Прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо» 4 мая 2025 года: Рантанен выбьет бывшую команду

«Даллас» также хорош при игре в меньшинстве, у «Колорадо» всего два гола в последних 5 матчах. Российский форвард «лавин» Ничушкин, который в том году поражал всех работой на пятаке, теперь играет на фланге и опасность не создает. Хотя в целом полезных действий от него все еще много.