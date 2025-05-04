Прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис» 5 мая 2025 года: ставим на веселый хоккей

Главная же проблема «Виннипега» — игра вратаря Хеллибака. Американский кипер каждый год выдает ударную регулярку, где идет на приз лучшему голкиперу сезона, но в Кубке Стэнли проваливается. В этой серии к нему снова подобрали ключи и пробивают довольно просто — лишь 81% отбитых бросков. При этом замены для него в клубе почти нет, ставка делалась исключительно на Хеллибака. Успокаивать должна лишь домашняя арена, где американец играет немного лучше.