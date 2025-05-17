Прогноз на матч «Брага» — «Бенфика» 17 мая 2025 года: победа не поможет гостям выиграть титул

Кроме того, была совсем необязательная потеря очков в игре с «Арокой», которая прервала девятиматчевую победную серию. Если брать отрезок в 10 матчей, то кроме двух ничьих у «Бенфики» 8 побед и 30 забитых голов. Но именно эти потери заставят «Бенфику» идти вперед всеми силами, и они же могут лишить команду чемпионства. Победа принесет титул «орлам», если «Спортинг» в параллельном матче против «Витории» потеряет очки. Надежды на это у болельщиков есть.