Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 10 мая 2025 года: Симеоне не пустит басков в еврокубки

К тому же соперник точно не будет против малорезультативного матча. С атакой у «Реал Сосьедада» не ладится — забили только в одной из четырех последних игр. Акцент приходится делать на обороне, которая выглядит не сверхнадежно, но выделяется на общем фоне. Побороться за попадание в еврокубки команда еще может, поэтому набрать очки в матче с сильным соперником точно не откажется.