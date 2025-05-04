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Прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис» 5 мая 2025 года: ставим на веселый хоккей

«Виннипег» дошел до седьмого матча в серии с «Сент-Луисом». Как пройдет решающая игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Банда Монтгомери цепляется за первый раунд в серии с победителем регулярного сезона «Виннипегом». Пока в противостоянии ключевым оказывалось преимущество домашней площадки — ни один матч не был выигран гостями. В седьмой игре может произойти что угодно, поэтому ждем яркий хоккей и большое количество голов.

Коэффициенты букмекеров на матч «Виннипег» — «Сент-Луис»

Букмекеры вновь считают хозяев фаворитами встречи: коэффициент на итоговую победу «Виннипега» составляет 1,62, на «Сент-Луис» — 2,30. Голов особо от матча не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,60.

Прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис»

«Сент-Луис» смог перенести отличную форму второй половины сезона на плей-офф и дал бой победителю регулярки «Виннипегу». В последней игре «блюзмены» сделали результат за две минуты второго периода, когда забросили три шайбы подряд. Теперь судьба противостояния будет решаться в седьмом матче, который пройдет на домашней арене «Виннипега». И это плохой знак для «музыкантов», которые давно не побеждали в гостях.

Однако характер «Сент-Луис» проявить должен и легко последний матч не отдаст. Об этом нам говорит и третий период прошлой встречи, где команды устроили побоище и набрали 46 минут штрафного времени. Тренер Монтгомери создал в коллективе отличную атмосферу, где каждый готов биться за партнера. К тому же при нем опасность стала исходить от каждого звена команды — в последней игре результат сделала четвертая тройка.

Главная же проблема «Виннипега» — игра вратаря Хеллибака. Американский кипер каждый год выдает ударную регулярку, где идет на приз лучшему голкиперу сезона, но в Кубке Стэнли проваливается. В этой серии к нему снова подобрали ключи и пробивают довольно просто — лишь 81% отбитых бросков. При этом замены для него в клубе почти нет, ставка делалась исключительно на Хеллибака. Успокаивать должна лишь домашняя арена, где американец играет немного лучше.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
1/4 финала конференции, 5.05.2025, 2:00
Виннипег
-
Сент-Луис
-

Велико давление и на тренера Арниела, который первый год возглавляет «Виннипег». За «Джетс» закрепилось звание некубковой команды, которая отлично выступает в регулярном сезоне, но в дальние стадии плей-офф не проходит. В этом сезоне тренер взял с клубом Президентский трофей — за наибольшее количество очков в чемпионате — и подошел фаворитом к первому раунду. Однако без проблем выйти в полуфинал конференции снова не удается.

Наш прогноз: тотал больше 5 — за 1,90. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на «обе забьют» во втором периоде — за 3,25.

Статистические тренды в играх «Виннипега» и «Сент-Луиса»

«Виннипег»
«Сент-Луис»
4 победы в домашних матчах подряд.
6 подряд гостевых поражений.
В 4 последних матчах проходил тотал больше 5,5.
Проиграли второй период лишь раз в 6 последних матчах.

Ставки на матч «Виннипег» — «Сент-Луис» 5 мая 2025 года

Тотал больше 5 — 1,90.

«Обе забьют» во втором периоде — 3,25.

Хоккей. НХЛ
05.05
Виннипег
:
Сент-Луис
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.10
X
4.22
П2
3.35