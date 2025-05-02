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Матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 мая 2025 года: какие составы и во сколько начало

В 35-м туре АПЛ «Челси» сыграет дома с «Ливерпулем».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии и наверняка хорошо отметил это достижение. При этом для Слота важна дисциплина, так что он не даст слишком расслабиться своим игрокам. «Челси» перед этим матчем съездил в Швецию на полуфинал Лиги конференций и разобрался там с «Юргорденом» (4:1). Но еще важнее для команды Марески не выпасть из топ-5 в АПЛ и не лишиться путевки в Лигу чемпионов. У «Челси» сложный календарь в оставшихся турах, так что это будет непросто. Тем более что по игре в последних матчах лондонцы выглядят не очень убедительно. В первом круге победа осталась за «Ливерпулем» — 2:1.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 4 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Челси»

Вратарь: Санчес.

Защитники: Джеймс, Колуилл, Чалоба, Кукурелья.

Полузащитники: Кайседо, Фернандес, Палмер.

Нападающие: Нету, Джексон, Мадуэке.

В списке травмированных «Челси» У. Фофана и Гиу.

«Ливерпуль»

Вратарь: Алиссон.

Защитники: Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон.

Полузащитники: Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи.

Нападающие: Салах, Диас, Гакпо.

Защмтник Гомес пропустит матч из-за травмы.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Главный судья встречи — Саймон Хупер, за ВАР будет отвечать Джон Брукс.

Футбол. Зарубежный
04.05
Челси
:
Ливерпуль
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