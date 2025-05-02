Прогноз на матч «Интер» — «Верона» 3 мая 2025 года: разминка перед еще одним спектаклем с «Барсой»

«Интер» даже в неудачных матчах обычно выглядел солидно, но в Барселоне выдал что-то фантастическое. Эту игру уже назвали одним из лучших, если не лучшим матчем года в Европе и мире. Такие представления обычно дают импульс и уверенность в себе. Конечно, миланцы больше заняты противостоянием с «Барселоной», но «Верону» можно обыграть просто по пути. Правда, есть одно неприятное обстоятельство: за пару дней до игры пришла новость о дисквалификации главного тренера Индзаги и одного из лидеров «черно-синих» Чалханоглу за слишком близкие контакты с, назовем их, авторитетными болельщиками.