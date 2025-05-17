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Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» 18 мая 2025 года: южане могут закончить чемпионскую гонку

«Зенит» встретится с «Ростовом» в 29-м туре РПЛ. Что ждать от игры — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Важнейший матч для чемпионской гонки РПЛ. «Зенит» пытается до последнего создавать интригу в борьбе за золото, но для этого необходимо побеждать. «Краснодар» свой матч в этом туре выиграл. В игре с «Ростовом» питерцам придется сильно постараться для достижения результата.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Зенит»

Букмекеры мало сомневаются в исходе встречи: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,54, на «Ростов» — 6,60. Ничья оценивается в 4,50. Насколько результативным будет матч, неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,83, меньше — 1,98.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»

«Зениту» необходимо выигрывать оба матча в концовке чемпионата, чтобы сохранить шансы на чемпионство в РПЛ. Мотивация должна была подняться после поражения от ЦСКА в Кубке России. В юбилейный год остаться совсем без наград питерцы точно не хотят.

При этом уверенности в их победе против «Ростова» нет. Да, в последних играх зенитовцы почти не ошибаются и бодро набирают очки в чемпионате, но привычной по последним сезонам мощи от клуба с берегов Невы не чувствуется. Отсюда минимальные победы в Махачкале, против «Пари НН» и «Химок». К тому же Семак стал оступаться в играх с более-менее равными соперниками — ничьи с «Локомотивом» и московским «Динамо».

Особенно смущают результаты команды на выезде — лишь раз выиграли в пяти последних матчах. Очередной провал случился в битве за суперфинал Кубка России с ЦСКА — на выезде «Зенит» не удержал преимущество в два мяча, добытое на домашнем стадионе. Представить такое в прошлые годы было сложно.

У «Ростова» тоже проблемы имеются. Одна из главных — тяжелый календарь. Со «Спартаком» сыграли только три дня назад. Сможет ли команда прийти в себя перед тяжелой встречей с «Зенитом» — открытый вопрос. Провести успешно ротацию тренеру ростовчан будет сложно, так как за пределами основного состава сильных исполнителей не так много.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 29, 18.05.2025, 19:00
Ростов
-
Зенит
-

Однако на стороне «Ростова» будут эмоции. Проход в суперфинал Кубка России точно дал положительный заряд команде. Победить «Зенит» и «Спартак» с разницей в три дня теперь не выглядит невозможной задачей. Интенсивности игрокам может не хватать, а из этого будут вырастать ошибки и провалы, но в атаке все возможно компенсировать уверенностью в завершении.

Наш прогноз: тотал больше 2,5 — за 1,83. Если хочется рискнуть, предлагаем ставку на то, что «Ростов» не проиграет — 2,60.

Статистические тренды в играх «Ростова» и «Зенита»

«Ростов»
«Зенит»
Ни одной победы в 6 последних матчах на домашнем поле.
Лишь раз выиграли в 5 последних матчах на выезде.
В 6 из 7 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Обыгрывает «Ростов» 3 матча подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на сухую победу «Зенита»: «“Зенит” в целом неплохо играет в обороне: это было видно и в Махачкале, и с ЦСКА неплохо в обороне играли, потому что моментов-то у армейцев не было, но вот не разобрались со стандартом в конце. Если “Зенит” сыграет качественно и уверенно в защите, то свой гол-то он точно забьет, а может быть, и не один. “Зенит” выиграет и не пропустит — мой прогноз на матч против “Ростова” за коэффициент 2,58».

Ставки на матч «Ростов» — «Зенит» 18 мая 2025 года

Тотал больше 2,5 — 1,80.

«Ростов» не проиграет — 2,60.

Футбол. Премьер-лига
18.05
Ростов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.40
П2
1.55