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Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН» 4 мая 2025 года: скромная победа питерцев

«Пари НН» приедет в гости к «Зениту» на 27-й тур РПЛ. Как пройдет матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

«Зенит» довольно сильно отстает от лидирующего «Краснодара». Однако сдаваться вряд ли будет, поэтому продолжает выигрывать матч за матчем. На этот раз петербуржцам предстоит встреча с «Пари НН», который сражается за сохранение прописки в РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Пари НН»

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,19, на «Пари НН» — 18,00. Ничья оценивается в 8,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,51.

Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН»

Нижегородцы борются за сохранение места в РПЛ. Напрямую клуб вылетать не должен, но в последних турах может обеспечить себе прописку в премьер-лиге без дополнительных нервов. Однако календарь у «Пари НН» тяжелый: из четырех оставшихся матчей два против ЦСКА и «Зенита».

К встрече с питерцами команда подходит на эмоциональном подъеме после победы над прямым конкурентом «Ахматом». Особенно выделяется вратарь Медведев, который потащил два пенальти на 13-й добавленной минуте второго тайма. Куража голкипера может хватить и на «Зенит». Тем более единственный шанс нижегородцев — терпеть в тотальной обороне и ждать своего момента для гола.

«Зениту» же для борьбы за чемпионство совсем нельзя терять очки, с чем команда почти справляется. Сине-бело-голубые набрали отличную форму и выиграли 5 из 7 последних матчей. Однако проблемы у коллектива Семака периодически возникают в атаке — большой выбор футболистов на каждую позицию, скорее, смущает тренерский штаб, который постоянно меняет сочетания. Как итог, в 3 из 4 последних матчей в РПЛ смогли забить лишь по разу и упустили четыре очка из-за ничьих с московским «Динамо» и «Локомотивом».

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 27, 4.05.2025, 19:30
Зенит
-
Пари Нижний Новгород
-

Правда, победа над ЦСКА в Кубке России настраивает на позитив. В первом тайме питерцы доминировали в матче с одной из самых горячих команд последних месяцев, не дали ничего сделать сопернику игроки и после перерыва. С таким «Зенитом» у «Пари НН» шансов не было бы. Однако в этом сезоне клуб редко выдает два подряд сильных матча, поэтому рассчитывать на разгром нельзя.

Наш прогноз: тотал меньше 3 — за 2,02. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Зенит» выиграет оба тайма — за 2,25.

Статистические тренды в играх «Зенита» и «Пари НН»

«Зенит»«Пари НН»
Не проигрывает уже 7 матчей подряд. За это время лишь дважды сыграл вничью.3 поражения в гостях подряд.
В 4 последних матчах проходил тотал меньше 2,5.
Не забил «Зениту» ни разу за последние 6 матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент. Шоу» выбрал уверенную победу фаворита: «“Зениту” нельзя недооценивать соперника. Они это уже год делают. Сколько можно? Если недооценят, то “Краснодар” им скажет спасибо. Мой прогноз — победа “Зенита” с разницей в минимум два мяча», — приводит слова Бубнова «Чемпионат».

Ставки на матч «Зенит» — «Пари НН» 4 мая 2025 года

Тотал меньше 3 — 1,80.

«Зенит» выиграет оба тайма — 2,25.

Футбол. Премьер-лига
04.05
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Лучшие коэффициенты Все
П1
1.18
X
7.50
П2
19.00