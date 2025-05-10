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Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» 11 мая 2025 года: ставим на голы в большинстве

Серия «Каролины» и «Вашингтона» переезжает в Роли при счете 1−1. Как сложится третий матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Команды обменялись победами в двух стартовых встречах, которые проходили в Вашингтоне. Теперь противостояние продолжится в Роли. К домашним матчам «Каролина» подходит увереннее, так как смогла зацепить матч на выезде.

Коэффициенты букмекеров на матч «Каролина» — «Вашингтон»

Букмекеры верят в успех хозяев: коэффициент на итоговую победу «Каролины» составляет 1,52, на «Вашингтон» — 2,55. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,88, меньше — 1,92.

Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон»

У «Каролины» во второй игре с «Вашингтоном» возникли проблемы с реализацией. Моментов для того, чтобы открыть счет в матче, было достаточно, но забить не получалось. Стоит отметить, что «ураганы» в этот раз сыграли даже опаснее обычного и регулярно доставляли шайбу под бросок на пятак. В следующих встречах такой подход должен принести результат.

Однако нелучшим образом сыграла в этом матче оборона, которая теряла соперников на опасных позициях и позволяла отдавать передачи через центр зоны. Кажется, активность коллектива Бриндамора снижается, а вместе с этим вылезают и позиционные ошибки. Тренерскому штабу придется поработать над исправлением этой ситуации.

Вторая встреча получилась на удивление довольно открытой. Ключевую роль в ней сыграли вратари. Первый номер «Вашингтона» Томпсон продолжает выдавать отличные игры в этом плей-офф и пока выглядит одним из самых надежных голкиперов Кубка Стэнли. Его вклад в победы «столичных» ощущается сильнее всего.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
1/2 финала конференции, 11.05.2025, 1:00
Каролина
-
Вашингтон
-

В этот раз, правда, удалось хорошо себя проявить и нападению, которое, кажется, немного растерялось в первой игре на фоне активности соперника. Теперь форварды Вашингтона двигали шайбу активнее и бросали с опасных позиций. Ключевым моментом стал дебютный гол — он позволил сыграть плотнее у своих ворот и не раскрываться для атак. При этом «Вашингтон» был близок к тому, чтобы упустить преимущество, когда начал оберегать счет. Полностью уходить в оборону с «Каролиной» точно нельзя.

Наш прогноз: тотал больше 5,5 — 1,88. Также можно взять более рискованную ставку на тотал голов в большинстве больше 1,5 за 2,20. Команды отлично выглядят в неравных составах и часто дожимают оборону именно во время удалений.

Статистические тренды в играх «Каролины» и «Вашингтона»

«Каролина»
«Вашингтон»
4 победы в 5 последних домашних матчах.
5 поражений в 7 последних играх на выезде.
В 3 из 4 последних матчей дома проходил тотал меньше 5,5.
В 4 из 5 последних игр в гостях проходил тотал больше 6,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ожидает малорезультативный матч: «Первые две игры показали, что ждать феерии голов не стоит — команды не забрасывали больше 4 шайб за матч. Вратари действуют уверенно, оборона у обеих команд надежна, да и в целом игровой стиль не предполагает результативный хоккей. Поэтому в третьем матче логично ждать продолжения этой тенденции. Моя ставка: тотал меньше пяти шайб».

Ставки на матч «Каролина» — «Вашингтон» 10 мая 2025 года

Тотал больше 5,5 — 1,88.

Тотал голов в большинстве больше 1,5 — 2,20.

Хоккей. НХЛ
11.05
Каролина
:
Вашингтон
Лучшие коэффициенты Все
П1
1.87
X
4.60
П2
3.75