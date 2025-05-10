Прогноз на матч Марожан — Рублев 10 мая 2025 года: теннисисты будут штамповать эйсы

В Риме в самом разгаре турнир ATP категории 1000. Так что почти все лучшие теннисисты собрались именно в столице Италии. Сегодня на глиняный корт выйдет и россиянин Андрей Рублев. Его соперник по второму кругу — венгр Фабиан Марожан, 61-я ракетка мира.
Коэффициенты букмекеров на матч Марожан — Рублев
Все ждут довольно равный матч. Поэтому коэффициенты почти одинаковые. 2,20 на победу Марожана, 1,70 — на Рублева. Тотал больше, соответственно, немаленький — 22,5 геймов за 1,93.
Прогноз на матч Марожан — Рублев
Фабиан уже подвел Андрея. Тем, что не дал Рублеву шанс отомстить Фонсеке. Именно юного бразильца в прошлом круге одолел Марожан — 6:3, 7:6. Того самого Фонсеку, который сенсационно вынес Рублева на Australian Open в трех сетах. Что ж, мести не будет, но будет очень тяжелый матч — Марожан не просто так уверенно обыграл обидчика Рублева.
Тем более Фабиану не привыкать проходить Андрея. У Марожана есть в резюме победа над Рублевым. Впрочем, по личным встречам все же ведет Андрей — 2:1. Теннисисты похожи по стилю — мощный плоский форхенд, умение вовремя перейти в атаку, проблемы с ударом слева и игрой у сетки. У Рублева давно не было игровой практики, потому с Марожаном явно будет упорная рубка. Предсказывать исход встречи не советуем, явного фаворита тут действительно нет. Во всех трех матчах Рублев и Марожан пробивали «верх».
Наш прогноз: предлагаем поставить на упорный первый сет — давно не игравший Рублев очевидно столкнется с трудностями против прибившегося к кортам Рима Марожана. Но и легкого сета для ни одного из теннисистов не будет. Плюс заиграем тотал больше эйсов — Рублев наколотил 13 в своем последнем матче с Бубликом, а Фабиан именно в Вечном городе тоже убедителен на подаче.
Статистические тренды в играх Марожана и Рублева
|Марожан
|Рублев
|75% очков выиграл на первой подаче и, главное, 73% на второй в игре с Фонсекой.
|Провел всего 1 матч за последние 3 недели — и проиграл его Бублику в Мадриде.
|Отыграл у Фонсеки 3 из 4 брейкпоинтов.
|В 2025-м Рублев на грунте проиграл больше матчей, чем выиграл — 2 против 3.
Ставки на матч Марожан — Рублев 10 мая 2025 года
Тотал больше 9,5 геймов в первом сете за 1,85.
Тотал больше 10,5 эйсов за 1,90.