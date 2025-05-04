Прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 мая 2025 года: чемпионы не станут упираться

Во-первых, «Челси» идет на пятом месте и еще не гарантировал себе выход в Лигу чемпионов, хотя шансы хорошие, учитывая, как много английских клубов туда попадут на этот раз. Во-вторых, на следующей неделе надо оформить выход в финал Лиги конференций. Это всего лишь формальность — шведский «Юргорден» разгромлен на его поле (4:1), и ответный матч не сулит никаких неприятностей. Значит, можно не экономить силы и устроить не только чемпионский коридор, но и серьезную проверку новоявленным королям АПЛ.