Прогноз на матч «Милан» — «Болонья» 9 мая 2025 года: репетиция финала Кубка Италии

Уже на следующей неделе «Милан» и «Болонья» встретятся в финале Кубка Италии. Ну, а пока их ждет важный матч Серии А — генеральная репетиция перед решающей игрой сезона. В этом сезоне болонцы выглядят стабильнее, но в гостях против «россонери» они редко набирают очки. Последний раз в Милане «Болонья» выигрывала в 2016 году. С того момента команды сыграли в Милане восемь раз — и лишь дважды гости увезли ничью.