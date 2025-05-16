Матч «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Локомотив» этой весной оказался худшей командой в топ-6 РПЛ. Формально он еще не потерял шансов на топ-3, но рассчитывать на чудо в двух заключительных турах не приходится. «Железнодорожники» вряд ли захотят заканчивать чемпионат вяло — это их последний домашний матч сезона.
ЦСКА же сейчас в невероятной форме: армейцы не проигрывают в РПЛ в 2025 году, а на неделе совершили камбэк в кубковом полуфинале с «Зенитом» и вышли в Суперфинал. Сейчас ЦСКА идет третьим в таблице, играет на кураже и постарается взять максимум от концовки сезона.
В первом круге выиграл «Локомотив», единственный гол в матче на 90-й минуте забил Тикнизян.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 19 мая 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Локомотив»
Вратарь: Митрюшкин.
Защитники: Ненахов, Морозов, Монтес, Фассон.
Полузащитники: Карпукас, Баринов, Батраков.
Нападающие: Раков, Воробьев, Пиняев.
Самошников пропустит матч из-за травмы.
ЦСКА
Вратарь: Акинфеев.
Защитники: Гайич, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес.
Полузащитники: Кисляк, Бистрович, Жемалетдинов, Обляков.
Нападающие: Мусаев, Койта.
В матче не сыграет Вильягра.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный судья матча — Артем Чистяков.