Прогноз на матч Марожан — Рублев 10 мая 2025 года: теннисисты будут штамповать эйсы

Тем более Фабиану не привыкать проходить Андрея. У Марожана есть в резюме победа над Рублевым. Впрочем, по личным встречам все же ведет Андрей — 2:1. Теннисисты похожи по стилю — мощный плоский форхенд, умение вовремя перейти в атаку, проблемы с ударом слева и игрой у сетки. У Рублева давно не было игровой практики, потому с Марожаном явно будет упорная рубка. Предсказывать исход встречи не советуем, явного фаворита тут действительно нет. Во всех трех матчах Рублев и Марожан пробивали «верх».