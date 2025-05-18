Прогноз на матч «Торонто» — «Флорида» 19 мая 2025 года: сенсации не будет

«Торонто» неожиданно перевел серию с «Флоридой» в седьмой матч. После трех поражений подряд казалось, что «листьям» уже не выкарабкаться из положения, в которое клуб сам себя загнал. Все началось с травмы основного вратаря Столарца и провала от звездных нападающих Марнера и Мэттьюса. Однако в шестой игре именно они сделали результат — сменщик Уолл оформил «сухарь», а капитан Мэттьюс забил победный гол с передачи Марнера, который качественно отработал в прессинге.