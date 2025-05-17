Прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар» 17 мая 2025 года: не спешите ставить на фаворита

Сейчас «Оренбург» пытается спастись от вылета и подходит к матчам крайне мотивированным — смогли отобрать очки у «Химок» и «Локомотива» в последних турах. В игре с «быками» настрой стоит ждать запредельный, так как сохранить прописку в РПЛ помогут только две победы. К тому же искусственное поле сыграет на руку хозяевам, которые уже привыкли к нему, а «Краснодару» к таким условиям надо будет адаптироваться.