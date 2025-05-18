Прогноз на матч «Торонто» — «Флорида» 19 мая 2025 года: сенсации не будет

«Торонто» давно приобрел статус команды, которая проваливается в кубковых матчах. Однако в этом сезоне тренер Беруби, кажется, нашел способ добиваться результата с «листьями». Во втором раунде канадский коллектив встретился с действующим чемпионом «Флоридой» и дошел до седьмой игры в серии. Будет ли во втором раунде Кубка Стэнли сенсация — покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Торонто» — «Флорида»
Букмекеры считают небольшими фаворитами гостей: коэффициент на итоговую победу «Флориды» составляет 1,75, на «Торонто» — 2,10. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,63.
Прогноз на матч «Торонто» — «Флорида»
«Торонто» неожиданно перевел серию с «Флоридой» в седьмой матч. После трех поражений подряд казалось, что «листьям» уже не выкарабкаться из положения, в которое клуб сам себя загнал. Все началось с травмы основного вратаря Столарца и провала от звездных нападающих Марнера и Мэттьюса. Однако в шестой игре именно они сделали результат — сменщик Уолл оформил «сухарь», а капитан Мэттьюс забил победный гол с передачи Марнера, который качественно отработал в прессинге.
Тренер Беруби все же смог сделать из «Торонто» команду, которая способна бороться за нейтральные шайбы, забивать в контратаках и терпеть. Силы на еще один матч у «листьев» точно должны найтись, а Беруби сделает все, чтобы игроки проявили себя на полную — дар сильного мотиватора у тренера точно есть.
Тем не менее, «Флорида» не выглядит командой, которая способна развалиться в седьмой игре. Весь плей-офф действующие чемпионы играют с большим запасом — чувствуется, что на хоккеистов не давит груз от провала, поэтому они могут спокойно проявлять себя. Есть уверенность в том, что «Пантерс» в любой момент способны прибавить.
К тому же кубковых бойцов у нынешней «Флориды» достаточно: Маршанд способен взбодрить коллектив нестандартным действием, Ткачак может прибавить эмоций партнерам неожиданными голом или стычкой, а Бобровский прекрасен в ответственных играх на последнем рубеже.
Тренер Морис будет спокойно подходить к седьмому матчу — недавно в такой ситуации его коллектив выиграл Кубок Стэнли. В игроках «Торонто» такой уверенности нет: лидеры никогда не добивались больших успехов и могут выключиться в любой момент, а стиль «листьев» предельно понятен оппоненту — «Пантерс» должны перебегать соперника и легко сделают это.
Наш прогноз: итоговая победа «Флориды» — за 1,75. Также поставим на тотал меньше 4,5 — за 2,25. Важный матч не позволит командам раскрыться, к тому же оба вратаря сейчас способны сделать спасение в ключевой момент.
Статистические тренды в играх «Торонто» и «Флориды»
|«Торонто»
|«Флорида»
|8 побед в 10 последних матчах дома.
|Тотал больше 6,5 проходил в 4 последних гостевых матчах.
|В 8 из 10 последних матчей в третьем периоде проходил тотал больше 1,5.
|В 4 из 5 последних матчей с «Торонто» не проиграла первый период.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева не верит в победу «Торонто» и ждет прохода фаворита: «Фаворитом решающей игры остается “Флорида”. Действующий чемпион не раз выбирался из сложных ситуаций. У “Пантерз” и состав глубже, и с характером проблем нет. Но им необходимо наладить игру в большинстве — в этой серии реализация подвела, а ведь при чуть более эффективной спецбригаде матчей могло быть меньше».
Ставки на матч «Торонто» — «Флорида» 19 мая 2025 года
Итоговая победа «Флориды» — 1,75.
Тотал меньше 4,5 — 2,25.