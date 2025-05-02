Прогноз на матч «Лечче» — «Наполи» 3 мая 2025 года: Конте останется лидером

«Наполи» идет в чемпионате Италии на серии из трех побед, а последнее поражение было еще в конце февраля. Весной южане берут свои очки. Футбол Конте эффективен даже без Осимхена и Хвичи. Лучший бомбардир «Наполи» Лукаку в последнее время забивает не так много, всего 2 мяча в 5 играх. Но вот его напарник Мактоминей просто в огне: шотландец отличился 5 раз в трех последних турах, при том, что всего неаполитанцы за это время забили 6 мячей.