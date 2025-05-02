Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года: ставим на голы

Клуб сейчас уже не решает никаких задач и вряд ли сможет сильно улучшить турнирное положение — 13-е место в АПЛ. Но такому результату болельщики рады, ведь еще в декабре «Вулверхэмптон» шел в зоне вылета и надеялся на чудо. Все изменил тренер Перейра, который появился в команде посреди сезона. При нем команда стала активно использовать высокий прессинг и часто играть первым номером. Когда результат уже не давит, специалист может сыграть с «горожанами» рискованнее и попробовать добиться результата в доминирующем стиле.