Прогноз на матч «Брага» — «Бенфика» 17 мая 2025 года: победа не поможет гостям выиграть титул

Предстоящая игра станет определяющей для «Бенфики». Гости находятся в роли догоняющих в чемпионате и стараются сместить «Спортинг» с насиженного первого места. «Львы» обгоняют «орлов» по дополнительным показателям, поэтому «Бенфике» нужно не просто побеждать, а еще и надеяться на осечку принципиальных соперников в параллельном матче. То, что трофей останется в Лиссабоне при любых раскладах, порадовать может только нейтральных болельщиков.
«Брага» при этом — явно не тот соперник, который легко отдаст три очка на своем поле. Еще недавно коллектив всерьез мог рассчитывать на третье место, дающее право играть в групповом этапе Лиги Европы, но сбавил обороты. В первом круге, кстати, успех праздновали именно «оружейники». Почти весь матч «Брага» контролировала ситуацию на поле, ведя 2:0. Один гол «Бенфика» смогла отыграть, но на большее претендента на титул тогда не хватило.
Коэффициенты букмекеров на матч «Брага» — «Бенфика»
Фаворитом по мнению букмекеров остается «Бенфика», ее успех оценивается коэффициентом 1,60. На успех «Браги» можно поставить с коэффициентом 5,10. Более вероятна ничья — 4,40. Тотал больше 2,5 идет за 1,55, а меньше 2,5 — за 2,47, то есть от матча ждут голы.
Прогноз на матч «Брага» — «Бенфика»
«Бенфика» уже упустила несколько шансов обогнать «Спортинг». Самый явный — в матче 33-го тура, где команды встретились между собой. «Львы» первыми открыли счет, а во втором тайме пропустили от «красных». Ничья в пользу «Спортинга».
Кроме того, была совсем необязательная потеря очков в игре с «Арокой», которая прервала девятиматчевую победную серию. Если брать отрезок в 10 матчей, то кроме двух ничьих у «Бенфики» 8 побед и 30 забитых голов. Но именно эти потери заставят «Бенфику» идти вперед всеми силами, и они же могут лишить команду чемпионства. Победа принесет титул «орлам», если «Спортинг» в параллельном матче против «Витории» потеряет очки. Надежды на это у болельщиков есть.
Форма «Браги» в конце сезона вызывает вопросы. Силы соперника «Бенфики» понятны, а вот функциональная готовность — нет. В пяти последних играх у коллектива три осечки — две ничьи с «Фамаликаном» и «Санта-Кларой», а также поражение в матче с «Каса Пия». Все команды — крепкие середняки сезона.
Из-за необязательных потерь «Брага» скорее всего, упустила третью строчку в таблице, так что напрямую в Лигу Европы выйдет, видимо, «Порту». Поэтому в последнем матче сезона перед своими болельщиками нужно будет показывать яркую игру, чтобы скрасить неудачу.
Исходя из этих раскладов, логично ожидать от команд атакующий футбол. Одним нужен титул, другим — почет и уважение с маленькой надеждой на Лигу Европы. И те, и другие будут раскрываться, чем могут воспользоваться атакующие игроки. Сам футбол, который соперники показывают в этом сезоне — яркий. «Бенфика» неизменно забивает в 13 играх, а «Брага» — в 11.
У «Бенфики» результативно играют Павлидис, Актюркоглу, хороши в подыгрыше Кекчю и Даль. «Брага» может похвастать диспетчером атак Ортой и вечно молодым Моутинью, который в 38 лет является одним из лучших в клубе. В конце сезона забивают Гарби и Рачич.
Вероятно, в атакующей и открытой игре лучше себя покажет «Бенфика», все-таки она выглядит предпочтительнее, чем соперник. «Орлы» чаще выигрывают и больше забивают, к тому же их мотивация намного выше. Наш прогноз: победа «Бенфики» с форой −1 за 1,97, а также обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,88.
Статистические тренды в играх «Браги» и «Бенфики»
|«Брага»
|«Бенфика»
|Забивает в последних 11 матчах.
|Имеет преимущество по личным встречам: 15 побед против 6 в 23 матчах.
|Команда трижды за 10 игр сохранила ворота в неприкосновенности
|Забивает в 13 играх подряд.
Ставки на матч «Брага» — «Бенфика» 17 мая 2025 года
Победа «Бенфики» с форой −1 за 1,97.
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,88.