Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года: ставим на голы

«Вулверхэмптон» приедет в гости к «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ. Чего ждать от матча — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 35-м туре АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Обе команды сейчас показывают отличные результаты, но по-разному настраиваются на этот матч: «горожане» ведут борьбу за зону Лиги чемпионов, а «волки» могут сыграть расслабленно, так как уже не решают никаких задач. В чью пользу сыграет давление, покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры видят хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,40, на «Вулверхэмптон» — 7,90. Ничья оценивается в 5,30. Голов ждут достаточно много — тотал больше 2,5 стоит 1,52.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» пытается спасти плохой сезон. В чемпионате команде нужно остаться в топ-5, что гарантирует участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А трофей будет возможность выиграть в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Однако для этого надо хорошо сыграть в оставшихся матчах, в том числе с сильным «Вулверхэмптоном».

Сейчас Гвардиоле нелегко, во многом, из-за потери ключевых игроков: в начале сезона все сломалось из-за травмы Родри, потом повреждения вывели из игр Холанда, Аке и Стоунза. Однако испанский тренер подстроился — добавил в состав молодых игроков и новичков.

К матчу 35-го тура АПЛ «горожане» подходят в хорошей форме — восемь матчей подряд без поражений. В последних играх удалось победить неудобных «Астон Виллу» и «Ноттингем Форест». У команды Гвардиолы сейчас достаточно времени на подготовку к матчам, а испанский специалист отлично это использует для достижения результата. К новому матчу «Манчестер Сити» снова подойдет в качестве фаворита.

Однако «Вулверхэмтон» легкой добычей точно не будет. У команды пик формы пришелся на концовку чемпионата — шесть побед подряд. Игроки комфортно себя чувствуют и в малорезультативных встречах, и в голевых перестрелках. Ключевым футболистом «волков» стал нападающий Кунья, который уже забил 15 голов и отдал 6 передач, а также, кажется, определился с переходом в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Клуб сейчас уже не решает никаких задач и вряд ли сможет сильно улучшить турнирное положение — 13-е место в АПЛ. Но такому результату болельщики рады, ведь еще в декабре «Вулверхэмптон» шел в зоне вылета и надеялся на чудо. Все изменил тренер Перейра, который появился в команде посреди сезона. При нем команда стала активно использовать высокий прессинг и часто играть первым номером. Когда результат уже не давит, специалист может сыграть с «горожанами» рискованнее и попробовать добиться результата в доминирующем стиле.

Наш прогноз: индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 — за 2,80. Также можно взять ставку «обе забьют» — за 1,80.

Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Вулверхэптона»

«Манчестер Сити»
«Вулверхэмптон»
8 матчей без поражений подряд.
6 побед подряд.
В 4 из 5 последних домашних матчей проходит тотал больше 2,5.
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет уверенной победы «горожан»: «Тут я все-таки отдам предпочтение хозяевам поля. Не смотрел бы всерьез на серию побед “волков”, все они были над слабыми оппонентами, в том числе тремя вылетающими коллективами. Уровень “горожан” намного выше. Ставлю на победу “Манчестер Сити” с форой −1,5 за 1,95».

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года

Индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 — 2,80.

Обе забьют — 1,80.

Футбол. Зарубежный
02.05
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Лучшие коэффициенты Все
П1
1.42
X
5.44
П2
7.50