Прогноз на матч «Лечче» — «Наполи» 3 мая 2025 года: Конте останется лидером

Последние матчи чемпионата Италии складываются для «Наполи» очень хорошо. Команда борется за скудетто и обогнала «Интер» на три очка после уверенной победы над «Торино». В календаре неаполитанцев нет еврокубков, поэтому все силы брошены на чемпионат. Матч с «Лечче» — еще одна ступень к трофею, и команда Конте намерены ее преодолеть.
Хозяевам поля будет непросто, возможности и состав у «Лечче» намного скромнее. Это подтверждают и результаты клуба: промежуточное 17-е место и борьба за выживание. Очки нужны обеим командам, поэтому можно быть уверенным в том, что бой «Наполи» аутсайдер Серии А постарается дать.
Коэффициенты букмекеров на матч «Лечче» — «Наполи»
Выстоять против «Наполи» для «Лечче» — задачка со звездочкой, на что намекают и котировки букмекеров. Выигрыш хозяев оценивается коэффициентом 7,10. В триумф гостей поверить намного проще, на него можно поставить за 1,55. Ничейный результат также маловероятен — 4,20. Тотал больше 2,5 стоит 2,06.
Прогноз на матч «Лечче» — «Наполи»
«Наполи» идет в чемпионате Италии на серии из трех побед, а последнее поражение было еще в конце февраля. Весной южане берут свои очки. Футбол Конте эффективен даже без Осимхена и Хвичи. Лучший бомбардир «Наполи» Лукаку в последнее время забивает не так много, всего 2 мяча в 5 играх. Но вот его напарник Мактоминей просто в огне: шотландец отличился 5 раз в трех последних турах, при том, что всего неаполитанцы за это время забили 6 мячей.
«Лечче» может рассчитывать на фактор родных стен и на то, что в последнее время играть с грандами у команды получается относительно неплохо. «Желто-красные» смогли зацепить ничью с «Аталантой», а также минимально уступили «Ювентусу» и «Роме». Хотя в то же время «волки» на домашней арене крупно уступили «Комо» в игре 33-го тура (0:3).
Наш прогноз — победа «Наполи» с форой −1 за 1,93 и «обе забьют — нет» за 1,76.
Статистические тренды в играх «Лечче» и «Наполи»
|«Лечче»
|«Наполи»
|Пропустил 8 голов в последних 5 матчах.
|Забил 9 голов в последних 5 матчах.
|Во встречах с «Наполи» не забивает с апреля 2023 года.
|Имеет преимущество по личным встречам: 3 победы и 2 ничьи.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов уверен в фаворите: «Лечче» будет биться во всех смыслах слова. Думаю, нарушений будет много, рубка самая настоящая. Но команды Конте обычно к такому готовы. Они умеют выгрызать очки у таких соперников. Поставлю на победу «Наполи» и тотал больше 1,5. Думаю, скорее будет 2:0, но, может быть, где-то со стандарта «Лечче» тоже отличится.
Ставки на матч «Лечче» — «Наполи» 3 мая 2025 года
Победа «Наполи» с форой −1 за 1,93.
«Обе забьют — нет» за 1,76.