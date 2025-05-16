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Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 17 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» сразится с «Манчестер Сити».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Для «Манчестер Сити» это самый сложный сезон при Гвардиоле. «Горожане» еще осенью выбыли из чемпионской гонки в Англии, шансов пройти далеко в Лиге чемпионов тоже не было, но еще можно выиграть Кубок Англии и занять место в зоне ЛЧ. По пути на «Уэмбли» команда Пепа справилась с «Борнмутом» (2:1) в четвертьфинале и с «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале.

Для «Кристал Пэлас» это шанс выиграть первый трофей в 120-летней истории клуба. Команда дважды выходила в финал Кубка Англии и оба раза проигрывала «Манчестер Юнайтед». Последний раз это было в 2016 году — 1:2 в дополнительное время. Подопечные Гласнера мощно выглядят в этом Кубке Англии. Они не пропустили ни одного мяча с ¼ финала и выбили «Астон Виллу» (3:0) в полуфинале. В АПЛ «орлы» идут в середине таблицы и могут полностью сосредоточиться на финале.

В этом сезоне «Сити» и «Пэлас» встречались дважды: 2:2 в Лондоне и 5:2 в Манчестере в пользу горожан.

Интересно, что Гласнер — первый австрийский тренер, который вывел команду в финал Кубка Англии. Гваврдиола выигрывал этот турнир два раза (и еще 4 раза Кубок лиги). Для «Манчестер Сити» это 14-й финал Кубка Англии, у «горожан» 7 побед.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 17 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» можно будет посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ!

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Кристал Пэлас»

Вратарь: Хендерсон.

Защитники: Ричардс, Лакруа, Гехи.

Полузащитники: Митчелл, Лерма, Хьюз, Муньос.

Нападающие: Эзе, Сарр, Матета.

Матч пропустит полузащитник Дукуре.

«Манчестер Сити»

Вратарь: Эдерсон.

Защитники: Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол.

Полузащитники: Ковачич, Силва, Де Брюйне.

Нападающие: Макати, Холанд, Фоден.

В матче из-за травм не сыграют Аке, Стоунз и Родри.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главный судья финала Кубка Англии — Стюарт Эттуэлл.