Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» 11 мая 2025 года: ставим на голы в большинстве

Команды обменялись победами в двух стартовых встречах, которые проходили в Вашингтоне. Теперь противостояние продолжится в Роли. К домашним матчам «Каролина» подходит увереннее, так как смогла зацепить матч на выезде.
Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Вашингтон»
Букмекеры верят в успех хозяев: коэффициент на итоговую победу «Каролины» составляет 1,52, на «Вашингтон» — 2,55. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,88, меньше — 1,92.
Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон»
У «Каролины» во второй игре с «Вашингтоном» возникли проблемы с реализацией. Моментов для того, чтобы открыть счет в матче, было достаточно, но забить не получалось. Стоит отметить, что «ураганы» в этот раз сыграли даже опаснее обычного и регулярно доставляли шайбу под бросок на пятак. В следующих встречах такой подход должен принести результат.
Однако нелучшим образом сыграла в этом матче оборона, которая теряла соперников на опасных позициях и позволяла отдавать передачи через центр зоны. Кажется, активность коллектива Бриндамора снижается, а вместе с этим вылезают и позиционные ошибки. Тренерскому штабу придется поработать над исправлением этой ситуации.
Вторая встреча получилась на удивление довольно открытой. Ключевую роль в ней сыграли вратари. Первый номер «Вашингтона» Томпсон продолжает выдавать отличные игры в этом плей-офф и пока выглядит одним из самых надежных голкиперов Кубка Стэнли. Его вклад в победы «столичных» ощущается сильнее всего.
В этот раз, правда, удалось хорошо себя проявить и нападению, которое, кажется, немного растерялось в первой игре на фоне активности соперника. Теперь форварды Вашингтона двигали шайбу активнее и бросали с опасных позиций. Ключевым моментом стал дебютный гол — он позволил сыграть плотнее у своих ворот и не раскрываться для атак. При этом «Вашингтон» был близок к тому, чтобы упустить преимущество, когда начал оберегать счет. Полностью уходить в оборону с «Каролиной» точно нельзя.
Наш прогноз: тотал больше 5,5 — 1,88. Также можно взять более рискованную ставку на тотал голов в большинстве больше 1,5 за 2,20. Команды отлично выглядят в неравных составах и часто дожимают оборону именно во время удалений.
Статистические тренды в играх «Каролины» и «Вашингтона»
|«Каролина»
|«Вашингтон»
|4 победы в 5 последних домашних матчах.
|5 поражений в 7 последних играх на выезде.
|В 3 из 4 последних матчей дома проходил тотал меньше 5,5.
|В 4 из 5 последних игр в гостях проходил тотал больше 6,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ожидает малорезультативный матч: «Первые две игры показали, что ждать феерии голов не стоит — команды не забрасывали больше 4 шайб за матч. Вратари действуют уверенно, оборона у обеих команд надежна, да и в целом игровой стиль не предполагает результативный хоккей. Поэтому в третьем матче логично ждать продолжения этой тенденции. Моя ставка: тотал меньше пяти шайб».
Ставки на матч «Каролина» — «Вашингтон» 10 мая 2025 года
Тотал больше 5,5 — 1,88.
Тотал голов в большинстве больше 1,5 — 2,20.