Прогноз на матч «Милан» — «Болонья» 9 мая 2025 года: репетиция финала Кубка Италии

Уже на следующей неделе «Милан» и «Болонья» встретятся в финале Кубка Италии. Ну, а пока их ждет важный матч Серии А — генеральная репетиция перед решающей игрой сезона. В этом сезоне болонцы выглядят стабильнее, но в гостях против «россонери» они редко набирают очки. Последний раз в Милане «Болонья» выигрывала в 2016 году. С того момента команды сыграли в Милане восемь раз — и лишь дважды гости увезли ничью.
Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Болонья»
Букмекеры оценивают шансы команд равными: на победу миланского клуба можно поставить за 2,65, на ничью — за 3,40, а на победу гостей — за 2,80. Нет ясности и по голам: тотал меньше 2,5 стоит 1,88, тотал больше 2,5 — 1,98.
Прогноз на матч «Милан» — «Болонья»
«Милан» одержал 4 победы в 5 последних матчах, включая 3:0 с «Интером». Консейсау недавно перешел на схему с 3 центральными защитниками, и команда стала меньше пропускать. В последнем туре миланцы долго смотрелись хуже с «Дженоа», прессинг соперника мешал начинать атаки. «Россонери» уступали 0:1, но выход Жоау Феликса и Санти Хименеса сработал, они помогли взять три очка.
В целом по сезону клуб набрал 19 очков в матчах, в которых уступал по ходу встречи — это лучший показатель в Серии А. Однако с «Болоньей» не сыграет одна из главных звезд «Милана» Леау. Португалец пропустит матч из-за перебора карточек. Его отсутствие может ослабить атакующий потенциал команды, особенно в условиях активного прессинга со стороны соперника.
«Болонья» ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Подопечные Итальяно долгое время держались в зоне ЛЧ, но в последних пяти турах смогли победить только один раз. Орсолини забил победный гол в компенсированное время встречи с «Интером». В прошлом туре «Болонья» отыгралась с «Ювентусом», но на большее не хватило сил и везения — 1:1. До 4-го места все так же одно очко.
«Болонья» не изменяет своему стилю — интенсивный прессинг и высокая плотность в центре поля, с которыми у «Милана» уже были трудности в первом круге (1:2). У Итальяно тоже будет неоптимальный состав, из-за травм не сыграют Хольм и Ндойе. Так что, видимо, нас ждет много борьбы и мало голов.
Наш прогноз: «обе забьют — нет» за 2,10 и тотал меньше 2,5 — 1,88.
Статистические тренды в играх «Милана» и «Болоньи»
|«Милан»
|«Болонья»
|Выиграл 3 матча подряд.
|В 4 матчах подряд на выезде проходила ставка «обе забьют — нет».
|В 3 из 4 последних матчах тотал был меньше 2,5.
|Проиграла только 1 матч из 12 последних.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой спрогнозировал точный счет матча: «Для миланцев Кубок — явно единственная возможность как-то спасти сезон, попасть в Лигу Европы. Так что это будет “репетиция” финала. В таких условиях, я думаю, у миланцев шанс есть. Ставлю на победу “Милана” со счетом 2:1 с коэффициентом 6,00».
Ставки на матч «Милан» — «Болонья» 9 мая 2025 года
«Обе забьют — нет» за 2,10.
Тотал меньше 2,5 — 1,88.