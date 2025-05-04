Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 мая 2025 года: чемпионы не станут упираться

Для «Ливерпуля» сезон практически завершен. Были и огорчения, например, в Лиге чемпионов, но главная задача выполнена: «красные» снова чемпионы, впервые за последние пять лет. Праздник для Слота и его игроков уже начался и будет продолжаться, наверное, все эти четыре тура до финиша АПЛ. «Челси» организует сопернику чемпионский коридор — Мареска подтвердил — хотя у клубов были напряженные отношения в прошлом. «Красные» могут расслабиться, а вот «синим» — пока рано.
Во-первых, «Челси» идет на пятом месте и еще не гарантировал себе выход в Лигу чемпионов, хотя шансы хорошие, учитывая, как много английских клубов туда попадут на этот раз. Во-вторых, на следующей неделе надо оформить выход в финал Лиги конференций. Это всего лишь формальность — шведский «Юргорден» разгромлен на его поле (4:1), и ответный матч не сулит никаких неприятностей. Значит, можно не экономить силы и устроить не только чемпионский коридор, но и серьезную проверку новоявленным королям АПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Ливерпуль»
Разница в мотивации учтена и букмекерами. Фаворитом в матче пятой и первой команд Англии является отстающий коллектив. Ставки на победу «Челси» принимают с коэффициентом 2,07, «Ливерпуля» — 3,30, на ничью можно поставить за 3,95. Голов ожидается где-то 3−4, судя по коэффициенту на тотал больше 2,5 на отметке 1,56 и меньше 3,5 — 1,59. Скорее всего, в исполнении обеих команд (ставку «обе забьют — да» предлагают с коэффициентом 1,52).
Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль»
Дело не только в мотивации и том, что игроки «Ливерпуля», конечно, на этой неделе не слишком соблюдали спортивный режим. «Челси» к концу сезона набрал неплохой ход. В первой половине чемпионата команда слишком зависела от лидеров, в первую очередь, Палмера, но Мареска решил эту проблему.
С Палмером что-то случилось, и он уже пять месяцев вообще не может забить, но команде это совсем не мешает: за 8 последних матчей во всех турнирах у «Челси» лишь одно поражение, причем не имеющее никакого значения — в ответной игре Лиги конференций с «Легией» (1:2) после 3:0 в первой встрече. Команда Марески играет неброско, но эффективно. Это совсем не «Тоттенхэм», который был разгромлен «Ливерпулем» в матче, ставшем золотым, со счетом 5:1.
Наш прогноз на игру: двойной шанс «Челси» (1Х) и тотал меньше 3,5 за 2,10. Хозяева обязательно постараются воспользоваться праздничным настроением гостей и прервать затянувшуюся неудачную серию в матчах против «Ливерпуля». Как бы гости ни старались, инициатива наверняка будет у хозяев «Стэмфорд Бридж». Голов вряд ли будет много: это не характерно для очных встреч «Челси» и «Ливерпуля», да и разница мячей тут никого интересовать не будет.
Можно пойти дальше и просто поставить на победу тех, кому она нужна намного больше. К тому же трудно угадать, какой состав Слот выберет на эту игру. Кому-то из славно поработавших лидеров голландец наверняка даст отдых. У Марески точно выйдут все сильнейшие на данный момент.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Ливерпуля»
|«Челси»
|«Ливерпуль»
|Не проигрывает 5 туров в АПЛ.
|Не проигрывал "Челси" 10 матчей (7 побед, 3 ничьи).
|Забивал в 6 последних матчах во всех турнирах.
|Забивал в 30 последних матчах АПЛ подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов сделал свой прогноз для портала ВсеПроСпорт.ру: «Челси» борется за попадание в зону Лиги чемпионов. «Ливерпуль» уже стал чемпионом. Мотивация команды может снизиться, но игроки находятся в хорошей форме. После выполнения задачи Арне Слот может дать поиграть резервистам, что увеличивает шансы «Челси» на успех. Тем более, лондонский клуб хорошо выступает на домашнем поле. Поставим на победу хозяев.
Ставки на матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 мая 2025 года
Двойной шанс «Челси» (1Х) и тотал меньше 3,5 за 2,10.
Победа «Челси» за 2,07.