Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН» 4 мая 2025 года: скромная победа питерцев

«Зениту» же для борьбы за чемпионство совсем нельзя терять очки, с чем команда почти справляется. Сине-бело-голубые набрали отличную форму и выиграли 5 из 7 последних матчей. Однако проблемы у коллектива Семака периодически возникают в атаке — большой выбор футболистов на каждую позицию, скорее, смущает тренерский штаб, который постоянно меняет сочетания. Как итог, в 3 из 4 последних матчей в РПЛ смогли забить лишь по разу и упустили четыре очка из-за ничьих с московским «Динамо» и «Локомотивом».