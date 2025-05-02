Прогноз на матч «Интер» — «Верона» 3 мая 2025 года: разминка перед еще одним спектаклем с «Барсой»

Когда стало казаться, что «Интер» окончательно свалился в кризис после трех поражений в Италии подряд и потери лидерства в Серии А, команда Симоне Индзаги показала потрясающую игру в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3). Гости снова и снова выходили вперед, заставляя мощнейшую «Барсу» Флика отыгрываться, и, пожалуй, были ближе к победе. Качество футбола с обеих сторон было космическим. Теперь интересно, сумеет ли «Интер» переключиться на рутину чемпионата Италии, где дела в борьбе за скудетто вдруг стали плохи, если не безнадежны.
В борьбе за чемпионский титул теперь все в руках «Наполи», но если вдруг лидер допустит неожиданную осечку, «Интеру» непременно нужно этим пользоваться, так что домашняя победа над «Вероной» абсолютно необходима. Кстати, выходя на поле стадиона «Джузеппе Меацца», подопечные Индзаги будут знать исход только что завершившейся игры «Наполи» против «Лечче». Если команда Конте победит (скорее всего, так и будет), это станет дополнительным психологическим грузом для утомленных тяжелым графиком игроков «Интера». Если потеряет очки — у «Интера» забегают даже травмированные.
Соперник «Интеру» абсолютно по зубам. Даже если (а так наверняка будет) Индзаги прибегнет к масштабной ротации, чтобы сохранить силы на важнейший ответный матч с «Барсой» за финал Лиги чемпионов, «нерадзурри» обязаны набирать три очка. «Верона» ничего особенно собой не представляет в этом сезоне. У команды Паоло Дзанетти есть определенный очковый запас, чтобы не слишком бояться вылета, но туром ранее можно было почти обеспечить сохранение прописки в Серии А, однако «Верона» некстати дома проиграла прямому конкуренту «Кальяри» 0:2, осложнив для себя финиш.
Веронцы довольно надежно действуют в обороне, но с нападением все плохо: ни одного гола за три матча. В 2025 году «Верона» ни разу не забивала более одного гола за игру, а игр этих проведено 16. Впрочем, в последней встрече с «Интером» плохо было вообще везде: легкая победа фаворита на поле соперника со счетом 5:0.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Верона»
Коэффициент на победу «Интера» мизерный — 1,34. Всем все понятно. Сенсационный выигрыш «Вероны», если кто-то на него поставит, увеличит такую ставку в 9,20 раза. Даже ничья совсем маловероятна — 5,20. Голов, вероятно, будет немало (тотал больше 2,5 идет за 1,81), причем понятно, в чьи ворота. На забитый «Вероной» мяч можно поставить за 2,00, хотя коэффициент выглядит низковато.
Прогноз на матч «Интер» — «Верона»
«Интер» даже в неудачных матчах обычно выглядел солидно, но в Барселоне выдал что-то фантастическое. Эту игру уже назвали одним из лучших, если не лучшим матчем года в Европе и мире. Такие представления обычно дают импульс и уверенность в себе. Конечно, миланцы больше заняты противостоянием с «Барселоной», но «Верону» можно обыграть просто по пути. Правда, есть одно неприятное обстоятельство: за пару дней до игры пришла новость о дисквалификации главного тренера Индзаги и одного из лидеров «черно-синих» Чалханоглу за слишком близкие контакты с, назовем их, авторитетными болельщиками.
Наш прогноз на игру: победа «Интера» и «обе забьют — нет» за 1,88. В Барселоне травму получил Лаутаро Мартинес, но он и некоторые другие ключевые игроки, скорее всего, и так пропускали бы промежуточный между полуфиналами ЛЧ матч. По этой же причине мафиозный скандал с Индзаги и Чалханоглу вряд ли так уж сильно скажется. Успех фаворита в любом полурезервном составе читается. Как и серьезные основания для игры на ноль. Когда надо, «Интер» отлично умеет это делать, а «Верона» не превратится за ночь в «Барселону», и ее атакующие возможности крайне ограничены.
Зато полуфиналы Лиги чемпионов, сыгранный и предстоящий, наверняка наложат свой отпечаток. Задача «Интера»: победить малой кровью. В еще одних 5:0 нет никакой необходимости. Альтернативная ставка: победа «Интера» и тотал меньше 3,5 за 1,87.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Вероны»
|«Интер»
|«Верона»
|Не пропускал в 4 из 6 последних матчах с «Вероной».
|Не побеждала «Интер» с 1992 года (28 матчей подряд).
|Не может выиграть 5 матчей подряд.
|Не может выиграть 5 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов тоже прогнозирует сухую победу фаворита: «Очень много “Верона” весь сезон пропускала, так что “Интер” свои пару мячей наверняка забьет. Я думаю, что Индзаги в преддверии ответного матча с “Барсой” захочет сыграть на ноль в обороне. Этого давно не было у миланцев, а это важно. К тому же придется играть без Лаутаро. Надо забить и взять игру под контроль. Так что поставлю на сухую победу миланцев».
Ставки на матч «Интер» — «Верона» 3 мая 2025 года
Победа «Интера» и «обе забьют — нет» за 1,88.
Победа «Интера» и тотал меньше 3,5 за 1,87.