Прогноз на матч «Севилья» — «Реал Мадрид» 18 мая 2025 года: мало голов и много карточек

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ждет ничью: «Кажется, что тут все ясно, учитывая их позиции в таблице. “Севилья” сейчас еще и находится в не лучшей форме, часто терпит неудачи. Но “Реал” уже просто доигрывает сезон, ни за что не борется. В таких условиях все-таки поставлю на ничью — точный счет 1:1 за 7,00».