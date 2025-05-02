Прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо» 4 мая 2025 года: Рантанен выбьет бывшую команду

«Даллас» не смог завершить серию на выезде и довел дело до седьмого матча. Решающая встреча пройдет на домашней арене «Старс» и определит, кто из команд окажется во втором раунде.
Коэффициенты букмекеров на матч «Даллас» — «Колорадо»
Букмекеры чуть больше верят в успех гостей: коэффициент на итоговую победу «Колорадо» составляет 1,77, на «Даллас» — 2,05. Насколько результативной будет встреча, непонятно: тотал больше 5,5 стоит 1,92, меньше — 1,88.
Прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо»
«Колорадо» в этой серии пока с трудом использует свои сильные стороны. Главное качество команды — скорость. Однако у «Далласа» успешно получается тормозить лидеров соперника. «Эвеланш» начинает чувствовать себя комфортно, только когда ведет в счете. При таком сценарии соперники дают игрокам «Колорадо» пространство, что приводит к регулярным опасным атакам. Как результат, все победы коллектива Беднара в этой серии заканчивались с преимуществом минимум в три шайбы.
«Даллас» также хорош при игре в меньшинстве, у «Колорадо» всего два гола в последних 5 матчах. Российский форвард «лавин» Ничушкин, который в том году поражал всех работой на пятаке, теперь играет на фланге и опасность не создает. Хотя в целом полезных действий от него все еще много.
«Старс» в этом противостоянии приходится играть без двух важнейших игроков: атакующего защитника из первой пары Хейсканена и бомбардира из первого звена Робертсона. Зато отлично себя проявляет новичок Рантанен, который по ходу сезона перебрался в «Даллас» как раз из «Колорадо» — за две последние встречи у него 7 очков (2 гола + 5 передач).
За шесть матчей противостояния «Старс» лишь раз забили первыми — ту встречу команда выиграла увереннее всего — 6:2. Две другие победы добыты в овертайме. Кажется, идеальный расклад для «Далласа» очевиден: необходимо сделать все, чтобы открыть счет, а дальше снова строить оборону в средней зоне, чтобы не давать пространства соперникам.
Наш прогноз: итоговая победа «Далласа» — за 2,05. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал голов меньше 5 — за 2,25.
Статистические тренды в играх «Далласа» и «Колорадо»
|«Даллас»
|«Колорадо»
|5 поражений в 7 последних домашних матчах.
|В 7 последних гостевых матчах проходил тотал больше 5,5.
|В 4 последних домашних матчах проходил тотал больше 5,5.
|Забивало первым в 5 из 6 матчей этого противостояния.
Ставки на матч «Даллас» — «Колорадо» 4 мая 2025 года
Итоговая победа «Далласа» — 2,05.
Тотал голов меньше 5 — 2,25.