Прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар» 17 мая 2025 года: не спешите ставить на фаворита

Важнейший матч для обеих команд. «Оренбургу» необходимо побеждать для сохранения прописки в РПЛ, а «Краснодару» — для чемпионства в ней. Сражение предстоит тяжелым, а результат способен удивить.
Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Краснодар»
Букмекеры выделяют фаворитом гостей: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1,75, на «Оренбург» — 4,20. Ничья оценивается в 4,10. Голов ждут достаточно много — тотал больше 2,5 стоит 1,55.
Прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар»
«Краснодар» не смог победить ЦСКА в прошлом туре и сделать чемпионство в РПЛ осязаемым. Более того, «быки» выглядели хуже во втором тайме и по делу проиграли. Сейчас команда Мусаева настраивается на нервную концовку сезона, где будет необходимо побеждать дважды. Первый матч на бумаге выглядит менее тяжелым, так как «быки» приедут в гости к «Оренбургу» — аутсайдеру РПЛ.
Тяжелее всего игрокам «Краснодара» будет даваться борьба с нервами. Клуб еще ни разу не становился чемпионом, поэтому давление на него оказывается громадное, тем более успех уже так близко. Многое зависит от лидеров: Сперцяну, Кордобе и Агкацеву нужно проявить себя.
Исторически тоже будет непросто — игры в гостях у «Оренбурга» оказывались для «быков» победными крайне редко. Команды встречались на арене «Газовик» пять раз, но победить «Краснодару» удалось только дважды (один из них через техническое поражение хозяев во время ковида) — кроме этого дважды были проигрыши и один раз ничья.
Сейчас «Оренбург» пытается спастись от вылета и подходит к матчам крайне мотивированным — смогли отобрать очки у «Химок» и «Локомотива» в последних турах. В игре с «быками» настрой стоит ждать запредельный, так как сохранить прописку в РПЛ помогут только две победы. К тому же искусственное поле сыграет на руку хозяевам, которые уже привыкли к нему, а «Краснодару» к таким условиям надо будет адаптироваться.
Простой игры точно ждать не стоит, поэтому выберем ставку на тотал меньше 3 — за 2,07. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем поверить, что «Оренбург» этот матч не проиграет — за 2,20.
Статистические тренды в играх «Оренбурга» и «Краснодара»
|«Оренбург»
|«Краснодар»
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|3 победы в 4 последних матчах.
|Только одно поражение в 4 последних домашних матчах.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ждет победы гостей: «У “Краснодара” мастерство повыше, но обойма футболистов не такая большая. Но пока она выдерживает, думаю, что два матча они дотянут до конца чемпионата. Мой прогноз — “Краснодар” выиграет первый тайм и матч. Такие команды “Краснодар” научился обыгрывать. И еще я бы поставил на то, что обе команды забьют во втором тайме».
Ставки на матч «Оренбург» — «Краснодар» 17 мая 2025 года
Тотал меньше 3 — 2,07.
«Оренбург» не проиграет — 2,20.