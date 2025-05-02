Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года: ставим на голы

В 35-м туре АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Обе команды сейчас показывают отличные результаты, но по-разному настраиваются на этот матч: «горожане» ведут борьбу за зону Лиги чемпионов, а «волки» могут сыграть расслабленно, так как уже не решают никаких задач. В чью пользу сыграет давление, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
Букмекеры видят хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,40, на «Вулверхэмптон» — 7,90. Ничья оценивается в 5,30. Голов ждут достаточно много — тотал больше 2,5 стоит 1,52.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
«Манчестер Сити» пытается спасти плохой сезон. В чемпионате команде нужно остаться в топ-5, что гарантирует участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А трофей будет возможность выиграть в финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Однако для этого надо хорошо сыграть в оставшихся матчах, в том числе с сильным «Вулверхэмптоном».
Сейчас Гвардиоле нелегко, во многом, из-за потери ключевых игроков: в начале сезона все сломалось из-за травмы Родри, потом повреждения вывели из игр Холанда, Аке и Стоунза. Однако испанский тренер подстроился — добавил в состав молодых игроков и новичков.
К матчу 35-го тура АПЛ «горожане» подходят в хорошей форме — восемь матчей подряд без поражений. В последних играх удалось победить неудобных «Астон Виллу» и «Ноттингем Форест». У команды Гвардиолы сейчас достаточно времени на подготовку к матчам, а испанский специалист отлично это использует для достижения результата. К новому матчу «Манчестер Сити» снова подойдет в качестве фаворита.
Однако «Вулверхэмтон» легкой добычей точно не будет. У команды пик формы пришелся на концовку чемпионата — шесть побед подряд. Игроки комфортно себя чувствуют и в малорезультативных встречах, и в голевых перестрелках. Ключевым футболистом «волков» стал нападающий Кунья, который уже забил 15 голов и отдал 6 передач, а также, кажется, определился с переходом в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Клуб сейчас уже не решает никаких задач и вряд ли сможет сильно улучшить турнирное положение — 13-е место в АПЛ. Но такому результату болельщики рады, ведь еще в декабре «Вулверхэмптон» шел в зоне вылета и надеялся на чудо. Все изменил тренер Перейра, который появился в команде посреди сезона. При нем команда стала активно использовать высокий прессинг и часто играть первым номером. Когда результат уже не давит, специалист может сыграть с «горожанами» рискованнее и попробовать добиться результата в доминирующем стиле.
Наш прогноз: индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 — за 2,80. Также можно взять ставку «обе забьют» — за 1,80.
Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Вулверхэптона»
|«Манчестер Сити»
|«Вулверхэмптон»
|8 матчей без поражений подряд.
|6 побед подряд.
|В 4 из 5 последних домашних матчей проходит тотал больше 2,5.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет уверенной победы «горожан»: «Тут я все-таки отдам предпочтение хозяевам поля. Не смотрел бы всерьез на серию побед “волков”, все они были над слабыми оппонентами, в том числе тремя вылетающими коллективами. Уровень “горожан” намного выше. Ставлю на победу “Манчестер Сити” с форой −1,5 за 1,95».
Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 2 мая 2025 года
Индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1 — 2,80.
Обе забьют — 1,80.