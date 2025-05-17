Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» 18 мая 2025 года: южане могут закончить чемпионскую гонку

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на сухую победу «Зенита»: «“Зенит” в целом неплохо играет в обороне: это было видно и в Махачкале, и с ЦСКА неплохо в обороне играли, потому что моментов-то у армейцев не было, но вот не разобрались со стандартом в конце. Если “Зенит” сыграет качественно и уверенно в защите, то свой гол-то он точно забьет, а может быть, и не один. “Зенит” выиграет и не пропустит — мой прогноз на матч против “Ростова” за коэффициент 2,58».