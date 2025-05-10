Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 10 мая 2025 года: Симеоне не пустит басков в еврокубки

«Атлетико» проведет предпоследний домашний матч в этом сезоне. «Матрасникам» снова не удалось выиграть трофей, а концовка чемпионата проходит без надежд на чемпионство. Порадовать болельщиков стоит победой. Тем более «Реал Сосьедад» сейчас совсем не в лучшей форме.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящего матча: коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,90, на «Реал Сосьедад» — 5,00. Ничья оценивается в 3,40. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,67.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
«Атлетико» в марте выбыл из чемпионской гонки, в начале апреля вылетел из Кубка Испании. Продержаться на длинной дистанции на уровне «Барселоны» и «Реала» снова не удалось. Как бы тренер Симеоне ни пытался менять свой стиль на более атакующий, но последние кусочки пазла все равно не складываются.
Пока команда из Мадрида может спокойно доигрывать сезон, в котором для них уже мало что решается: путевка в Лигу чемпионов получена, а место в тройке лучших Ла Лиги почти гарантировано. К этой игре «Атлетико» подходит с дисквалификацией основного форварда Альвареса за перебор желтых карточек и без Гризманна, поэтому всплеска результативности от них снова ждать не приходится.
К тому же соперник точно не будет против малорезультативного матча. С атакой у «Реал Сосьедада» не ладится — забили только в одной из четырех последних игр. Акцент приходится делать на обороне, которая выглядит не сверхнадежно, но выделяется на общем фоне. Побороться за попадание в еврокубки команда еще может, поэтому набрать очки в матче с сильным соперником точно не откажется.
Всё портит только место проведения матча — пройдет игра в Мадриде, на домашнем стадионе «Атлетико». Там «матрасники» играют гораздо лучше, чем на выезде, поэтому сдержать их вряд ли удастся, а вот забить в ответ будет крайне тяжело. Ведь Облак — один из лучших вратарей Ла Лиги, он пропускает меньше гола за игру. Так что, видимо, попасть в Лигу Европы или Лигу конференций «Реал Сосьедаду» не удастся.
Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,67. Также можно взять сухую победу «Атлетико» — за 2,90.
Статистические тренды в играх «Атлетико» и «Реал Сосьедада»
|«Атлетико»
|«Реал Сосьедад»
|1 поражение в 5 последних матчах.
|Не забивал в 3 из 4 последних матчей.
|В 3 последних матчах Ла Лиги проходил тотал больше 2,5.
|Не выигрывает 4 матча подряд.
Ставки на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 10 мая 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,67.
Сухая победа «Атлетико» — 2,90.