Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» 11 мая 2025 года: ставим на голы в большинстве

В этот раз, правда, удалось хорошо себя проявить и нападению, которое, кажется, немного растерялось в первой игре на фоне активности соперника. Теперь форварды Вашингтона двигали шайбу активнее и бросали с опасных позиций. Ключевым моментом стал дебютный гол — он позволил сыграть плотнее у своих ворот и не раскрываться для атак. При этом «Вашингтон» был близок к тому, чтобы упустить преимущество, когда начал оберегать счет. Полностью уходить в оборону с «Каролиной» точно нельзя.