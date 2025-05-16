Матч «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

ЦСКА же сейчас в невероятной форме: армейцы не проигрывают в РПЛ в 2025 году, а на неделе совершили камбэк в кубковом полуфинале с «Зенитом» и вышли в Суперфинал. Сейчас ЦСКА идет третьим в таблице, играет на кураже и постарается взять максимум от концовки сезона.