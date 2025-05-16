Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 17 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Для «Кристал Пэлас» это шанс выиграть первый трофей в 120-летней истории клуба. Команда дважды выходила в финал Кубка Англии и оба раза проигрывала «Манчестер Юнайтед». Последний раз это было в 2016 году — 1:2 в дополнительное время. Подопечные Гласнера мощно выглядят в этом Кубке Англии. Они не пропустили ни одного мяча с ¼ финала и выбили «Астон Виллу» (3:0) в полуфинале. В АПЛ «орлы» идут в середине таблицы и могут полностью сосредоточиться на финале.