся турах, так что это будет непросто. Тем более что по игре в последних матчах лондонцы выглядят не очень убедительно. В первом круге победа осталась за «Ливерпулем» — 2:1.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 4 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Челси»
Вратарь: Санчес.
Защитники: Джеймс, Колуилл, Чалоба, Кукурелья.
Полузащитники: Кайседо, Фернандес, Палмер.
Нападающие: Нету, Джексон, Мадуэке.
В списке травмированных «Челси» У. Фофана и Гиу.
«Ливерпуль»
Вратарь: Алиссон.
Защитники: Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон.
Полузащитники: Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи.
Нападающие: Салах, Диас, Гакпо.
Защмтник Гомес пропустит матч из-за травмы.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Главный судья встречи — Саймон Хупер, за ВАР будет отвечать Джон Брукс.