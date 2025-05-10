Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» 10 мая 2025 года: тяжелая победа Семака

«Динамо» подходит к предстоящему матчу вполне серьезно. Хоть сейчас команда и идет на 11-м месте, но комфортными их условия назвать вряд ли можно. Отрыв от зоны стыков составляет всего три очка — за три тура до конца это мало. Гендиректор клуба Газизов настраивает игроков на тяжелую игру и победу, которая позволит выполнить задачу на сезон.