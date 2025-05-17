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Прогноз на матч «Севилья» — «Реал Мадрид» 18 мая 2025 года: мало голов и много карточек

«Реал Мадрид» приедет в гости к «Севилье» в 37-м туре Ла Лиги. Что ждать от матча — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Реал» упустил все трофеи в этом сезоне и сейчас настраивается уже на летний клубный чемпионат мира. «Севилья» давно не гонится за победами в чемпионате. Разберемся, на что поставить в такой игре.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Севилья»

Букмекеры ждут успеха гостей: коэффициент на победу «Реала» составляет 1,87, на «Севилью» — 4,10. Ничья оценивается также в 4,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,64.

Прогноз на матч «Севилья» — «Реал Мадрид»

«Реал», кажется, закончил выступление в этом сезоне и теперь может готовиться к клубному чемпионату мира. На последние матчи сезона стоит ждать в основном составе молодежь вперемешку с ветеранами — и это не план по развитию академии, а необходимость, чтобы хоть как-то доиграть чемпионат.

Дело в огромном количестве травм, которые отняли у клуба всех лидеров за исключением Мбаппе. Только представьте, что на поле не могут выйти Винисиус, Родриго, Васкес, Диас, Рюдигер, Алаба, Карвахаль, Милитао, Менди и Камавинга.

Смена главного тренера на Хаби Алонсо уже ни для кого не секрет, да и уход Анчелотти в сборную Бразилии — тоже давно известная информация. «Реал» вышел на трансферный рынок и собирается прилично обновить команду. «Сливочные» уже переманили Трента из «Ливерпуля» и купили 20-летнего защитника «Борнмута» Хейсена за 60 млн евро.

В прошлом туре «Реал», несмотря на проблемы с составом, побил несколько рекордов. Команда Анчелотти победила «Мальорку» 2:1 за счет гола на 95-й минуте, при этом «Мадрид» нанес 39 (!) ударов по воротам и подал 26 (!) угловых. Стоит отметить и Мбаппе, который покорил планку в 40 голов в первом же сезоне за «Реал».

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 37, 18.05.2025, 20:00
Севилья
-
Реал
-

Для «Севильи» результаты игр уже давно мало что значат. Клуб смог уберечь себя от вылета из Ла Лиги, а о больших достижениях мечтать еще рано. Андалусийцы выиграли лишь однажды в девяти последних встречах и, кажется, просто ждут новый сезон, чтобы попробовать быстрее забыть про нынешний провал.

Наш прогноз: тотал желтых карточек больше 4,5 — за 2,00. Неопытные и немотивированные игроки вряд ли будут четко отрабатывать в обороне, поэтому желтые карточки не должны быть редкостью в этом матче. Ну и поставим на тотал меньше 3 — за 1,83. Не верится, что команды сейчас готовы показывать яркий футбол.

Статистические тренды в играх «Севильи» и «Реала»

«Севилья»
«Реал Мадрид»
1 победа в 9 последних домашних матчах.
Тотал больше 2,5 проходил в 4 матчах подряд.
Забивали «Реалу» хотя бы один гол в 3 последних играх на домашнем поле.
Ставка «обе забьют» сыграла в 4 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ждет ничью: «Кажется, что тут все ясно, учитывая их позиции в таблице. “Севилья” сейчас еще и находится в не лучшей форме, часто терпит неудачи. Но “Реал” уже просто доигрывает сезон, ни за что не борется. В таких условиях все-таки поставлю на ничью — точный счет 1:1 за 7,00».

Ставки на матч «Севилья» — «Реал Мадрид» 18 мая 2025 года

Тотал желтых карточек больше 4,5 — 2,00.

Тотал меньше 3 — 1,83.

Футбол. Зарубежный
18.05
Севилья
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.04
X
4.07
П2
1.88