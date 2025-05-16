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Матч «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В 29-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Локомотив» этой весной оказался худшей командой в топ-6 РПЛ. Формально он еще не потерял шансов на топ-3, но рассчитывать на чудо в двух заключительных турах не приходится. «Железнодорожники» вряд ли захотят заканчивать чемпионат вяло — это их последний домашний матч сезона.

ЦСКА же сейчас в невероятной форме: армейцы не проигрывают в РПЛ в 2025 году, а на неделе совершили камбэк в кубковом полуфинале с «Зенитом» и вышли в Суперфинал. Сейчас ЦСКА идет третьим в таблице, играет на кураже и постарается взять максимум от концовки сезона.

В первом круге выиграл «Локомотив», единственный гол в матче на 90-й минуте забил Тикнизян.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 19 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Локомотив»

Вратарь: Митрюшкин.

Защитники: Ненахов, Морозов, Монтес, Фассон.

Полузащитники: Карпукас, Баринов, Батраков.

Нападающие: Раков, Воробьев, Пиняев.

Самошников пропустит матч из-за травмы.

ЦСКА

Вратарь: Акинфеев.

Защитники: Гайич, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес.

Полузащитники: Кисляк, Бистрович, Жемалетдинов, Обляков.

Нападающие: Мусаев, Койта.

В матче не сыграет Вильягра.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный судья матча — Артем Чистяков.

Футбол. Премьер-лига
19.05
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.64
П2
2.36